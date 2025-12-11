A bukaresti ítélőtábla egyik bírónője szerint terrorban tartják a bírókat, toxikus légkörben dolgoznak

Fotó: Grigore Popescu/Agerpres
Megerősítette csütörtökön a bukaresti ítélőtábla egyik bírónője a munkatársainak a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott kijelentéseit a romániai igazságszolgáltatási rendszer rendellenességeiről.
A bukaresti ítélőtábla vezetősége csütörtök délre rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, hogy reagáljon a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra. Az esemény első perceiben Raluca Moroșanu bírónő az újságírók elé állt, és közölte, hogy
„Mi itt a bukaresti ítélőtáblánál nagyon sokat dolgozunk. A vezetőség semmiben sem segít bennünket.
– fogalmazott az Agerpres tudósítása szerint.
A Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című Recorder-dokumentumfilmben mások mellett megszólal Laurențiu Beșu bíró is, akit a Giurgiu megyei törvényszékről egy időre a bukaresti ítélőtáblához helyeztek át.
Az igazságszolgáltatási rendszer egy bírákból és politikusokból álló érdekcsoport kezébe került – állítja a Recorder oknyomozó portál egy szerdán nyilvánosságra került, Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmben.
A bíró a tényfeltáró portálnak elmondta, hogy szakmai előrelépési lehetőségnek tekintette és elfogadta az áthelyezést. Később azonban
Áthelyezése után más bíró vette át a helyét, aki felmentő ítéletet hozott az ügyben, és ezt másodfokon a bukaresti ítélőtábla megerősítette. Később többször is meghosszabbították az áthelyezését, idén tavasszal azonban, miután egy ügyben különvéleményt fogalmazott meg, elutasították áthelyezése meghosszabbítását – számolt be Laurențiu Beșu.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
