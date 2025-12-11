A bukaresti ítélőtábla egyik bírónője szerint terrorban tartják a bírókat, toxikus légkörben dolgoznak

Megerősítette csütörtökön a bukaresti ítélőtábla egyik bírónője a munkatársainak a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott kijelentéseit a romániai igazságszolgáltatási rendszer rendellenességeiről.

A bukaresti ítélőtábla vezetősége csütörtök délre rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, hogy reagáljon a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra. Az esemény első perceiben Raluca Moroșanu bírónő az újságírók elé állt, és közölte, hogy

minden igaz, amit a munkatársai, Laurențiu Beșu a tényfeltáró anyagban nyilatkozott.

„Mi itt a bukaresti ítélőtáblánál nagyon sokat dolgozunk. A vezetőség semmiben sem segít bennünket.

Egyszerűen terrorban tartanak a fegyelmi eljárásokkal. El sem tudom mondani, milyen toxikus, feszült légkörben kell dolgoznunk”

– fogalmazott az Agerpres tudósítása szerint.

A Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című Recorder-dokumentumfilmben mások mellett megszólal Laurențiu Beșu bíró is, akit a Giurgiu megyei törvényszékről egy időre a bukaresti ítélőtáblához helyeztek át.

A bíró a tényfeltáró portálnak elmondta, hogy szakmai előrelépési lehetőségnek tekintette és elfogadta az áthelyezést. Később azonban