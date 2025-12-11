A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely

A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.

Kovács Attila 2025. december 11., 17:152025. december 11., 17:15

További fejlemény történt a város és az említett munkálatot korábban kivitelező cég közötti perben megítélt büntetőkamat-fizetési kötelezettség ügyében. Miután a vállalkozás ki nem fizetett számlái miatt 2021-ben pert indított, és ezt idén nyáron jogerősen meg is nyerte, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla kötelezte Székelyudvarhely várost 406 ezer 440 lej kifizetésére, amely az elvégzett és ki nem fizetett munkálatok ellenértéke. Hirdetés Egyúttal kötelezte a várost, hogy egy 2019 szeptemberében kiállított, 192 ezer 477 lej értékű számla után napi 0,1 százalékos késedelmi kamatot fizessen a cégnek 2019 októberétől kezdődően. Ezen felül közel 80 ezer lejre rúg a bélyegilletékek, illetve honoráriumok értéke, amit szintén ki kell fizetni.

A legnagyobb tétel azonban, ahogy ez a jogerős ítélet indoklásának kézbesítése után nyilvánosságra került, a kivitelező által elvárt, több mint 3,5 millió lej értékű késedelmi kamat lenne.

Erről a cég vezetője, Bálint Antal akkor kérdésünkre elmondta, a kivitelezési szerződésben rögzítve volt késedelem esetén a 0,1 százalékos napi kamat a szerződés teljes értékére vonatkozóan. Mivel a szerződés értéke 1,6 millió lej volt, amihez hozzáadódott az áfa, ennek a napi kamatát számolták ki. Ezt a szerződést a polgármesteri hivatal állította össze.

Fotó: Erdély Bálint Előd

Miután a jogerős ítéletet kihirdették, a város kétszer is sikertelenül próbálta azt megváltoztatni:

az ítélet hatályon kívül helyezésére, valamint a a rendkívüli felülvizsgálatra vonatkozó kérelmeket ugyanúgy elutasították.

Az ítélet igen terjedelmes indoklásának áttanulmányozása után ugyanakkor a városháza részéről pontosítási, értelmezési kéréssel fordultak a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához – ezt Venczel Attila városi főjegyző mondta el érdeklődésünkre. korábban írtuk Szejke-ügy: mi lesz a bíróság által megítélt büntetőkamatokkal? A vállalkozó jóindulatában bízva ül tárgyalóasztalhoz csütörtökön a székelyudvarhelyi városvezetés a Macops Kft. képviselőivel, akiknek több mint négymillió lejt kell kifizetni a Szejkefürdőn 2019-ben elvégzett, ám át nem vett munkálatok miatt. „A jogerős ítélet értelmében ki kellett fizetni két számlát, és a második számlának megfelelő kamatot. A kivitelezővel aláírt szerződés úgy rendelkezett, hogy ha a felek közül bármelyik nem teljesíti a kötelezettségeit, akkor napi 0,1 százalékos kamat számítható a teljes összegre.

Az ítéletben a rendelkezési rész első változata úgy szólt, hogy a város fizesse ki a 192 ezer lejes számlának megfelelő, szerződéses 0,1 százalékos napi kamatot”

– magyarázta. Mint hozzátette, ez két értelmezésre adott lehetőséget, mert ha a szerződés előírásait veszik figyelembe, és megnézik, mit kért a felperes, akkor egyértelmű, hogy a teljes szerződésre vonatkozó összegről van szó, hiába volt megjelölve zárójelben a 192 ezer lej. Ez volt ez első értelmezésük, ez volt a kivitelező értelmezése is – magyarázta.

A munkálat ellenértékének egy részét nem fizették ki, ezért pereltek Fotó: Erdély Bálint Előd

„Úgy döntöttünk, hogy megkérdezzük pontosan, és arra is rákérdezünk, hogy az áfára számolnak-e kamatot, és a bíróság azt mondta, hogy nem a teljes összegre kell számolni a kamatot, hanem a 192 ezer lejre áfa nélkül, ami 160 ezer lej. Így

a több mint 3,5 millió helyett kijön mintegy 360 ezer lej”