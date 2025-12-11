A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely

A szennyvízhálózat átvétele sokáig késett, ezért nőtt a büntetőkamat értéke
A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.
További fejlemény történt a város és az említett munkálatot korábban kivitelező cég közötti perben megítélt büntetőkamat-fizetési kötelezettség ügyében. Miután a vállalkozás ki nem fizetett számlái miatt 2021-ben pert indított, és ezt idén nyáron jogerősen meg is nyerte, a Marosvásárhelyi Ítélőtábla kötelezte Székelyudvarhely várost 406 ezer 440 lej kifizetésére, amely az elvégzett és ki nem fizetett munkálatok ellenértéke.
Egyúttal kötelezte a várost, hogy egy 2019 szeptemberében kiállított, 192 ezer 477 lej értékű számla után napi 0,1 százalékos késedelmi kamatot fizessen a cégnek 2019 októberétől kezdődően. Ezen felül közel 80 ezer lejre rúg a bélyegilletékek, illetve honoráriumok értéke, amit szintén ki kell fizetni.
Erről a cég vezetője, Bálint Antal akkor kérdésünkre elmondta, a kivitelezési szerződésben rögzítve volt késedelem esetén a 0,1 százalékos napi kamat a szerződés teljes értékére vonatkozóan. Mivel a szerződés értéke 1,6 millió lej volt, amihez hozzáadódott az áfa, ennek a napi kamatát számolták ki. Ezt a szerződést a polgármesteri hivatal állította össze.
Miután a jogerős ítéletet kihirdették, a város kétszer is sikertelenül próbálta azt megváltoztatni:
Az ítélet igen terjedelmes indoklásának áttanulmányozása után ugyanakkor a városháza részéről pontosítási, értelmezési kéréssel fordultak a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához – ezt Venczel Attila városi főjegyző mondta el érdeklődésünkre.
A vállalkozó jóindulatában bízva ül tárgyalóasztalhoz csütörtökön a székelyudvarhelyi városvezetés a Macops Kft. képviselőivel, akiknek több mint négymillió lejt kell kifizetni a Szejkefürdőn 2019-ben elvégzett, ám át nem vett munkálatok miatt.
„A jogerős ítélet értelmében ki kellett fizetni két számlát, és a második számlának megfelelő kamatot. A kivitelezővel aláírt szerződés úgy rendelkezett, hogy ha a felek közül bármelyik nem teljesíti a kötelezettségeit, akkor napi 0,1 százalékos kamat számítható a teljes összegre.
– magyarázta.
Mint hozzátette, ez két értelmezésre adott lehetőséget, mert ha a szerződés előírásait veszik figyelembe, és megnézik, mit kért a felperes, akkor egyértelmű, hogy a teljes szerződésre vonatkozó összegről van szó, hiába volt megjelölve zárójelben a 192 ezer lej. Ez volt ez első értelmezésük, ez volt a kivitelező értelmezése is – magyarázta.
A munkálat ellenértékének egy részét nem fizették ki, ezért pereltek
„Úgy döntöttünk, hogy megkérdezzük pontosan, és arra is rákérdezünk, hogy az áfára számolnak-e kamatot, és a bíróság azt mondta, hogy nem a teljes összegre kell számolni a kamatot, hanem a 192 ezer lejre áfa nélkül, ami 160 ezer lej. Így
– összegzett a főjegyző, aki hozzátette, ez jó hír, mert nem terheli meg annyira a város költségvetését.
Megkerestük a pert indító cég vezetőjét is, Bálint Antalt, aki szerint értetlenül állnak a történtek előtt, és további lépéseikről ügyvédekkel egyeztetnek. Úgy fogalmazott, a törvényszéknek nincs jogában megváltoztatni egy szerződés előírásait. Kérdésünkre, hogy esetleg indítanak-e újabb pert a követeléseik érvényesítése érdekében, azt mondta, ezt majd a jogászok eldöntik.
