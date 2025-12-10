Eltelt egy újabb hónap, ismét meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

Nem múlt el a veszély Parajdon

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

A Hargita megyei prefektúra szerdai közleménye szerint a vészhelyzet 2026. január 8-ig lesz érvényben. Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket.

A Korond-patak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik.