Eltelt egy újabb hónap, ismét meghosszabbították a vészhelyzetet Parajdon

Nem múlt el a veszély Parajdon • Fotó: Pinti Attila

Nem múlt el a veszély Parajdon

Fotó: Pinti Attila

Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.

Székelyhon

2025. december 10., 16:13

A Hargita megyei prefektúra szerdai közleménye szerint a vészhelyzet 2026. január 8-ig lesz érvényben.

Ebben az időszakban a hatóságok gondoskodnak a térségben zajló munkálatok elvégzéséről, és folyamatosan tájékoztatják a fejleményekről a lakosságot és a szomszédos településeket.

A Korond-patak és a bányakatasztrófa által érintett folyóvizek paramétereit folyamatosan mérik.

A parajdi vészhelyzeti bizottság először május 8-án hirdetett vészhelyzetet a Hargita megyei településen, amikor a heves esőzések nyomán megduzzadt Korond-patak vize betört a sóbányába. Azóta a vészhelyzetet havonta meghosszabbították – emlékeztet az Agerpres.

Udvarhelyszék Parajd
