A bukaresti ítélőtábla elnöke szerint a román igazságszolgáltatás médialincselés áldozatává vált

A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie szerint a román igazságszolgáltatási rendszer médialincselés céltáblája lett, a Recorder dokumentumfilmje pedig egy szervezett destabilizáló mechanizmus részének tűnik.
A fővárosi ítélőtábla elnöke sajtótájékoztatón válaszolt csütörtökön a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra. Liana Arsenie szerint az igazságszolgáltatás démonizálása zajlik a szakmájukban kudarcot vallott bírák és ügyészek felhasználásával.
Ezzel szerinte a kezdeményezők célja egy „ellenőrzött káosz” előidézése, amelynek az időzítése sem véletlenszerű:
Szerinte a bukaresti ítélőtábla azért került a támadások célkeresztjébe, mert a szóban forgó vádiratok hozzájuk kerülnek majd tárgyalásra.
Liana Arsenie szerint az sem véletlen, hogy a destabilizáló mechanizmushoz „egy titkosszolgálati múlttal rendelkező bírót” is felhasználnak.
Az ítélőtábla elnöke szerint az „intézményesített politikai támadást” bizonyítja az is, hogy a közszolgálati televízió is műsorára tűzte a Recorder anyagát, „egyértelműen az alkotmányos rend ellen uszítva a közvéleményt”.
Az igazságszolgáltatás visszaélései ellen tüntetőket arról biztosította Arsenie, hogy az ítélőtábla bírái a továbbiakban is a jogállamiság értékeinek tiszteletben tartásával fogják végezni a munkájukat.
Az igazságszolgáltatási rendszer egy bírákból és politikusokból álló érdekcsoport kezébe került – állítja a Recorder oknyomozó portál egy szerdán nyilvánosságra került, Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmben.
A Foglyul ejtett igazságszolgáltatás című Recorder-dokumentumfilmben mások mellett megszólal Laurențiu Beșu bíró is, akit a Giurgiu megyei törvényszékről egy időre a bukaresti ítélőtáblához helyeztek át.
A bíró a tényfeltáró portálnak elmondta, hogy szakmai előrelépési lehetőségnek tekintette és elfogadta az áthelyezést. Később azonban az új kollégáitól arról értesült, hogy valójában el akarták távolítani őt a giurgiui törvényszékről, ahol Mircea Beuran volt egészségügyi miniszter korrupciós perének tárgyalását is vezette. Áthelyezése után más bíró vette át a helyét, aki felmentő ítéletet hozott az ügyben, és ezt másodfokon a bukaresti ítélőtábla megerősítette. Később többször is meghosszabbították az áthelyezését, idén tavasszal azonban, miután egy ügyben különvéleményt fogalmazott meg, elutasították áthelyezése meghosszabbítását – számolt be Laurențiu Beșu.
