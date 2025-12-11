A bukaresti ítélőtábla elnöke szerint a román igazságszolgáltatás médialincselés áldozatává vált

A bukaresti ítélőtábla elnöke, Liana Arsenie szerint a román igazságszolgáltatási rendszer médialincselés céltáblája lett, a Recorder dokumentumfilmje pedig egy szervezett destabilizáló mechanizmus részének tűnik.

A fővárosi ítélőtábla elnöke sajtótájékoztatón válaszolt csütörtökön a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra. Liana Arsenie szerint az igazságszolgáltatás démonizálása zajlik a szakmájukban kudarcot vallott bírák és ügyészek felhasználásával. Ezzel szerinte a kezdeményezők célja egy „ellenőrzött káosz” előidézése, amelynek az időzítése sem véletlenszerű:

Laurențiu Beșu bíró (a filmben megszólalók egyike – szerk. megj.) támadásai és bizonyos, nevüket nem vállaló ügyészek nyilatkozataira éppen akkor hangzanak el, amikor a DNA vádemelésre készül fontos ügyekben”

– jelentette ki az Agerpres szerint. Szerinte a bukaresti ítélőtábla azért került a támadások célkeresztjébe, mert a szóban forgó vádiratok hozzájuk kerülnek majd tárgyalásra.

Ez a klasszikus recept: az ítélethirdetés előtt lerombolod az intézménybe vetett bizalmat, így bármilyen ítélet is születik, illegitimnek fogják tekinteni”

– fogalmazott. Liana Arsenie szerint az sem véletlen, hogy a destabilizáló mechanizmushoz „egy titkosszolgálati múlttal rendelkező bírót” is felhasználnak. Az ítélőtábla elnöke szerint az „intézményesített politikai támadást” bizonyítja az is, hogy a közszolgálati televízió is műsorára tűzte a Recorder anyagát, „egyértelműen az alkotmányos rend ellen uszítva a közvéleményt”. Hirdetés Az igazságszolgáltatás visszaélései ellen tüntetőket arról biztosította Arsenie, hogy az ítélőtábla bírái a továbbiakban is a jogállamiság értékeinek tiszteletben tartásával fogják végezni a munkájukat.

Nem állítjuk, hogy nincsenek problémák az igazságszolgáltatásban. Nem állítjuk, hogy ne lehetne javítani a tevékenységünkön, de ez csak intézményi keretek között, párbeszéddel, szakszerűen, az alkotmányos hatáskörök tiszteletben tartásával érhető el”