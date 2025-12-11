Felborult egy teherautó Maros megyében, a sofőrt újraélesztették

Felborult egy teherautó a mezőcsávás községi Mezőfele településen csütörtök délután, a sofőrt a mentőegységek a helyszínen újraélesztették.

Székelyhon 2025. december 11., 14:212025. december 11., 14:21

A Maros megyei hivatásos tűzoltókat délután riasztották egy közúti balesethez, amely a 15E jelzésű országúton történt Mezőfelén: egy teherautó borult fel,

teljesen elzárva az úttestet.

A helyszínre nagy erőkkel vonultak ki a mentőegységek, az autó sofőrjének leállt a szíve.

Az 52 év körüli férfit az orvosi személyzet a helyszínen újraélesztette és a marosvásárhelyi kórházba szállítják