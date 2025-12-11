Gázszivárgás miatt mintegy ezer személyt evakuáltak a prefektúra és egy iskola épületéből Nagyszebenben

Több mint ezer személyt evakuáltak csütörtökön a Szeben megyei prefektúra, és a nagyszebeni Octavian Goga Főgimnázium épületéből a gázszag miatt, és a jogosítványokat és útleveleket kibocsátó szolgálat is felfüggesztette tevékenységét.

Székelyhon 2025. december 11., 14:332025. december 11., 14:33

A Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a gázszag vélhetően egy csatornából ered. A katasztrófavédelem CBRN (vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris) szakfelderítést végző csapata jelenleg

méréseket végez a helyszínen, ahol a víz-, a gáz- és az áramszolgáltató vállalat képviselői is jelen vannak.