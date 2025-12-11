A szurkolói magyarellenesség ellen szólalt fel a parlamentben Miklós Zoltán képviselő

Miklós Zoltán: az erdélyi magyarok azt kérik, hogy a hatóságok alkalmazzák következetesen a gyűlöletkeltésre vonatkozó törvényeket
Fotó: Tuchiluș Alex
A képviselőházban szólította fel a hatóságokat a sporteseményeken tapasztalható magyarellenesség megfékezésére Miklós Zoltán parlamenti képviselő, aki szerint a román állam bűnrészessé válik, amikor eltűri, hogy a stadionokban magyarokat gyalázzanak.
2025. december 11., 15:272025. december 11., 15:27
2025. december 11., 20:542025. december 11., 20:54
December 10-én a focipályák lelátóin „soha véget nem érő” magyarellenes bekiabálások, gyűlöletkeltés és uszítás ellen szólalt fel a parlament plénuma előtt Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő.
A magyar szurkolóknak legutóbb épp néhány napja, a Kolozsvári Universitatea és a Sepsi OSK kupameccsén volt alkalmuk megtapasztalni a már szokásossá vált magyarellenes rigmusokat („Kifelé a magyarokkal az országból, Hazátlanok!, Menjetek haza Magyarországra!”), ezeket még azzal is megtetézték a vendégcsapat szurkolói, hogy
Fotó: Székelyhon
„Mindezek nem érik el a hatóságok ingerküszöbét, senki nem tesz semmit ez ügyben” – háborodott fel Miklós Zoltán. Felszólalásában arra hívta fel a hatóságok figyelmét, hogy
Megítélése szerint nem lehet mindezt azzal elintézni, hogy ez „stadionfolklór”, hogy „ilyenek a szurkolók”.
Fotó: Szakács-Paál István/Facebook
A politikus határozott cselekvésre kérte fel az illetékeseket: azt kéri a romániai magyarsággal közösen, hogy
a hatóságok alkalmazzák következetesen a gyűlöletkeltésre vonatkozó törvényeket,
indítsanak büntetőeljárást az elkövetők ellen,
függesszék fel azokat a klubokat, amelyek szurkolói idegengyűlöletet terjesztenek,
és végleg tiltsák ki a sporteseményekről a provokátorokat.
„Sokkal határozottabb állásfoglalást követelünk a hatóságoktól, mert csontig hatolt a kés, hiszen az egész magyar közösséget gyalázzák” – fogalmazott Miklós Zoltán, aki szóvá tette azt is, hogy a hatóságok a Román Labdarúgó-szövetségre, illetve a klubokra hárítják a felelősséget, szerintük azoknak, vagy a focimeccsek szervezőinek kellene megregulázni a saját szurkolóikat.
Azt várják az államtól, hogy ne csak különböző szabályokra hivatkozzon, hanem végre tegyen valódi, hatékony lépéseket közösségünk védelmében. Alkalmazza a törvényeket” – zárta mondandóját a háromszéki képviselő.
Fotó: Csíkszereda Polgármesteri Hivatala
