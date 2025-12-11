A szurkolói magyarellenesség ellen szólalt fel a parlamentben Miklós Zoltán képviselő

Miklós Zoltán: az erdélyi magyarok azt kérik, hogy a hatóságok alkalmazzák következetesen a gyűlöletkeltésre vonatkozó törvényeket

A képviselőházban szólította fel a hatóságokat a sporteseményeken tapasztalható magyarellenesség megfékezésére Miklós Zoltán parlamenti képviselő, aki szerint a román állam bűnrészessé válik, amikor eltűri, hogy a stadionokban magyarokat gyalázzanak.

December 10-én a focipályák lelátóin „soha véget nem érő” magyarellenes bekiabálások, gyűlöletkeltés és uszítás ellen szólalt fel a parlament plénuma előtt Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő. Hirdetés A magyar szurkolóknak legutóbb épp néhány napja, a Kolozsvári Universitatea és a Sepsi OSK kupameccsén volt alkalmuk megtapasztalni a már szokásossá vált magyarellenes rigmusokat („Kifelé a magyarokkal az országból, Hazátlanok!, Menjetek haza Magyarországra!”), ezeket még azzal is megtetézték a vendégcsapat szurkolói, hogy

hazatértükben letépték az útjukba eső székely és magyar zászlókat.

„Mindezek nem érik el a hatóságok ingerküszöbét, senki nem tesz semmit ez ügyben” – háborodott fel Miklós Zoltán. Felszólalásában arra hívta fel a hatóságok figyelmét, hogy

ez a helyzet tarthatatlan, a magyarellenes megnyilvánulásoknak, verbális agressziónak nincs helye a pályán, ezt többé nem tolerálja a magyar közösség.

Megítélése szerint nem lehet mindezt azzal elintézni, hogy ez „stadionfolklór”, hogy „ilyenek a szurkolók”.

A politikus határozott cselekvésre kérte fel az illetékeseket: azt kéri a romániai magyarsággal közösen, hogy a hatóságok alkalmazzák következetesen a gyűlöletkeltésre vonatkozó törvényeket,

indítsanak büntetőeljárást az elkövetők ellen,

függesszék fel azokat a klubokat, amelyek szurkolói idegengyűlöletet terjesztenek,

és végleg tiltsák ki a sporteseményekről a provokátorokat. „Sokkal határozottabb állásfoglalást követelünk a hatóságoktól, mert csontig hatolt a kés, hiszen az egész magyar közösséget gyalázzák” – fogalmazott Miklós Zoltán, aki szóvá tette azt is, hogy a hatóságok a Román Labdarúgó-szövetségre, illetve a klubokra hárítják a felelősséget, szerintük azoknak, vagy a focimeccsek szervezőinek kellene megregulázni a saját szurkolóikat.

Az erdélyi magyar emberek belefáradtak abba, hogy a stadionokban, vagy sporteseményeket követően rendszeresen célponttá válnak.

Azt várják az államtól, hogy ne csak különböző szabályokra hivatkozzon, hanem végre tegyen valódi, hatékony lépéseket közösségünk védelmében. Alkalmazza a törvényeket” – zárta mondandóját a háromszéki képviselő.