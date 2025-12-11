Mozgásban lévő teherautó gyulladt ki Sepsiszentgyörgyön

Kigyulladt teherautóhoz riasztották a Kovászna megyei tűzoltókat csütörtökre virradóra. A járműszerelvény közlekedés közben gyulladt ki a közúton.

A tűz keletkezésének pillanatában a tejesdbozokat szállító járműszerelvény mozgásban volt, de a sofőrnek sikerült megállítania az úttest egyik sávján, majd időben elhagyta a vezetőfülkét, amely később teljes egészében lángba borult.

A tűz következtében a nyergesvontató teljes egészében megsemmisült, ugyanakkor az utánfutóban tárolt rakomány egy része is károsodott.