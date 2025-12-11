Rovatok
Több mint kétszáz bíró és ügyész áll ki a Recordernek nyilatkozó kollégái mellett

• Fotó: Pixabay

Fotó: Pixabay

Több mint 200 ügyész és bíró csütörtökön állásfoglalást írt alá, amelyben támogatásukról biztosítják azokat a munkatársaikat, akiknek volt bátoságuk beszélni az igazságszolgáltatási rendszer súlyos problémáiról a Recorder oknyomozó portálnak.

Székelyhon

2025. december 11., 20:442025. december 11., 20:44

2025. december 11., 21:092025. december 11., 21:09

Az aláírók leszögezik: tekintettel a Recorder dokumentumfilmjében megszólaló kollégáikra, Laurențiu Beșura és Raluca Moroșanura feltehetően váró következményekre, valamint a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói, illetve ügyészi részlegének eltérő reakciójára,

nyilvánosan kifejezik szolidaritásukat azokkal a bírákkal és ügyészekkel, akik bátran előállva felhívták a figyelmet az igazságszolgáltatási rendszer problémáira és rájuk nehezedő nyomásra.

„Az igazságot és a tisztességet nem szabad büntetni, hanem védeni kell. A hallgatás nem lehet megoldás, ha a szakma értékei veszélyben vannak. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a fent említett kollégáink által felvetett problémák nem elszigeteltek. Léteznek rendszerszintű működési zavarok, és ezeket feltétlenül meg kell oldani.

Idézet
Az igazságszolgáltatási rendszernek nemcsak bátorságra van szüksége, hanem valódi, őszinte reformokra is, hogy szabad, tisztességes és hiteles maradjon – a polgárok szolgálatában”

– olvasható Alexandra Lăncrănjan ügyész Facebook-bejegyzésében, aki annak idején Liviu Dragnea ellen elindította az eljárás a Tel Drum néven ismert ügyben.

A támogató állásfoglalást a DNA, a DIICOT, a legfőbb ügyészség, táblabíróságok, törvényszékek és bíróságok, valamint katonai bíróságok képviselői, bírák és ügyészek írták alá – számolt be az Agerpres.

A foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmjében a Recorder oknyomozó portál azt állította, hogy

az igazságszolgáltatási rendszer vezetői adminisztratív módszerekkel akadályozzák a korrupt politikusok és befolyásos üzletemberek büntetőjogi felelősségre vonását.

A filmben említett ügyek között van Marian Vanghelie volt bukaresti kerületi polgármester vagy Cristian Burci és Puiu Popoviciu üzletemberek büntetőpere is.

Mások mellett megszólal benne Laurențiu Beșu bíró is, akit a Giurgiu megyei törvényszékről egy időre a bukaresti ítélőtáblához helyeztek át. A bíró a tényfeltáró portálnak elmondta, hogy szakmai előrelépési lehetőségnek tekintette és elfogadta az áthelyezést. Később azonban az új kollégáitól arról értesült, hogy

valójában el akarták távolítani őt a giurgiui törvényszékről, ahol Mircea Beuran volt egészségügyi miniszter korrupciós perének tárgyalását is vezette.

Áthelyezése után más bíró vette át a helyét, aki felmentő ítéletet hozott az ügyben, és ezt másodfokon a bukaresti ítélőtábla megerősítette. Később többször is meghosszabbították az áthelyezését, idén tavasszal azonban, miután egy ügyben különvéleményt fogalmazott meg, elutasították áthelyezése meghosszabbítását – számolt be Laurențiu Beșu.

A bukaresti ítélőtábla egyik bírónője csütörtökön megerősítette a munkatársainak a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott kijelentéseit a romániai igazságszolgáltatási rendszer rendellenességeiről.

Megerősítette csütörtökön a bukaresti ítélőtábla egyik bírónője a munkatársainak a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott kijelentéseit a romániai igazságszolgáltatási rendszer rendellenességeiről.

A bukaresti ítélőtábla vezetősége csütörtök délre rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, hogy reagáljon a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra. Az esemény első perceiben Raluca Moroșanu bírónő az újságírók elé állt, és közölte, hogy minden igaz, amit a munkatársai, köztük Laurențiu Beșu a tényfeltáró anyagban nyilatkozott.

Idézet
Mi itt a bukaresti ítélőtáblánál nagyon sokat dolgozunk. A vezetőség semmiben sem segít bennünket. Egyszerűen terrorban tartanak a fegyelmi eljárásokkal. El sem tudom mondani, milyen toxikus, feszült légkörben kell dolgoznunk”

– fogalmazott.

Nicușor Dan megbeszélésre hívja az ügyészeket és bírákat

Nicușor Dan államelnök megbeszélésre hív december 22-én 10 órakor minden olyan bírát és ügyészt, akik be akarnak számolni az igazságszolgáltatási rendszer problémáiról.

„Ha 200 bíró és ügyész azt állítja, hogy az igazságszolgáltatási rendszerben integritási problémák vannak, akkor nagyon komoly a helyzet. Minden bírát és ügyészt, aki be szeretne számolni az igazságszolgáltatási rendszer problémáiról, meghívok egy megbeszélésre december 22-én, hétfőn, 10 órakor. A procetatean@presidency.ro címen lehet regisztrálni a megbeszélésre. December 18-án, csütörtökön éjfélig pedig várjuk az ezzel kapcsolatos anyagokat, akár névtelenül, akár névvel ellátva, a colegis@presidency.ro címen” – tette közzé Facebook-oldalán az államelnök csütörtök este.

Nicușor Dan biztosított arról, hogy minden egyes üzenetet elolvasnak és figyelembe vesznek.

Belföld
