Több mint kétszáz bíró és ügyész áll ki a Recordernek nyilatkozó kollégái mellett

Fotó: Pixabay
Több mint 200 ügyész és bíró csütörtökön állásfoglalást írt alá, amelyben támogatásukról biztosítják azokat a munkatársaikat, akiknek volt bátoságuk beszélni az igazságszolgáltatási rendszer súlyos problémáiról a Recorder oknyomozó portálnak.
2025. december 11., 20:442025. december 11., 20:44
2025. december 11., 21:092025. december 11., 21:09
Az aláírók leszögezik: tekintettel a Recorder dokumentumfilmjében megszólaló kollégáikra, Laurențiu Beșura és Raluca Moroșanura feltehetően váró következményekre, valamint a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírói, illetve ügyészi részlegének eltérő reakciójára,
„Az igazságot és a tisztességet nem szabad büntetni, hanem védeni kell. A hallgatás nem lehet megoldás, ha a szakma értékei veszélyben vannak. Ugyanakkor hangsúlyozzuk, hogy a fent említett kollégáink által felvetett problémák nem elszigeteltek. Léteznek rendszerszintű működési zavarok, és ezeket feltétlenül meg kell oldani.
– olvasható Alexandra Lăncrănjan ügyész Facebook-bejegyzésében, aki annak idején Liviu Dragnea ellen elindította az eljárás a Tel Drum néven ismert ügyben.
A támogató állásfoglalást a DNA, a DIICOT, a legfőbb ügyészség, táblabíróságok, törvényszékek és bíróságok, valamint katonai bíróságok képviselői, bírák és ügyészek írták alá – számolt be az Agerpres.
A foglyul ejtett igazságszolgáltatás című dokumentumfilmjében a Recorder oknyomozó portál azt állította, hogy
A filmben említett ügyek között van Marian Vanghelie volt bukaresti kerületi polgármester vagy Cristian Burci és Puiu Popoviciu üzletemberek büntetőpere is.
Mások mellett megszólal benne Laurențiu Beșu bíró is, akit a Giurgiu megyei törvényszékről egy időre a bukaresti ítélőtáblához helyeztek át. A bíró a tényfeltáró portálnak elmondta, hogy szakmai előrelépési lehetőségnek tekintette és elfogadta az áthelyezést. Később azonban az új kollégáitól arról értesült, hogy
Áthelyezése után más bíró vette át a helyét, aki felmentő ítéletet hozott az ügyben, és ezt másodfokon a bukaresti ítélőtábla megerősítette. Később többször is meghosszabbították az áthelyezését, idén tavasszal azonban, miután egy ügyben különvéleményt fogalmazott meg, elutasították áthelyezése meghosszabbítását – számolt be Laurențiu Beșu.
A bukaresti ítélőtábla egyik bírónője csütörtökön megerősítette a munkatársainak a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott kijelentéseit a romániai igazságszolgáltatási rendszer rendellenességeiről.
Megerősítette csütörtökön a bukaresti ítélőtábla egyik bírónője a munkatársainak a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott kijelentéseit a romániai igazságszolgáltatási rendszer rendellenességeiről.
A bukaresti ítélőtábla vezetősége csütörtök délre rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze, hogy reagáljon a Recorder tényfeltáró anyagában elhangzott vádakra. Az esemény első perceiben Raluca Moroșanu bírónő az újságírók elé állt, és közölte, hogy minden igaz, amit a munkatársai, köztük Laurențiu Beșu a tényfeltáró anyagban nyilatkozott.
– fogalmazott.
Nicușor Dan megbeszélésre hívja az ügyészeket és bírákat
Nicușor Dan államelnök megbeszélésre hív december 22-én 10 órakor minden olyan bírát és ügyészt, akik be akarnak számolni az igazságszolgáltatási rendszer problémáiról.
„Ha 200 bíró és ügyész azt állítja, hogy az igazságszolgáltatási rendszerben integritási problémák vannak, akkor nagyon komoly a helyzet. Minden bírát és ügyészt, aki be szeretne számolni az igazságszolgáltatási rendszer problémáiról, meghívok egy megbeszélésre december 22-én, hétfőn, 10 órakor. A procetatean@presidency.ro címen lehet regisztrálni a megbeszélésre. December 18-án, csütörtökön éjfélig pedig várjuk az ezzel kapcsolatos anyagokat, akár névtelenül, akár névvel ellátva, a colegis@presidency.ro címen” – tette közzé Facebook-oldalán az államelnök csütörtök este.
Nicușor Dan biztosított arról, hogy minden egyes üzenetet elolvasnak és figyelembe vesznek.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!