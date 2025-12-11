Ellentét a CSM-ben: nem értenek egyet az ügyészek és a bírák a Recorder filmje kapcsán

Fotó: Pixabay
A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlege az intézmény bírói részlegétől eltérően nem gondolja úgy, hogy a Recorder dokumentumfilmjének „az igazságszolgáltatás destabilizálása” a célja.
Csütörtök délutáni közleményükben a CSM ügyész tagjai megállapították: ha a filmben feltárt rendellenességek valósak, akkor kijelenthető, hogy a román igazságszolgáltatás „részben vagy egészben letért az alkotmányos és törvényes küldetéséről”. Hozzátették, hogy a törvény adta eszközökkel ki fogják vizsgálni a dokumentumfilmben elhangzott állításokat.
A közlemény szerint az ügyészek már több éve jelzik a politikai döntéshozóknak, hogy
és számos, a filmben is említett problémát okoztak. Ugyanakkor figyelmeztettek: félrevezető, és a közvélemény manipulálásához vezethet a Recorder anyagában feltárt esetek összekapcsolása a bírák és ügyészek különyugdíjára vonatkozó vitával.
Ezzel szemben a CSM bírói részlege „az igazságszolgáltatás destabilizálására irányuló kampány” részének tekinti a rendszer visszásságait feltáró Recorder-filmet.
Csütörtöki délelőtti közleményük szerint az események időrendisége is igazolja, hogy
Ennek része volt szerintük az igazságszolgáltatás iránti bizalom aláásása a különnyugdíjakról folytatott vita elbagatellizálásával, majd a bírák jogalkalmazási módszereivel szembeni tiltakozások, az államfő „lázadásra való felhívása”, majd a Recorder videóriportja, amelynek a megjelenését a CSM szerint szándékosan időzítették az alkotmánybíróság különnyugdíjakkal kapcsolatos döntése előtti napra.
