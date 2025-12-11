Ellentét a CSM-ben: nem értenek egyet az ügyészek és a bírák a Recorder filmje kapcsán

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) ügyészi részlege az intézmény bírói részlegétől eltérően nem gondolja úgy, hogy a Recorder dokumentumfilmjének „az igazságszolgáltatás destabilizálása” a célja.

Csütörtök délutáni közleményükben a CSM ügyész tagjai megállapították: ha a filmben feltárt rendellenességek valósak, akkor kijelenthető, hogy a román igazságszolgáltatás „részben vagy egészben letért az alkotmányos és törvényes küldetéséről”. Hozzátették, hogy a törvény adta eszközökkel ki fogják vizsgálni a dokumentumfilmben elhangzott állításokat. A közlemény szerint az ügyészek már több éve jelzik a politikai döntéshozóknak, hogy

a 2017 és 2022 között végrehajtott igazságügyi törvénymódosítások megbénították a vádhatóságok működését,

és számos, a filmben is említett problémát okoztak. Ugyanakkor figyelmeztettek: félrevezető, és a közvélemény manipulálásához vezethet a Recorder anyagában feltárt esetek összekapcsolása a bírák és ügyészek különyugdíjára vonatkozó vitával. Hirdetés Ezzel szemben a CSM bírói részlege „az igazságszolgáltatás destabilizálására irányuló kampány” részének tekinti a rendszer visszásságait feltáró Recorder-filmet. Csütörtöki délelőtti közleményük szerint az események időrendisége is igazolja, hogy

az igazságszolgáltatás destabilizálására, a rendszernek és vezetőinek hiteltelenítésére irányuló kampány egy jól kidolgozott terv alapján zajlik.