Alapfokon életfogytiglant kapott a várandós élettársát megölő Prahova megyei férfi

Rácsok mögé kerül az élettársát meggyilkoló férfi. Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.
A romániai bíróságok honlapján közzétett ítélet szerint a családtag sérelmére elkövetett emberölés miatt elítélt férfinek 620 ezer euró nem vagyoni kártérítést kell fizetnie a perhez polgári peres félként csatlakozott személyeknek. Az ítélet nem jogerős – írja az Agerpres.
Az eset a Prahova megyei Lipănești településen történt tavaly júniusban.
A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a gyilkosságot megelőző években több alkalommal is érkezett bejelentés a 112-es segélyhívószámra a kettejük közötti verbális konfliktus miatt, de a nő sosem kért távoltartási végzést.
Az áldozat anyja a kihallgatáson megerősítette, hogy voltak konfliktusok a lánya és annak élettársa között, de sosem tettek feljelentést emiatt, mert minden alkalommal kibékültek.
Kovászna megyében tavaly 518 pénzbírságot róttak ki azokra, akik ok nélkül tárcsázták az 112-es sürgősségi hívószámot.
Egy napra beszüntették a munkát az észt hátterű vállalat fuvarozói Románia számos városában, közöttük Sepsiszentgyörgyön is. A Bolt egyik fuvarozója szerint a megemelt jutalék, a megszorítások és a kommunikációhiány okozza a felháborodást.
Újabb, ideiglenes célállomást jelentettek be szerdán, ahová a marosvásárhelyi reptérről utazhatunk majd.
Raluca Turcan nemzeti PNL-s képviselő szerdán bejelentette, módosító indítványt nyújt be egy általa kezdeményezett törvénytervezethez, amely lehetővé tenné az alkotmánybírák egyénenkénti anyagi felelősségre vonását az államnak okozott kár esetén.
Járdára írt verssorok jelentek meg a napokban a sepsiszentgyörgyi Olt-utcában: a tettes ismeretlen, de az ott dolgozók egy érzelmes, szerelmes ismeretlennek tulajdonítják az akciót.
Az utolsó simításokat végzi a kormány a közigazgatási reformról szóló tervezeten, amelyet sürgősségi rendelet formájában készül elfogadni – nyilatkozta szerdán Cseke Attila fejlesztési miniszter.
A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró uniós támogatást.
Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot emlékévvé nyilvánította szerdán a Szenátus, elfogadva az erről szóló törvénytervezetet.
Jogerősen hét év és tíz hónap szabadságvesztésre ítélte szerdán a bukaresti ítélőtábla a „zsenimentornak” is nevezett K. Lajost két kiskorú fiú ellen elkövetett nemi erőszak miatt.
A kormány 5–6 százalék feletti infláció esetén törvénnyel korlátozná az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelmi árrését – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.