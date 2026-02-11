Rovatok
Alapfokon életfogytiglant kapott a várandós élettársát megölő Prahova megyei férfi

Rácsok mögé kerül az élettársát meggyilkoló férfi. Képünk illusztráció • Fotó: Pixabay

Rácsok mögé kerül az élettársát meggyilkoló férfi. Képünk illusztráció

Fotó: Pixabay

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

Tamás Attila

2026. február 11., 21:042026. február 11., 21:04

2026. február 11., 21:292026. február 11., 21:29

A romániai bíróságok honlapján közzétett ítélet szerint a családtag sérelmére elkövetett emberölés miatt elítélt férfinek 620 ezer euró nem vagyoni kártérítést kell fizetnie a perhez polgári peres félként csatlakozott személyeknek. Az ítélet nem jogerős – írja az Agerpres.

Az eset a Prahova megyei Lipănești településen történt tavaly júniusban.

A férfi a fejére mért fejszecsapásokkal, az utcán ölte meg 22 éves élettársát, aki korábban hazaköltözött a szülei házba.

A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a gyilkosságot megelőző években több alkalommal is érkezett bejelentés a 112-es segélyhívószámra a kettejük közötti verbális konfliktus miatt, de a nő sosem kért távoltartási végzést.

Az áldozat anyja a kihallgatáson megerősítette, hogy voltak konfliktusok a lánya és annak élettársa között, de sosem tettek feljelentést emiatt, mert minden alkalommal kibékültek.

Belföld Bűnügy
