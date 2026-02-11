Alapfokon életfogytiglant kapott a várandós élettársát megölő Prahova megyei férfi

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte szerdán a Prahova megyei törvényszék azt a férfit, aki fejszével végzett várandós élettársával.

A romániai bíróságok honlapján közzétett ítélet szerint a családtag sérelmére elkövetett emberölés miatt elítélt férfinek 620 ezer euró nem vagyoni kártérítést kell fizetnie a perhez polgári peres félként csatlakozott személyeknek. Az ítélet nem jogerős – írja az Agerpres .

A férfi a fejére mért fejszecsapásokkal, az utcán ölte meg 22 éves élettársát, aki korábban hazaköltözött a szülei házba.

A rendőrség akkori tájékoztatása szerint a gyilkosságot megelőző években több alkalommal is érkezett bejelentés a 112-es segélyhívószámra a kettejük közötti verbális konfliktus miatt, de a nő sosem kért távoltartási végzést.

Az áldozat anyja a kihallgatáson megerősítette, hogy voltak konfliktusok a lánya és annak élettársa között, de sosem tettek feljelentést emiatt, mert minden alkalommal kibékültek.