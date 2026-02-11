Törvénymódosítással tennék lehetővé az alkotmánybírák egyénenkénti felelősségre vonását

Raluca Turcan nemzeti PNL-s képviselő szerdán bejelentette, módosító indítványt nyújt be egy általa kezdeményezett törvénytervezethez, amely lehetővé tenné az alkotmánybírák egyénenkénti anyagi felelősségre vonását az államnak okozott kár esetén.

Székelyhon 2026. február 11., 18:492026. február 11., 18:49 2026. február 11., 18:522026. február 11., 18:52

Facebook-bejegyzésében a politikus emlékeztetett, korábban benyújtott a parlamentbe egy jogszabályjavaslatot, amely kötelezné az alkotmánybíróság tagjait a testület plenáris ülésein való részvételre,

10 százalékos fizetéslevonással büntetné az ülésektől való igazolatlan távolmaradást,

illetve három egymást követő hiányzás esetén lehetővé tenné az alkotmánybíró leváltását. Ezt a tervezetet készül kiegészíteni Turcan úgy, hogy

biztosítson lehetőséget az alkotmánybírák egyénenkénti felelősségre vonására az államnak okozott kár esetén.

– számol be az Agerpres. Bejegyzésében Turcan felhívta a figyelmet, hogy Románia 231 millió euró vissza nem térítendő uniós támogatást veszíthet el, mivel az alkotmánybíróság ismét elhalasztotta a döntést a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénnyel kapcsolatban.

A döntések halogatásának az árát a románok fizetik meg, nem az alkotmánybírák. Fontos, hogy változtassunk ezen a helyzeten

– szögezte le a politikus. Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról. Hirdetés Hivatalos források szerint azért halasztottak, hogy a testület vizsgálja meg a legfelsőbb bíróság kérését. Utóbbi intézmény azt indítványozta az alkotmánybíróságnak, hogy kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál a különnyugdíjak reformjával kapcsolatban. A legfelsőbb bíróság ugyanis úgy véli, hogy a kormány tervezetében szereplő intézkedések diszkriminálják a bírákat és az ügyészeket a különnyugdíjban részesülő más kategóriákkal szemben.

Ez már az ötödik alkalom, hogy az alkotmánybírák elhalasztják a döntést az ügyben.