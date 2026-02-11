Törvénymódosítással tennék lehetővé az alkotmánybírák egyénenkénti felelősségre vonását

Fotó: Románia Alkotmánybírósága/Facebook
Raluca Turcan nemzeti PNL-s képviselő szerdán bejelentette, módosító indítványt nyújt be egy általa kezdeményezett törvénytervezethez, amely lehetővé tenné az alkotmánybírák egyénenkénti anyagi felelősségre vonását az államnak okozott kár esetén.
2026. február 11., 18:492026. február 11., 18:49
2026. február 11., 18:522026. február 11., 18:52
Facebook-bejegyzésében a politikus emlékeztetett, korábban benyújtott a parlamentbe egy jogszabályjavaslatot, amely
kötelezné az alkotmánybíróság tagjait a testület plenáris ülésein való részvételre,
10 százalékos fizetéslevonással büntetné az ülésektől való igazolatlan távolmaradást,
illetve három egymást követő hiányzás esetén lehetővé tenné az alkotmánybíró leváltását.
Ezt a tervezetet készül kiegészíteni Turcan úgy, hogy
– számol be az Agerpres. Bejegyzésében Turcan felhívta a figyelmet, hogy Románia 231 millió euró vissza nem térítendő uniós támogatást veszíthet el, mivel az alkotmánybíróság ismét elhalasztotta a döntést a bírák és ügyészek különnyugdíját szabályozó törvénnyel kapcsolatban.
– szögezte le a politikus.
Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
Hivatalos források szerint azért halasztottak, hogy a testület vizsgálja meg a legfelsőbb bíróság kérését. Utóbbi intézmény azt indítványozta az alkotmánybíróságnak, hogy kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál a különnyugdíjak reformjával kapcsolatban. A legfelsőbb bíróság ugyanis úgy véli, hogy a kormány tervezetében szereplő intézkedések diszkriminálják a bírákat és az ügyészeket a különnyugdíjban részesülő más kategóriákkal szemben.
Ilie Bolojant miniszterelnök pénteken levélben figyelmeztette az alkotmánybíróságot, hogy az európai források egy részének elvesztését kockáztatja az ország, ha a testület halogatja a döntést a bírák és ügyészek különnyugdíjáról.
Járdára írt verssorok jelentek meg a napokban a sepsiszentgyörgyi Olt-utcában: a tettes ismeretlen, de az ott dolgozók egy érzelmes, szerelmes ismeretlennek tulajdonítják az akciót.
Az utolsó simításokat végzi a kormány a közigazgatási reformról szóló tervezeten, amelyet sürgősségi rendelet formájában készül elfogadni – nyilatkozta szerdán Cseke Attila fejlesztési miniszter.
A legfelsőbb bíróság „trükközése” miatt Románia valószínűleg el fog veszíteni 231 millió euró uniós támogatást.
Márton Áron születésének 130. évfordulója alkalmából 2026-ot emlékévvé nyilvánította szerdán a Szenátus, elfogadva az erről szóló törvénytervezetet.
Jogerősen hét év és tíz hónap szabadságvesztésre ítélte szerdán a bukaresti ítélőtábla a „zsenimentornak” is nevezett K. Lajost két kiskorú fiú ellen elkövetett nemi erőszak miatt.
A kormány 5–6 százalék feletti infláció esetén törvénnyel korlátozná az agrár-élelmiszeripari termékek kereskedelmi árrését – jelentette be szerdán Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.
A betegek jogosultak lesznek arra, hogy a kezelőorvosuk ne csupán javaslatot tegyen, hanem konkrétan átirányítsa és időpontot is foglaljon számukra a következő szükséges szakorvosi konzultációra vagy diagnosztikai vizsgálatra.
A megyei katonai központok teljes egészében a védelmi minisztérium irányítása alá kerülnének 2027. január elsejétől – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök szerdán. De előbb meg kell oldani azt a problémát, ami Hargita megyére is jellemző.
Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság szerdai ülésén, amelyen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványt tárgyalja a testület.
szóljon hozzá!