518 háromszéki már tudja, hogy következményekkel jár a 112 indokolatlan felhívása

Kovászna megyében tavaly 518 pénzbírságot róttak ki azokra, akik ok nélkül tárcsázták az 112-es sürgősségi hívószámot.

Simon Virág 2026. február 11., 20:292026. február 11., 20:29

Február 11-e az 112-es segélyhívószám nemzetközi napja és a Kovászna Megyei Rendőrség közzétette, hogy tavaly hányan tárcsázták a telefonszámot, segítséget kérve. Hirdetés Emlékeztetnek, hogy az uniós szinten egységesen használt 112-es telefonszámot

abban az esetben kell hívni, ha valaki életveszélyben van, balesetet szenvedett, vagy hatósági segítségre van szüksége.

A nap 24 órájában szakképzett diszpécserek fogadják a hívásokat és továbbítják a bajbajutottak kérését a mentősöknek, tűzoltóknak, rendőrségnek. Mint a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményből kiderül tavaly Kovászna megyében 9538 alkalommal tárcsázták az ingyenes sürgősségi számot.

A rendőrség 518 esetben rótt ki pénzbírságot hamis bejelentés vagy telefonbetyárkodás miatt.