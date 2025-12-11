Állami támogatást kapnak a közúti fuvarozók, hogy ne dráguljanak a termékek a boltban

A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta a közúti fuvarozók állami támogatási programjának létrehozásáról szóló határozatot, amely az üzemanyagként használt gázolaj jövedéki adójának emelkedését ellensúlyozza – tájékoztatott a pénzügyminisztérium.

Székelyhon 2025. december 11., 19:412025. december 11., 19:41

Az Agerpres által idézett közlemény szerint az intézkedés a romániai fuvarozó vállalatok pénzügyi nehézségeire adott válasz, a magas infláció és az emelkedő dízelárak közepette.

A gázolaj ára jelenleg a fuvarozó cégek teljes működési költségének több mint 40 százalékát teszi ki.

A közleményben idézett pénzügyminiszter, Alexandru Nazare szerint az intézkedésnek gazdasági szempontból is van egy pragmatikus célja. Hirdetés „Célszerűbb a jövedéki adó egy részét visszajuttatni a román fuvarozóknak versenyképességük támogatása érdekében, mint hagyni, hogy ezek a bevételek véglegesen kiessenek az országon kívüli tankolások miatt.

Ez az intézkedés hozzájárul a hazai tőke védelméhez, és implicit módon a munkahelyek megőrzéséhez egy stratégiai fontosságú ágazatban”

– szögezte le a miniszter. A legfontosabb célkitűzés azonban a láncszerű áremelkedések megelőzése.

A fuvarköltségek emelkedése azonnal tükröződik a bolti termékek árában, ami minden romániai vásárlóerőre hatással van.