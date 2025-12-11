Állami támogatást kapnak a közúti fuvarozók, hogy ne dráguljanak a termékek a boltban

Fotó: Tuchiluș Alex
A kormány csütörtöki ülésén jóváhagyta a közúti fuvarozók állami támogatási programjának létrehozásáról szóló határozatot, amely az üzemanyagként használt gázolaj jövedéki adójának emelkedését ellensúlyozza – tájékoztatott a pénzügyminisztérium.
Az Agerpres által idézett közlemény szerint az intézkedés a romániai fuvarozó vállalatok pénzügyi nehézségeire adott válasz, a magas infláció és az emelkedő dízelárak közepette.
A közleményben idézett pénzügyminiszter, Alexandru Nazare szerint az intézkedésnek gazdasági szempontból is van egy pragmatikus célja.
„Célszerűbb a jövedéki adó egy részét visszajuttatni a román fuvarozóknak versenyképességük támogatása érdekében, mint hagyni, hogy ezek a bevételek véglegesen kiessenek az országon kívüli tankolások miatt.
– szögezte le a miniszter.
A legfontosabb célkitűzés azonban a láncszerű áremelkedések megelőzése.
A jövedéki adó részleges kompenzálásával az állam megelőző intézkedéseket hoz az árak stabilizálása és az ellátási láncokban fellépő akadályok elkerülése érdekében – magyarázzák a tárca képviselői.
A program teljes költségvetése 190 millió lej, a támogatás mértéke 2025. október 1. és december 31. között 40 bani/liter, 2026. január 1. és március 31. között pedig 65 bani/liter a megvásárolt gázolajra. A kedvezményben a becslések szerint 2200 közúti, áru- vagy utasszállítással foglakozó fuvarozócég fog részesülni.
