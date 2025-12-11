Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt

Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
2025. december 11., 22:112025. december 11., 22:11
2025. december 12., 13:492025. december 12., 13:49
Minőségi szolgáltatásokat nyújtó szállodát adtak át Gyimesfelsőlokon
Fotó: Borbély Fanni
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
2025. december 11., 22:112025. december 11., 22:11
2025. december 12., 13:492025. december 12., 13:49
Impozáns épület, ízléses enteriör – szalagot vágtak a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness ünnepélyes átadóján csütörtökön. Ehhez igazi gyimesi hangulatot biztosított az ostorcsattogtatással tűzdelt jókívánság-osztogatás. Az 50 millió lejes beruházás felét a magyar kormány biztosította.
Fotó: Borbély Fanni
Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány vezetője az ünnepi átadón elsőként Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyi minisztériumának miniszterhelyettese üzenetét tolmácsolta, aki nem tudott jelen lenni az eseményen, ugyanis a rossz időjárás miatt a repülőjáratát törölték. Majd arról beszélt, hogy
Az alapítvány céljai között szerepel ugyanis, hogy olyan vállalkozásokat támogasson, amelyek az itthon boldogulást segítik.
Fotó: Borbély Fanni
Egy ilyen vállalkozás a helyi Bodor családé, amely fejlesztéseivel hozzájárult a közösség fellendítéséhez.
Fotó: Borbély Fanni
Bodor Áron házigazdaként köszöntötte a résztvevőket, és hosszasan sorolta mindazon személyeket és cégeket, akik hozzájárultak ezen álom megvalósulásához, továbbá kiemelt köszönetet mondott családjának, akik elindították ezen az úton. Ugyanakkor háláját fejezte ki a magyar kormánynak, hogy pályázhattak a szálláshely fejlesztésre.
Ambrus Andor, Gyimesfelsőlok polgármestere arról beszélt, hogy ez a beruházás fontos mérföldköve a közösségüknek, bizonyíték arra, hogy Gyimesfelsőlokon is lehet nagyot álmodni.
Fotó: Borbély Fanni
Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője kiemelte, ebben a gyimesi völgyben érdemes építkezni, élni, dolgozni, családot alapítani, és jövőt tervezni.
A magyar kormány támogatása lehetővé tette, hogy egy családi vállalkozásból kinövő kezdeményezés olyan szintre lépett, ahol szolgáltatásnyújtáson túl irányt is mutat. Irányt mutat azoknak a fiataloknak, akik hiszik, hogy nem csak a messzi országokban lehet boldogulni” – fogalmazott.
Fotó: Borbély Fanni
Hozzátette, egy négycsillagos szálloda és a hozzá kapcsolódó fejlesztés nem önmagáért való: munkát, biztonságot, lehetőséget ad. A térség gazdaságát erősíti, miközben megőrzi azt az otthonos báját, a hegyi világot, amely miatt Gyimes különleges.
– zárta beszédét a főkonzul.
Fotó: Borbély Fanni
Az eseményen felszólalt még Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Hajdú Gábor RMDSZ-es parlamenti képviselő is. Az ünnepség hangulatát emelte a gyimesbükki néptánccsoport előadása, ezt követően a helyi plébános, Vass Nimród megáldotta a létesítményt.
Fotó: Borbély Fanni
A meghívottak végül körbejárhatták a komplexumot, megtekinthették az ízlésesen berendezett szállodai szobákat, a wellness részleget a medencékkel, szaunákkal, sószobával. Más szórakozásra is gondoltak a beruházók: bowlingpálya, billiárd- és csocsóasztalok és más szórakozási lehetőségek állnak a látogatók rendelkezésére.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?
Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.
Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.
Nem biztosítanak finanszírozást rá, így egyelőre nem építik fel azt az energiahatékony tömbházat Csíkszeredában, amelyben ifjúsági és szociális lakásokat alakítottak volna ki. A területet azért megtisztította a polgármesteri hivatal.
szóljon hozzá!