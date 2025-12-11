Hirdetés

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben. Barabás Hajnal 2025. december 11., 22:112025. december 11., 22:11 2025. december 12., 13:492025. december 12., 13:49

Minőségi szolgáltatásokat nyújtó szállodát adtak át Gyimesfelsőlokon Fotó: Borbély Fanni

Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.

Barabás Hajnal 2025. december 11., 22:112025. december 11., 22:11 2025. december 12., 13:492025. december 12., 13:49

Hirdetés Impozáns épület, ízléses enteriör – szalagot vágtak a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness ünnepélyes átadóján csütörtökön. Ehhez igazi gyimesi hangulatot biztosított az ostorcsattogtatással tűzdelt jókívánság-osztogatás. Az 50 millió lejes beruházás felét a magyar kormány biztosította.

Fotó: Borbély Fanni

Kozma Mónika, a Pro Economica Alapítvány vezetője az ünnepi átadón elsőként Magyar Levente, Magyarország külgazdasági és külügyi minisztériumának miniszterhelyettese üzenetét tolmácsolta, aki nem tudott jelen lenni az eseményen, ugyanis a rossz időjárás miatt a repülőjáratát törölték. Majd arról beszélt, hogy

reményeik szerint a szálloda egy ikonikus helyszíne lesz a következő évtizedekben a gyimesi térségnek.

Az alapítvány céljai között szerepel ugyanis, hogy olyan vállalkozásokat támogasson, amelyek az itthon boldogulást segítik.

Fotó: Borbély Fanni

Egy ilyen vállalkozás a helyi Bodor családé, amely fejlesztéseivel hozzájárult a közösség fellendítéséhez.

A négycsillagos szálloda megnyitásával 55 új munkahelyet hoztak létre.

Fotó: Borbély Fanni

Bodor Áron házigazdaként köszöntötte a résztvevőket, és hosszasan sorolta mindazon személyeket és cégeket, akik hozzájárultak ezen álom megvalósulásához, továbbá kiemelt köszönetet mondott családjának, akik elindították ezen az úton. Ugyanakkor háláját fejezte ki a magyar kormánynak, hogy pályázhattak a szálláshely fejlesztésre. Ambrus Andor, Gyimesfelsőlok polgármestere arról beszélt, hogy ez a beruházás fontos mérföldköve a közösségüknek, bizonyíték arra, hogy Gyimesfelsőlokon is lehet nagyot álmodni.

Fotó: Borbély Fanni

Dolhai István, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője kiemelte, ebben a gyimesi völgyben érdemes építkezni, élni, dolgozni, családot alapítani, és jövőt tervezni.

Ez az átadás annak a bizonyítéka, hogy mire képes egy közösség, ha ragaszkodik a földhöz, amelyben él, és nem engedi el az álmait.

A magyar kormány támogatása lehetővé tette, hogy egy családi vállalkozásból kinövő kezdeményezés olyan szintre lépett, ahol szolgáltatásnyújtáson túl irányt is mutat. Irányt mutat azoknak a fiataloknak, akik hiszik, hogy nem csak a messzi országokban lehet boldogulni” – fogalmazott.

Fotó: Borbély Fanni

Hozzátette, egy négycsillagos szálloda és a hozzá kapcsolódó fejlesztés nem önmagáért való: munkát, biztonságot, lehetőséget ad. A térség gazdaságát erősíti, miközben megőrzi azt az otthonos báját, a hegyi világot, amely miatt Gyimes különleges.

Ez a hely a csendből, tisztaságból, az emberi szó súlyából él, és mostantól a környezethez méltó szolgáltatásokkal is várja a vendégeit

– zárta beszédét a főkonzul.

Fotó: Borbély Fanni

Az eseményen felszólalt még Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke és Hajdú Gábor RMDSZ-es parlamenti képviselő is. Az ünnepség hangulatát emelte a gyimesbükki néptánccsoport előadása, ezt követően a helyi plébános, Vass Nimród megáldotta a létesítményt.

Fotó: Borbély Fanni

A meghívottak végül körbejárhatták a komplexumot, megtekinthették az ízlésesen berendezett szállodai szobákat, a wellness részleget a medencékkel, szaunákkal, sószobával. Más szórakozásra is gondoltak a beruházók: bowlingpálya, billiárd- és csocsóasztalok és más szórakozási lehetőségek állnak a látogatók rendelkezésére.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni