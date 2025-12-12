Két leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron – a miniszter nyugalomra int

Képünk illusztráció
Újabb leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron – nyilatkozta pénteken az Agerpresnek a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. Dr. Corina Criste elmondta, hogy a fertőzött személy kezelésre szorul, de a kilétét nem részletezte.
2025. december 12., 15:072025. december 12., 15:07
Csütörtökön az egészségügyi minisztérium közölte, hogy leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron egy ázsiai fiatal nőnél, további három fertőzésgyanús társa pedig még megfigyelés alatt áll. A tájékoztatása szerint a leprás nő egy kolozsvári szépségszalonban dolgozik masszőrként. A további három lepragyanús személy is ázsiai fiatal nő, ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak.
Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken kijelentette, hogy
A tárcavezető elmondta, hogy a hatóságok járványügyi vizsgálatot indítottak, ami a szalont az elmúlt időszakban felkereső személyekre is kiterjed. A létesítmény vendégeinek nincs okuk aggodalomra, és további orvosi vizsgálatokat sem szükséges végeztetniük – tette hozzá.
Rogobete szerint a leprával diagnosztizált ázsiai masszőrnő vélhetően a jelenleg szintén kórházban kezelt anyjától kapta el a baktériumot, akivel egy hónapig közös lakásban élt.
– magyarázta.
A miniszter arról is beszámolt, hogy az érintett szépségszalon tevékenységét ideiglenesen felfüggesztették, elvégzik a szükséges fertőtlenítéseket, és a jövő hét elejétől ismét kinyithat.
– szögezte le.
Rogobete szerint természetes, hogy az információ némi izgalmat váltott ki, mivel Romániában 1981-től nem igazoltak leprás megbetegedést, de nincs egészségügyi vészhelyzet. „Figyelemmel követjük és ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet, és ha esetleg újabb megbetegedések is igazolódnak, intézkedni fogunk” – tette hozzá az egészségügyi miniszter.
A lepra lassú evolúciójú, alacsony fertőzőképességű betegség, amelyet egy baktérium, a Mycobacterium leprae okoz. A megfertőződéshez hosszan tartó expozíció szükséges. A betegség nem terjed: kézfogással, öleléssel, tömegközlekedési eszközökön való utazással, közös terek használatával. Romániában az utolsó leprás esetet 1981-ben diagnosztizálták. Európai szinten az esetek szórványosak, többnyire Ázsia, Afrika vagy Latin-Amerika endémiás területeiről származó személyeknél fordulnak elő.
