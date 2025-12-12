Két leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron – a miniszter nyugalomra int

Újabb leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron – nyilatkozta pénteken az Agerpresnek a Kolozs Megyei Közegészségügyi Igazgatóság vezetője. Dr. Corina Criste elmondta, hogy a fertőzött személy kezelésre szorul, de a kilétét nem részletezte.

Székelyhon 2025. december 12., 15:052025. december 12., 15:05 2025. december 12., 15:072025. december 12., 15:07

Csütörtökön az egészségügyi minisztérium közölte, hogy leprás megbetegedést igazoltak Kolozsváron egy ázsiai fiatal nőnél, további három fertőzésgyanús társa pedig még megfigyelés alatt áll. A tájékoztatása szerint a leprás nő egy kolozsvári szépségszalonban dolgozik masszőrként. A további három lepragyanús személy is ázsiai fiatal nő, ugyanabban a szépségszalonban dolgoznak. Hirdetés Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter pénteken kijelentette, hogy

nincs okuk aggodalomra a kolozsvári szalon vendégeinek, ahol a leprás megbetegedést igazolták.

A tárcavezető elmondta, hogy a hatóságok járványügyi vizsgálatot indítottak, ami a szalont az elmúlt időszakban felkereső személyekre is kiterjed. A létesítmény vendégeinek nincs okuk aggodalomra, és további orvosi vizsgálatokat sem szükséges végeztetniük – tette hozzá. Rogobete szerint a leprával diagnosztizált ázsiai masszőrnő vélhetően a jelenleg szintén kórházban kezelt anyjától kapta el a baktériumot, akivel egy hónapig közös lakásban élt.

Egy masszázskezelés alatt nem lehet elkapni a betegséget, ez csak hosszabb, 2–3–4 hetes érintkezés esetén történhet meg

– magyarázta. A miniszter arról is beszámolt, hogy az érintett szépségszalon tevékenységét ideiglenesen felfüggesztették, elvégzik a szükséges fertőtlenítéseket, és a jövő hét elejétől ismét kinyithat.

Az embereknek meg kell érteniük, hogy nincs semmiféle veszély”

– szögezte le. Rogobete szerint természetes, hogy az információ némi izgalmat váltott ki, mivel Romániában 1981-től nem igazoltak leprás megbetegedést, de nincs egészségügyi vészhelyzet. „Figyelemmel követjük és ellenőrzés alatt tartjuk a helyzetet, és ha esetleg újabb megbetegedések is igazolódnak, intézkedni fogunk” – tette hozzá az egészségügyi miniszter.