Romániában is kimutatták a „szuperinfluenzát”

Romániában is kimutatták a H3N2 influenzavariáns több országban terjedő K alvariánsát – közölte pénteken az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).

Az új, szuperinfluenzaként is emlegetett vírusvariáns rendkívül fertőző és nagyon gyorsan terjed cseppfertőzéssel, főleg köhögés és tüsszentés útján.

A szakemberek figyelmeztetése szerint a vírussal való megfertőződés a 65 éven felülieknél, az anyagcsere-, tüdő-, szív-, érrendszeri, neuromuszkuláris és egyéb krónikus betegségekben szenvedőknél, a várandós nőknél és az immunhiányos betegeknél súlyosabb tünetekkel járhat – írja az Agerpres.

Az INSP a veszélyeztetett csoportokba tartozóknak azt ajánlja, hogy