Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy

A polgármester szerint három elvesztegetett év maradt a Szejke-ügy után: elmaradt fejlesztések, hosszan elhúzódó jogvita és egy megbélyegzett cégnév • Fotó: Olti Angyalka

A polgármester szerint három elvesztegetett év maradt a Szejke-ügy után: elmaradt fejlesztések, hosszan elhúzódó jogvita és egy megbélyegzett cégnév

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.

László Ildikó

2025. december 12., 12:282025. december 12., 12:28

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Székelyudvarhely polgármestere péntek reggeli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a bíróság egyértelművé tette, csak egyetlen számlára kell büntetőkamatot fizetni, így

a korábban emlegetett 3,5 millió lej helyett mintegy 360 ezer lej a kamatteher.

Ehhez adódnak hozzá a per során felmerült bírósági költségek, amelyek összesen megközelítik a 80 ezer lejt.

korábban írtuk

Szejke-ügy: mi lesz a bíróság által megítélt büntetőkamatokkal?
Szejke-ügy: mi lesz a bíróság által megítélt büntetőkamatokkal?

A vállalkozó jóindulatában bízva ül tárgyalóasztalhoz csütörtökön a székelyudvarhelyi városvezetés a Macops Kft. képviselőivel, akiknek több mint négymillió lejt kell kifizetni a Szejkefürdőn 2019-ben elvégzett, ám át nem vett munkálatok miatt.

Szakács-Paál hangsúlyozta:

a döntés jelentős teher alól mentesíti a várost.

„Nagyon megterhelte volna a költségvetést, ha a büntetőkamatok és illetékek elérték volna a 4 millió lejt” – fogalmazott.

Ugyanakkor a polgármester szerint az ügy valódi ára nem csak pénzben mérhető. Mint mondta, három év veszett el a szejkei vállalkozók, a környék lakói és a város számára is:

elmaradt fejlesztések, egy elhúzódó ügy és egy megbélyegzett cégnév maradt.

Ahogy arról beszámoltunk, a jogerős ítéletet kihirdették, a város kétszer is sikertelenül próbálta azt megváltoztatni: az ítélet hatályon kívül helyezésére, valamint a a rendkívüli felülvizsgálatra vonatkozó kérelmeket ugyanúgy elutasították. Az ítélet igen terjedelmes indoklásának áttanulmányozása után ugyanakkor a városháza részéről pontosítási, értelmezési kéréssel fordultak a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához.

Venczel Attila városi főjegyző korábban elmagyarázta, az ítéletben a rendelkezési rész első változata úgy szólt, hogy a város fizesse ki a 192 ezer lejes számlának megfelelő, szerződéses 0,1 százalékos napi kamatot. Hozzátette, ez két értelmezésre adott lehetőséget, mert ha a szerződés előírásait veszik figyelembe, és megnézik, mit kért a felperes, akkor egyértelmű, hogy a teljes szerződésre vonatkozó összegről van szó, hiába volt megjelölve zárójelben a 192 ezer lej. Ez volt ez első értelmezésük, ez volt a kivitelező értelmezése is.

A későbbi pontosítás alapján a bíróság kijelentette:

nem a teljes összegre kell számolni a kamatot, hanem a 192 ezer lejre áfa nélkül, ami 160 ezer lej.

Így a több mint 3,5 millió helyett kijön mintegy 360 ezer lej.

korábban írtuk

Polgármester: nem a fényűzés évei jönnek Székelyudvarhelyen
Polgármester: nem a fényűzés évei jönnek Székelyudvarhelyen

Megállapodást kezdeményezett a kivitelezővel a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal és költségcsökkentő programról számolt be Szakács-Paál István polgármester, miután a Szejke-ügy bírósági döntése több milliós terhet ró a város költségvetésére.

korábban írtuk

A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely
A büntetőkamat töredékét fizetheti Székelyudvarhely

A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.

Hirdetés

Udvarhelyszék Székelyudvarhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!