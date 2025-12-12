Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy

A polgármester szerint három elvesztegetett év maradt a Szejke-ügy után: elmaradt fejlesztések, hosszan elhúzódó jogvita és egy megbélyegzett cégnév
Fotó: Olti Angyalka
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
Székelyudvarhely polgármestere péntek reggeli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a bíróság egyértelművé tette, csak egyetlen számlára kell büntetőkamatot fizetni, így
Ehhez adódnak hozzá a per során felmerült bírósági költségek, amelyek összesen megközelítik a 80 ezer lejt.
A vállalkozó jóindulatában bízva ül tárgyalóasztalhoz csütörtökön a székelyudvarhelyi városvezetés a Macops Kft. képviselőivel, akiknek több mint négymillió lejt kell kifizetni a Szejkefürdőn 2019-ben elvégzett, ám át nem vett munkálatok miatt.
Szakács-Paál hangsúlyozta:
„Nagyon megterhelte volna a költségvetést, ha a büntetőkamatok és illetékek elérték volna a 4 millió lejt” – fogalmazott.
Ugyanakkor a polgármester szerint az ügy valódi ára nem csak pénzben mérhető. Mint mondta, három év veszett el a szejkei vállalkozók, a környék lakói és a város számára is:
Ahogy arról beszámoltunk, a jogerős ítéletet kihirdették, a város kétszer is sikertelenül próbálta azt megváltoztatni: az ítélet hatályon kívül helyezésére, valamint a a rendkívüli felülvizsgálatra vonatkozó kérelmeket ugyanúgy elutasították. Az ítélet igen terjedelmes indoklásának áttanulmányozása után ugyanakkor a városháza részéről pontosítási, értelmezési kéréssel fordultak a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához.
Venczel Attila városi főjegyző korábban elmagyarázta, az ítéletben a rendelkezési rész első változata úgy szólt, hogy a város fizesse ki a 192 ezer lejes számlának megfelelő, szerződéses 0,1 százalékos napi kamatot. Hozzátette, ez két értelmezésre adott lehetőséget, mert ha a szerződés előírásait veszik figyelembe, és megnézik, mit kért a felperes, akkor egyértelmű, hogy a teljes szerződésre vonatkozó összegről van szó, hiába volt megjelölve zárójelben a 192 ezer lej. Ez volt ez első értelmezésük, ez volt a kivitelező értelmezése is.
A későbbi pontosítás alapján a bíróság kijelentette:
Így a több mint 3,5 millió helyett kijön mintegy 360 ezer lej.
Megállapodást kezdeményezett a kivitelezővel a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal és költségcsökkentő programról számolt be Szakács-Paál István polgármester, miután a Szejke-ügy bírósági döntése több milliós terhet ró a város költségvetésére.
A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.
