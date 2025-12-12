Megkönnyebbüléssel fogadták, hogy a vártnál jóval kisebb teherrel zárulhat a Szejke-ügy

A polgármester szerint három elvesztegetett év maradt a Szejke-ügy után: elmaradt fejlesztések, hosszan elhúzódó jogvita és egy megbélyegzett cégnév

Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.

László Ildikó 2025. december 12., 12:282025. december 12., 12:28

Székelyudvarhely polgármestere péntek reggeli sajtótájékoztatón számolt be arról, hogy a bíróság egyértelművé tette, csak egyetlen számlára kell büntetőkamatot fizetni, így

a korábban emlegetett 3,5 millió lej helyett mintegy 360 ezer lej a kamatteher.

Ehhez adódnak hozzá a per során felmerült bírósági költségek, amelyek összesen megközelítik a 80 ezer lejt. korábban írtuk Szejke-ügy: mi lesz a bíróság által megítélt büntetőkamatokkal? A vállalkozó jóindulatában bízva ül tárgyalóasztalhoz csütörtökön a székelyudvarhelyi városvezetés a Macops Kft. képviselőivel, akiknek több mint négymillió lejt kell kifizetni a Szejkefürdőn 2019-ben elvégzett, ám át nem vett munkálatok miatt. Szakács-Paál hangsúlyozta:

a döntés jelentős teher alól mentesíti a várost.

„Nagyon megterhelte volna a költségvetést, ha a büntetőkamatok és illetékek elérték volna a 4 millió lejt” – fogalmazott. Ugyanakkor a polgármester szerint az ügy valódi ára nem csak pénzben mérhető. Mint mondta, három év veszett el a szejkei vállalkozók, a környék lakói és a város számára is:

elmaradt fejlesztések, egy elhúzódó ügy és egy megbélyegzett cégnév maradt.

Ahogy arról beszámoltunk, a jogerős ítéletet kihirdették, a város kétszer is sikertelenül próbálta azt megváltoztatni: az ítélet hatályon kívül helyezésére, valamint a a rendkívüli felülvizsgálatra vonatkozó kérelmeket ugyanúgy elutasították. Az ítélet igen terjedelmes indoklásának áttanulmányozása után ugyanakkor a városháza részéről pontosítási, értelmezési kéréssel fordultak a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához. Venczel Attila városi főjegyző korábban elmagyarázta, az ítéletben a rendelkezési rész első változata úgy szólt, hogy a város fizesse ki a 192 ezer lejes számlának megfelelő, szerződéses 0,1 százalékos napi kamatot. Hozzátette, ez két értelmezésre adott lehetőséget, mert ha a szerződés előírásait veszik figyelembe, és megnézik, mit kért a felperes, akkor egyértelmű, hogy a teljes szerződésre vonatkozó összegről van szó, hiába volt megjelölve zárójelben a 192 ezer lej. Ez volt ez első értelmezésük, ez volt a kivitelező értelmezése is. A későbbi pontosítás alapján a bíróság kijelentette:

nem a teljes összegre kell számolni a kamatot, hanem a 192 ezer lejre áfa nélkül, ami 160 ezer lej.