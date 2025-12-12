Fotó: Olti Angyalka
A Hamm hosszú ideje aktív támogatója több közösségi és karitatív kezdeményezésnek. Többek között a Fuss Neki eseménysorozatnak, a véradóknak, az egyetemistáknak, valamint korábban a kórházi dolgozóknak is kedvezményeket biztosított.
A vállalat most újabb lépést tett a közösségi szerepvállalás irányába: külön menüpontot hozott létre az alkalmazáson belül, amely lehetőséget ad a Székelyföldön működő nonprofit szervezetek támogatására. Az érdeklődők a „Rendkívüli jótékonyság” menüpontban, jelképes virtuális termékek megvásárlásával járulhatnak hozzá bármely, a kampányban részt vevő egyesület munkájához. Az adományozásra december 22-ig van lehetőség.
A kampányban az alábbi szervezetek támogatása érhető el:
Ákom Mákom Egyesület
Udvarhelyszéki Anyák Egyesülete
Bonus Pastor Alapítvány
Care2Travel Alapítvány
Jakab Antal Ház
Csíki Anyák Egyesülete
Csillagvár Szülők és Pedagógusok Egyesülete
Folk Csűr Egyesület
Leaders for All Egyesület
Márton Áron Egyesület
Prosperitas Vitae Egyesület
Nardini Óvoda Alapítvány
Psallite Egyesület
Szent Kamill Egyesület
Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány
Zöld Székelyföld Egyesület
Fotó: Olti Angyalka
A befolyt összeget a Hamm december 23-án továbbítja az érintett szervezetek felé. A nonprofit szervezetek jelentős szerepet játszanak a helyi közösség életében, ezért a kezdeményezés célja, hogy egyszerű és elérhető módot biztosítson támogatásukra.
(X – fizetett hirdetés)
