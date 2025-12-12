A Hamm hosszú ideje aktív támogatója több közösségi és karitatív kezdeményezésnek. Többek között a Fuss Neki eseménysorozatnak, a véradóknak, az egyetemistáknak, valamint korábban a kórházi dolgozóknak is kedvezményeket biztosított.

A vállalat most újabb lépést tett a közösségi szerepvállalás irányába: külön menüpontot hozott létre az alkalmazáson belül, amely lehetőséget ad a Székelyföldön működő nonprofit szervezetek támogatására. Az érdeklődők a „Rendkívüli jótékonyság” menüpontban, jelképes virtuális termékek megvásárlásával járulhatnak hozzá bármely, a kampányban részt vevő egyesület munkájához. Az adományozásra december 22-ig van lehetőség.

A kampányban az alábbi szervezetek támogatása érhető el: