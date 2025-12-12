Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét

13,5 millió lejes hitelfelvételre kapott szakminisztériumi jóváhagyást a város, ebből 6 milliót vesz igénybe idén Székelyudvarhely
Fotó: Csató Andrea
Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.
December 5-én benyújtotta lemondását Élthes Előd Etele önkormányzati képviselő, jelentette be Venczel Attila főjegyző a székelyudvarhelyi önkormányzat pénteki, soron kívüli ülésén, a napirendi pontok megvitatása előtt. A Székelyudvarhelyért Párt képviselője lemondásának a tudomásul vételére az önkormányzat legközelebbi, rendes havi ülésén kerül sor, akárcsak a megüresedett helyet betöltő következő önkormányzati képviselő mandátumának az érvényesítésére vonatkozó eljárás megkezdésére.
A képviselőtestület megszavazta az ülésre előterjesztett összes határozattervezetet, elsőként a 20 millió lejes BRD-hitel idei részletének befoglalását az ez évi költségvetésbe. Mint ismert, van egy elfogadott tanácshatározat a 20 millió lejes hitelfelvételről, ebből 13,5 millió lejre a város megkapta a szakminisztériumi jóváhagyást. Utóbbi összegből 7,5 millió lejt költhetnek el a nagymobilitás pályázatra, 6 millió lejt pedig a Székely Támadt-vár restaurálását célzó munkálatokra.
– ezt így kérték és erre kapták meg a jóváhagyást is, hangzott el a határozat-tervezet ismertetésén. Az említett 6 millió lejes összeget foglalta be az idei költségvetésbe az önkormányzat a tervezet elfogadásával.
Megváltozott a hulladékgazdálkodásra, a települések köztisztasági szolgáltatásaira vonatkozó országos szabályozás, ennek pedig meg kell feleljenek a helyi előírások is. Ennek tett eleget a városvezetés a második határozattervezet elfogadásával. Része volt ennek ugyanekkor egy közbeszerzési eljárás tenderfüzete is.
ez a közeljövőben kiterjed majd a PNRR finanszírozásból létrehozott és felszerelt hulladékudvarra is. Utóbbinak a működtetése mindeddig nem volt szabályozva, ezt kellett pótolni.
A határozat-tervezet harmadik dokumentációja azokat az indoklásokat tartalmazta, amelyek alátámasztják, hogy miért jobb kiszerződtetni ezt a szolgáltatást, mintsem hogy az önkormányzat működtesse a rendszert – ismertették a tervezet tartalmát a képviselőtestület ülésén.
az átmeneti időszakban kell kiszerződni ennek egy részét, ugyanis az erre vonatkozó, jelenleg érvényben lévő szerződés az év végén lejár – derül ki a határozat-tervezet szövegéből.
Hargita Megye Tanácsa pályázatot adott le egy új vállalkozói inkubátorház létrehozására Székelykeresztúron, amelynek az adminisztrálását szeretnék a Harghita Busines Center Közösségi Fejlesztési Társulás által fenntartott székelyudvarhelyi Harghita Business Centerhez (HBC) csatolni. A képviselő-testület jóváhagyta az erről szóló határozat-tervezetet:
és létrejön az erről szóló szerződés a székelykeresztúri városvezetés, a megyei tanács, valamint a fejlesztési társulás között.
Nem mondtak le az inkubátorház létesítéséről Székelykeresztúron, noha a többéves elképzelés mindeddig akadályok miatt nem valósulhatott meg. Hargita Megye Tanácsa a várossal közösen újra pályázni fog a cél érdekében.
A székelyudvarhelyi Kristóf Rebeka és édesapja, Kristóf Béla is ott lesz a Csillag születik tehetségkutató december 21-i döntőjében – osztotta meg bejegyzésében az édesapa.
Egyebek mellett az árusok kérésének eleget téve, ismét a Patkóban szervezik meg a szerdán kezdődő székelyudvarhelyi karácsonyi vásárt, ahol nem lesz hiány kulturális műsorokból – jelentette be a városvezetés.
Igazgatónőjét gyászolja a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon. Fancsali Éva halálhírét december 15-én osztotta meg az intézmény.
Megkönnyebbüléssel fogadta a városvezetés a bíróság végleges döntését a Szejke-ügyben: Szakács-Paál István szerint a korábban emlegetett többmilliós teher helyett végül kezelhető nagyságrendű kárt szenvedett Székelyudvarhely.
Két férfi kórházi ellátásra szorult, miután csütörtök délután egy verekedésben szúrt sebeket kaptak Székelyudvarhelyen, a vonatállomás környékén.
A korábban említetthez viszonyítva jóval szerényebb összegű büntetőkamatot kell fizetnie Székelyudvarhely városának a szejkefürdői szennyvízhálózat építésével korábban megbízott cég számára a bíróság szerint. A cég nem tett le az igényről.
Újabb harminc nappal meghosszabbította a bányakatasztrófa miatti vészhelyzetet Parajdon a helyi vészhelyzeti bizottság.
Székelyudvarhelyen idén is karácsonyi jótékonysági koncertre várják az érdeklődőket „Jónak lenni jó” címmel. A rendezvény december 16-án, 17 órától lesz a Polgármesteri Hivatal Szent István termében.
Teljes egészében lezárják Székelyudvarhelyen a Vásártér utca és a Bethlen Gábor utca kereszteződését hétfőn, a reggeli csúcsforgalom levonulását követően, egészen kedd reggelig.
