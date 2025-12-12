Lemondott egy önkormányzati képviselő, a város felvette a hitel egy részét

Lemondott a Székelyudvarhelyért Párt egyik önkormányzati képviselője – jelentették be a testület soron kívüli ülésén, pénteken. A tanácsülésen ugyanakkor befoglalták a város költségvetésébe a BRD-hitel idei részletét.

Széchely István 2025. december 12., 13:042025. december 12., 13:04

December 5-én benyújtotta lemondását Élthes Előd Etele önkormányzati képviselő, jelentette be Venczel Attila főjegyző a székelyudvarhelyi önkormányzat pénteki, soron kívüli ülésén, a napirendi pontok megvitatása előtt. A Székelyudvarhelyért Párt képviselője lemondásának a tudomásul vételére az önkormányzat legközelebbi, rendes havi ülésén kerül sor, akárcsak a megüresedett helyet betöltő következő önkormányzati képviselő mandátumának az érvényesítésére vonatkozó eljárás megkezdésére. Hirdetés Lehívott a város 6 millió lejt a hitelből A képviselőtestület megszavazta az ülésre előterjesztett összes határozattervezetet, elsőként a 20 millió lejes BRD-hitel idei részletének befoglalását az ez évi költségvetésbe. Mint ismert, van egy elfogadott tanácshatározat a 20 millió lejes hitelfelvételről, ebből 13,5 millió lejre a város megkapta a szakminisztériumi jóváhagyást. Utóbbi összegből 7,5 millió lejt költhetnek el a nagymobilitás pályázatra, 6 millió lejt pedig a Székely Támadt-vár restaurálását célzó munkálatokra.

A 13,5 millió lejes kölcsönből a város idén 6 milliót tervezett lehívni, jövő évben pedig a fennmaradó 7,5 milliót

– ezt így kérték és erre kapták meg a jóváhagyást is, hangzott el a határozat-tervezet ismertetésén. Az említett 6 millió lejes összeget foglalta be az idei költségvetésbe az önkormányzat a tervezet elfogadásával. Hulladékgazdálkodási ügyek Megváltozott a hulladékgazdálkodásra, a települések köztisztasági szolgáltatásaira vonatkozó országos szabályozás, ennek pedig meg kell feleljenek a helyi előírások is. Ennek tett eleget a városvezetés a második határozattervezet elfogadásával. Része volt ennek ugyanekkor egy közbeszerzési eljárás tenderfüzete is.

Egységesíteni kell a szemét elszállítását a hulladékszigetektől a remetei hulladéklerakóig,

ez a közeljövőben kiterjed majd a PNRR finanszírozásból létrehozott és felszerelt hulladékudvarra is. Utóbbinak a működtetése mindeddig nem volt szabályozva, ezt kellett pótolni. A határozat-tervezet harmadik dokumentációja azokat az indoklásokat tartalmazta, amelyek alátámasztják, hogy miért jobb kiszerződtetni ezt a szolgáltatást, mintsem hogy az önkormányzat működtesse a rendszert – ismertették a tervezet tartalmát a képviselőtestület ülésén.

A jövőben a szolgáltatás lebonyolítását a Hargita Megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás fogja irányítani,

az átmeneti időszakban kell kiszerződni ennek egy részét, ugyanis az erre vonatkozó, jelenleg érvényben lévő szerződés az év végén lejár – derül ki a határozat-tervezet szövegéből. A HBC-hez csatolják a majdani székelykeresztúri inkubátorházat Hargita Megye Tanácsa pályázatot adott le egy új vállalkozói inkubátorház létrehozására Székelykeresztúron, amelynek az adminisztrálását szeretnék a Harghita Busines Center Közösségi Fejlesztési Társulás által fenntartott székelyudvarhelyi Harghita Business Centerhez (HBC) csatolni. A képviselő-testület jóváhagyta az erről szóló határozat-tervezetet:

Székelykeresztúr csatlakozott a fejlesztési társuláshoz, a pályázat megvalósulása esetén az új inkubátorház tevékenységét a HBC koordinálja majd,