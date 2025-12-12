Robogókon szelték át a kontinenseket

Két erdélyi világutazó, Mihály Alpár és Bertici Attila idén életük egyik legnagyobb kalandjára indult: két 12 lóerős robogóval húsz nap alatt több mint nyolcezer kilométert tettek meg Kelet-Európából egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig.

A 12 országot átszelő út a hideg, esős öreg kontinensről a forró, végtelen afrikai sivatagba sodorta őket. Mihály Alpár szerint a túra egyszerre volt fizikai kihívás és mély belső utazás: megismerték a robogók határait, a sivatag monotóniáját, a hőség embert próbáló erejét, és közben ráébredtek arra, mennyire kényelmes életet élünk Európában. A végtelen út és a közösen átélt nehézségek erős csapattá formálták őket – annyira, hogy már tervezik a következő, még nagyobb kalandot.

Hirdetés

A végtelen kalandról népes közönség előtt tartottak előadást Székelyudvarhelyen decemberben, Mihály Alpár itt avatott be az érdekességekbe.