Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában

„Ki volt a csíki nagytata?” – teszi fel a kérdést az unokája. Mások szerint „ő maga volt a becsületesség”, és egyszerűen „jó társaság”. Egy könyv és egy dokumentumfilm ezek nyomán próbálja újra összerakni Pál Gábor méltatlanul feledett alakját.

A 2023-as év különleges alkalmat kínált arra, hogy a székelyföldi magyar közösség, tágabban az erdélyi magyar értelmiség újraértékelje és új fénytörésben lássa Pál Gábor ügyvéd, szenátor, országgyűlési képviselő életét és munkásságát. Ekkor a Magyar Tudomány Napja alkalmából, születésének 140. és halálának 55. évfordulója adta az apropót a csíkszeredai emlékkonferencia megrendezéséhez, amelyet az Erdélyi Múzeum-Egyesület Csíki Fiókegyesülete, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa és a Sapientia EMTE Csíkszeredai Kara szervezett. Az eseményhez kapcsolódva készült a Román Televízió Magyar Adásának dokumentumfilmje, Daczó Katalin, Berszán-Árus György és Bán József alkotása Csíksomlyótól Genfig: dr. Pál Gábor harcai címmel. A Csíkszereda Kiadóhivatal pedig idén, az Útravaló sorozatban adta ki Oláh-Gál Elvira Az apák nemzedéke című kötetét, amelyet a 10. Csíkszeredai Könyvvásáron mutattak be.

Oláh-Gál Elvira, Sarány István és Daczó Katalin Hirdetés Fotó: Borbély Fanni

A Márton Áron Kulturális Központ adott otthont annak az eseménynek, ahol a két alkotás segítségével idézték fel Pál Gábor örökségét. A december 8-i találkozás lehetőséget teremtett arra, hogy közösen emlékezzünk egy olyan emberre, aki egész életét a közösség szolgálatának szentelte, és hogy meghallgassuk Sarány István beszélgetését Oláh-Gál Elvirával és Daczó Katalinnal az alkotások megszületéséről és üzenetéről.

A könyv és a film egyaránt azt a célt tűzte ki, hogy egy régóta árnyékban maradt, mégis meghatározó közéleti személyiség, egy, az eszméihez és a közösségéhez hű ember életútját tegye újra láthatóvá.

A bemutató nem csupán kulturális eseményként, hanem közösségi önismereti aktusként is értelmezhető: lehetőségként arra, hogy megértsük, mit jelentett a kisebbségi létben a helytállás, és hogyan vált egy ember munkássága a mai napig érvényes példává. Közösségi emlékezés A Hargita Megyei Kulturális Központ és Csíkszereda Városháza közös szervezésében megvalósult hétfői csíkszeredai rendezvény légköre egyszerre volt ünnepi és elmélyült. Külön kiemelendő, hogy

a közönség soraiban jelen volt Pál Gábor két unokája is: Apor Vera és Apor Csaba.

A felszólalók – köztük Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója és más közéleti szereplők – hangsúlyozták, hogy a két alkotás nem pusztán egy történelmi személyiséget mutat be, hanem korszakokat kapcsol össze, s általa saját közelmúltunk is érthetőbbé válik.

Fotó: Borbély Fanni

Korodi Attila beszédében külön kiemelte: Pál Gábor életműve olyan kulcs, amely segítségével a mai közéleti szereplők és a nagyközönség egyaránt jobban megértheti az elmúlt száz év erdélyi magyar történetét. A kötet mély és adatgazdag, így akár azok számára is élményt nyújt, akik nem élnek nap mint nap a romániai magyar közösség sajátos valóságában. Ferencz Angéla köszöntőjében arra a máig időszerű kérdésre hívta fel a figyelmet, amelyet Oláh-Gál Elvira tett fel a kötet elején: „Miért tudunk ilyen keveset Pál Gáborról?”. A kérdés mögött ott húzódik a kelet-európai 20. század egész problematikája: diktatúrák, átalakuló államrendek, elhallgatások, szétszóródott hagyatékok. A mostani könyv- és filmprojekt épp ezért nem csupán tudományos vagy kulturális vállalkozás, hanem részben rehabilitáció, részben identitás-újraépítés is. A történet képekbe sűrített ereje A Daczó Katalin, Berszán-Árus György és Bán József által készített dokumentumfilm nagy ereje abban rejlik, hogy emberközelbe hozza a történelmi figurát. Szemtanúk, leszármazottak, kutatók szólalnak meg, és nemcsak tényeket mondanak el, hanem érzéseket, személyes emlékeket is megosztanak. A film a Csíksomlyó és Genf közötti utat nemcsak földrajzi, hanem szimbolikus értelemben is bemutatja: azt az ívet, amelyet Pál Gábor járt be a székelyföldi jogsérelmek dokumentálásától a nemzetközi színtérig, ahol a Népszövetség elé tárta a közösség ügyét.

Daczó Katalin Fotó: Borbély Fanni

A film sajátos atmoszféráját részben a korabeli fotó- és dokumentumanyagok, részben a megszólalók hitelessége adja. A rendezők nem heroizálnak, nem fényeznek, hanem arra törekednek, hogy a nézőben kialakuljon a kép egy szilárd karakterről, aki a maga korában sem volt hibátlan, de makacs következetessége, erkölcsi tartása mégis példaszerűvé tette. Levéltári forrásokból épülő életmű Oláh-Gál Elvira könyve a hagyaték töredékességével és szétszórtságával dacolva építi fel Pál Gábor portréját. A szerző vallomása szerint a kutatómunka akkor indult el, amikor a Csíki Magánjavak történetének feltárása kapcsán 1946-os dokumentumokra bukkant a levéltárban, s ezekben újra és újra előkerült Pál Gábor neve.

Oláh-Gál Elvira Fotó: Borbély Fanni

A kötet törzsanyagát képezik a csíki magánjavak visszaszolgáltatásával kapcsolatos 1934-es és 1946-os iratok, Pál Gábor feljegyzései, naplótöredékei, az édesanya és az édesapa életrajzi dokumentumai, újságkivágások a két világháború közötti sajtóból, a család által megőrzött visszaemlékezések, valamint Oláh-Gál Elvira 2011-ben megjelent nagy ívű életrajzi tanulmánya. A könyv így egyszerre történelmi munka, személyes portré és közösségi lenyomat: egy korszak esszenciája, amelynek megértése hozzásegít ahhoz, hogy saját múltunkat is tisztábban lássuk. Az erdélyi magyar politikai önszerveződés úttörője A két alkotás révén kirajzolódik egy olyan ember alakja, aki az impériumváltás utáni Erdélyben nem a passzivitást, hanem az aktív cselekvést választotta. Jogászként és politikusként egyaránt azon dolgozott, hogy a közösséget ért jogsérelmeket dokumentálja, a közösségi autonómiát erősítse, s hogy a székelyföldi magyarok identitása a nehéz körülmények között is megőrizhető legyen. Pál Gábor életútjának főbb csomópontjai rajzolódnak ki a könyvből és filmből is, így a csíkszeredai gyökerek, a Pál család hagyománya, a tanulmányok és a korai publicisztika, amelyek rávilágítanak írói tehetségére és társadalmi érzékenységére, továbbá feljegyzések az első világháborús tapasztalatokról, amelyek bár nem maradtak fenn teljes egészükben, mégis meghatározták későbbi politikai gondolkodását. Képet kapunk a két világháború közötti politikai pályáról, amelynek során a kisebbségi magyar jogvédelem egyik legfontosabb szereplőjévé vált, illetve a Népszövetség előtti felszólalásról, amelyben nemzetközi szinten is képviselte a székelyföldi magyarok ügyét. A második világháború alatti és utáni évek is kiemelt szerepet játszanak, amelyek során egyre nehezebbé vált a közéleti munka, s végül a diktatúra árnyéka vetült életére.

A jelenlevőket D. Balázs Ildikó köszöntötte Fotó: Borbély Fanni

A könyv és a film egyaránt hangsúlyozza, hogy Pál Gábor minden politikai szerepvállalása mögött egy sajátos, székelyföldi karakter szilárdsága állt. Ahogy az egyik megszólaló a dokumentumfilmben fogalmaz: „Elsősorban kemény csíki ember volt, s csak utána politikus”. Ez a mondat egyszerre mutat rá gyökereire és habitusára: a politikai cselekvés számára nem öncél, hanem hivatás, kötelesség volt. Az a fajta gerinces helytállás, amelyet Oláh-Gál Elvira is kiemel – a tisztesség, a szakmai felkészültség, a hit és a közösség iránti felelősség –, ebből a csíki keménységből, ebből a mélyen gyökerező, egyszerre szelíd és határozott tartásból táplálkozott. Kollektív tanulási folyamat Az esten Oláh-Gál Elvira és Daczó Katalin személyes vallomásai betekintést engedtek abba, miként épült fel az alkotói folyamat. A megszólalásokból kitűnt, hogy mindkettejük számára Pál Gábor nem csupán kutatási téma volt, hanem személyes lelkiismereti ügy. A hagyaték töredékessége, az archívumok rejtett anyagai, a szétszóródott családi dokumentumok mind-mind kihívást jelentettek, s mégis sikerült összerakni egy olyan portrét, amely ma is megragadja az olvasót és nézőt.

Fotó: Borbély Fanni

A közönségtalálkozó egyik fontos tanulsága, hogy a mai generációk számára ezek az alkotások útmutatóul szolgálhatnak. Nemcsak arról beszélnek, milyen volt az erdélyi magyarság helyzete a két világháború között, hanem arról is, hogy milyen értékek mentén érdemes ma közösséget építeni. Miért fontos Pál Gábor ma? A bemutatók üzenete egyértelmű: Pál Gábor életútja nem lezárt történelmi fejezet, hanem érvényes, mai tanulságokkal bíró példa. Azért fontos ma is, mert megmutatja, hogyan lehet kisebbségi létben is méltósággal, szakmaisággal és bátorsággal politizálni. Mert azt üzeni, hogy a közösségért végzett munka nem látványos gesztusokból, hanem következetes cselekvésből áll. Mert rávilágít arra, hogy az identitás nem magától marad fenn, hanem tudatos ápolást igényel. Mert emlékeztet, hogy múltunk akkor válik érthetővé, ha vannak, akik feltárják és továbbadják.

Fotó: Borbély Fanni