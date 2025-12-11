Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock

Hat éve egy merész ötlet született Csíkszeredában: zenével átszőtt tudományos történetmesélés. A projekt mára közösséggé, élménnyé és ünneppé nőtte ki magát, most pedig a jubileumi, karácsonyi „Best of” előadáson vehettünk részt.

Nagy Lilla 2025. december 11., 14:322025. december 11., 14:32

Hat év. Ha kimondjuk, rövid időnek tűnik, mégis egy egész korszaknyi élmény, próbálgatás, vakmerő kísérletezés és el nem múló izgalom fér bele. Amikor Nagy Péter fejében megszületett a gondolat, hogy a tudományos előadást miért is ne lehetne zenével megbolondítani, talán ő maga sem sejtette, hogy ezzel egy teljesen új műfajt indít el Csíkszeredában. A város, ahol a rockzenés ismeretterjesztés korábban inkább csak kíváncsi mosolyra, mint valódi várakozásra adott okot, hirtelen megtelt hangszerekkel, fényekkel, és valami nagyon új, nagyon eleven dolog kezdett alakulni.

A kezdet viszont korántsem volt olyan egyszerű, mint az ötlet.

Jó zenészt találni, olyat, aki nemcsak a rockhoz ért, hanem ahhoz a furcsa és első hallásra talán szokatlan kombinációhoz is, hogy a tudomány mellé oda kell tenni a szenvedélyt és a ritmust, na, az nem ment egyik napról a másikra. Aztán a véletlen a legszebb módon dolgozott: megérkezett hat gyergyói zenész, akik egy pillanat alatt életet leheltek az egész vállalkozásba. A 4S Street triója – Pál Andor, Balázs Bence és Fülöp Loránd – hozta a tüzet, a másik három zenész, Csibi Andris, Korpos Szabi és György Laci pedig a szívet és a rutint. Így állt össze az a különös, mégis tökéletes egyensúlyú csapat, amely négy nagy előadást vitt a hátán, negyven dallal és temérdek mosollyal.

Fotó: Nagy Lilla

Az Üveggyöngyvarázs még csak puhatolózás volt. A közönség ismerkedett, a zenekar próbálgatott, Péter pedig kereste azt a hangot, amelyen a tudomány és a zene találkozik. Aztán jött az Egyedül vagyunk?, ahol már a Pink Floyd falai rengtek a Mikó-vár udvarán, és a közönség lélegzete együtt hullámzott a sztorikkal és a fényekkel. Az Igen Nem könnyedebb, játékosabb volt, míg az Einstein 145 az LGT slágereivel ünnepelte a tudomány születésnapját. A csapat minden alkalommal felnőtt a kihíváshoz, és ami még ritkább: valóban élvezték is. Nem csoda, hogy a műfaj hamar otthonra talált a városban, ahol a kultúra amúgy is vibrál: jazzfesztivál, filmfesztivál, színházfesztivál, régizene, sportesemények, turizmus, gasztronómiai fellendülés.

Csíkszereda pezseg, mozog, mégis volt egy terület, amelytől sokan tartottak: a tudomány. De amint a zenekar elkezdett játszani, a tudományos téma hirtelen már nem volt félelmetes: érthetővé és izgalmassá vált.

Olyanná, amelyet telt ház hallgat. Erről tanúskodik Barabási Albert László és Farkas Bertalan előadásának sikere is: itt a tudományt a közösség visszafogadta a kultúra élvonalába.

Fotó: Nagy Lilla

Idén pedig valami különleges készült a Szakszervezetek Művelődési Házában. A harmadik Valami szépet karácsonyi előadás nem egyszerű ünnepi műsor, hanem jubileum. Az 50. nagy előadás Péter pályáján, a 10. közös a zenekarral, és egyfajta ajándék-visszatekintés minden nézőnek, aki az elmúlt években ott ült, tapsolt, és hagyta, hogy a tudomány és a zene együtt meséljen neki. Best of? Igen. De nem azért, mert fogytán az ötlet, hanem mert most jött el az ideje annak, hogy az eddigi csodák esszenciáját újra átéljük. A háttérben persze ott vannak a tudomány nagy történetei: a Voyager-szondák, amelyek lemezen viszik az emberiség üzenetét az űrbe, Karl Sagan álma, hogy a Here Comes the Sun egyszer talán idegen lények fülébe is eljut, Francis Drake pillanata, amikor egy októberi napon azt hitte, idegen civilizációtól fogott jelet, és mindaz a mérhetetlen kérdés, amely az emberiség kozmikus magányát érinti. Ezek azok a sztorik, amelyek egyszerre borzongatnak és lelkesítenek, és Péter előadásában mindig kapnak még egy plusz fényt, egy új értelmezést, egy olyan nézőpontot, amitől közelebb kerülnek a székelyföldi hétköznapokhoz.

Fotó: Nagy Lilla

Ez a karácsonyi kiadás tehát nemcsak zenés összeállítás, nemcsak tudományos est volt. Ünnep. A műfajé, a városé, a közösségé, és mindazoké, akik az elmúlt hat évben szerették, támogatták, újra és újra visszatértek. A csapat most két dalt választott minden eddigi közös előadásból, Péter pedig újra elmesélte azokat a kulisszatitkokat, amelyek eddig rejtve maradtak, miközben felidézett olyan tudományos részleteket is, amelyeknek azóta új értelmet adtak a felfedezések. A zene díszíti, a történetek megtöltik, a közösség pedig életté alakítja ezt a műfajt. Csíkszereda egy olyan hagyománnyal lett gazdagabb, amely egyszerre szól szívhez és észhez, és ahol a tudomány tényleg megszólal. A zenekar pedig felhangosítja.

Ezúttal pedig együtt ünnepelhettük mindazt, amit ez az út adott nekünk.

És hogy mi lesz a folytatás? Ötlet van bőven. A tarsoly nem üres. A lendület megmarad. Most azonban egyetlen dolgunk volt: megérkezni, hallgatni, átélni, és hagyni, hogy a tudomány és a rock újra varázst alkosson.

Fotó: Nagy Lilla

Az előadáson több történet is elhangzott, én egyet mesélnék el. Azt a történetet, amikor majdnem azt hittük, hogy idegen civilizáció jeleit fogtuk. 1960 októberében az asztrofizika történetének egyik legizgalmasabb pillanata játszódott le, és ezt a jelenetet Péter előadásában a közönség lélegzetvisszafojtva hallgatta. A történet főszereplője Francis Drake, egy fiatal csillagász, aki a világon elsőként próbálkozott meg azzal, hogy rádióteleszkóppal észlelje egy idegen civilizáció jelét. A projekt neve Ozma volt, és Drake egy csillagot figyelt, hátha elcsíp valami mesterségesnek tűnő rádióadást. És egy októberi napon tényleg történt valami. A műszerek erős, ismétlődő jelet fogtak. Annyira tiszta, annyira periodikus volt, hogy Drake percekig azt hitte: ez az.

Megtörtént, amit a tudomány első generációi csak álmodtak: valaki más, valahonnan épp most küldi a jelét.