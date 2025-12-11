Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock

Fotó: Nagy Lilla
Hat éve egy merész ötlet született Csíkszeredában: zenével átszőtt tudományos történetmesélés. A projekt mára közösséggé, élménnyé és ünneppé nőtte ki magát, most pedig a jubileumi, karácsonyi „Best of” előadáson vehettünk részt.
Hat év. Ha kimondjuk, rövid időnek tűnik, mégis egy egész korszaknyi élmény, próbálgatás, vakmerő kísérletezés és el nem múló izgalom fér bele. Amikor Nagy Péter fejében megszületett a gondolat, hogy a tudományos előadást miért is ne lehetne zenével megbolondítani, talán ő maga sem sejtette, hogy ezzel egy teljesen új műfajt indít el Csíkszeredában. A város, ahol a rockzenés ismeretterjesztés korábban inkább csak kíváncsi mosolyra, mint valódi várakozásra adott okot, hirtelen megtelt hangszerekkel, fényekkel, és valami nagyon új, nagyon eleven dolog kezdett alakulni.
Jó zenészt találni, olyat, aki nemcsak a rockhoz ért, hanem ahhoz a furcsa és első hallásra talán szokatlan kombinációhoz is, hogy a tudomány mellé oda kell tenni a szenvedélyt és a ritmust, na, az nem ment egyik napról a másikra. Aztán a véletlen a legszebb módon dolgozott: megérkezett hat gyergyói zenész, akik egy pillanat alatt életet leheltek az egész vállalkozásba. A 4S Street triója – Pál Andor, Balázs Bence és Fülöp Loránd – hozta a tüzet, a másik három zenész, Csibi Andris, Korpos Szabi és György Laci pedig a szívet és a rutint. Így állt össze az a különös, mégis tökéletes egyensúlyú csapat, amely négy nagy előadást vitt a hátán, negyven dallal és temérdek mosollyal.
Fotó: Nagy Lilla
Az Üveggyöngyvarázs még csak puhatolózás volt. A közönség ismerkedett, a zenekar próbálgatott, Péter pedig kereste azt a hangot, amelyen a tudomány és a zene találkozik. Aztán jött az Egyedül vagyunk?, ahol már a Pink Floyd falai rengtek a Mikó-vár udvarán, és a közönség lélegzete együtt hullámzott a sztorikkal és a fényekkel. Az Igen Nem könnyedebb, játékosabb volt, míg az Einstein 145 az LGT slágereivel ünnepelte a tudomány születésnapját. A csapat minden alkalommal felnőtt a kihíváshoz, és ami még ritkább: valóban élvezték is. Nem csoda, hogy a műfaj hamar otthonra talált a városban, ahol a kultúra amúgy is vibrál: jazzfesztivál, filmfesztivál, színházfesztivál, régizene, sportesemények, turizmus, gasztronómiai fellendülés.
Olyanná, amelyet telt ház hallgat. Erről tanúskodik Barabási Albert László és Farkas Bertalan előadásának sikere is: itt a tudományt a közösség visszafogadta a kultúra élvonalába.
Fotó: Nagy Lilla
Idén pedig valami különleges készült a Szakszervezetek Művelődési Házában. A harmadik Valami szépet karácsonyi előadás nem egyszerű ünnepi műsor, hanem jubileum. Az 50. nagy előadás Péter pályáján, a 10. közös a zenekarral, és egyfajta ajándék-visszatekintés minden nézőnek, aki az elmúlt években ott ült, tapsolt, és hagyta, hogy a tudomány és a zene együtt meséljen neki. Best of? Igen. De nem azért, mert fogytán az ötlet, hanem mert most jött el az ideje annak, hogy az eddigi csodák esszenciáját újra átéljük.
A háttérben persze ott vannak a tudomány nagy történetei: a Voyager-szondák, amelyek lemezen viszik az emberiség üzenetét az űrbe, Karl Sagan álma, hogy a Here Comes the Sun egyszer talán idegen lények fülébe is eljut, Francis Drake pillanata, amikor egy októberi napon azt hitte, idegen civilizációtól fogott jelet, és mindaz a mérhetetlen kérdés, amely az emberiség kozmikus magányát érinti. Ezek azok a sztorik, amelyek egyszerre borzongatnak és lelkesítenek, és Péter előadásában mindig kapnak még egy plusz fényt, egy új értelmezést, egy olyan nézőpontot, amitől közelebb kerülnek a székelyföldi hétköznapokhoz.
Fotó: Nagy Lilla
Ez a karácsonyi kiadás tehát nemcsak zenés összeállítás, nemcsak tudományos est volt. Ünnep. A műfajé, a városé, a közösségé, és mindazoké, akik az elmúlt hat évben szerették, támogatták, újra és újra visszatértek. A csapat most két dalt választott minden eddigi közös előadásból, Péter pedig újra elmesélte azokat a kulisszatitkokat, amelyek eddig rejtve maradtak, miközben felidézett olyan tudományos részleteket is, amelyeknek azóta új értelmet adtak a felfedezések.
A zene díszíti, a történetek megtöltik, a közösség pedig életté alakítja ezt a műfajt. Csíkszereda egy olyan hagyománnyal lett gazdagabb, amely egyszerre szól szívhez és észhez, és ahol a tudomány tényleg megszólal. A zenekar pedig felhangosítja.
És hogy mi lesz a folytatás? Ötlet van bőven. A tarsoly nem üres. A lendület megmarad. Most azonban egyetlen dolgunk volt: megérkezni, hallgatni, átélni, és hagyni, hogy a tudomány és a rock újra varázst alkosson.
Fotó: Nagy Lilla
Az előadáson több történet is elhangzott, én egyet mesélnék el. Azt a történetet, amikor majdnem azt hittük, hogy idegen civilizáció jeleit fogtuk. 1960 októberében az asztrofizika történetének egyik legizgalmasabb pillanata játszódott le, és ezt a jelenetet Péter előadásában a közönség lélegzetvisszafojtva hallgatta. A történet főszereplője Francis Drake, egy fiatal csillagász, aki a világon elsőként próbálkozott meg azzal, hogy rádióteleszkóppal észlelje egy idegen civilizáció jelét. A projekt neve Ozma volt, és Drake egy csillagot figyelt, hátha elcsíp valami mesterségesnek tűnő rádióadást. És egy októberi napon tényleg történt valami. A műszerek erős, ismétlődő jelet fogtak. Annyira tiszta, annyira periodikus volt, hogy Drake percekig azt hitte: ez az.
A kutatócsoport szó szerint dermedten állt. Senki nem mert igazán megszólalni, mert rettegett attól a pillanattól, amely egyszerre lett volna a legnagyobb tudományos áttörés és a teljes bizonytalanság ösvénye. Aztán a jel eltűnt. Drake és csapata lázasan dolgozott, kutatott, analizált, végül kiderült: egy katonai radar visszhangja tréfálta meg őket. Csalódás? Talán. De egyben mérföldkő: ez volt az első pillanat, amikor az emberiség tényleg közel érezte magát ahhoz, hogy nincs egyedül. És Péter ezt a jelenetet úgy mesélte el, hogy a közönség egyszerre nevetett, borzongott és reménykedett: mi van, ha legközelebb tényleg valaki más hív minket?
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője. Budapesten jártunk.
Két erdélyi világutazó, Mihály Alpár és Bertici Attila idén életük egyik legnagyobb kalandjára indult: két 12 lóerős robogóval húsz nap alatt több mint nyolcezer kilométert tettek meg Kelet-Európából egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig.
Krasznahorkai mondatai özönlenek. Rád ragadnak. Mintha a lassú sötétség húzna magával, amelyben felvillan valami makacs fény. Ki a magyar irodalom egyik legkülönösebb alakja, az idei irodalmi Nobel-díjas?
„Ki volt a csíki nagytata?” – teszi fel a kérdést az unokája. Mások szerint „ő maga volt a becsületesség”, és egyszerűen „jó társaság”. Egy könyv és egy dokumentumfilm ezek nyomán próbálja újra összerakni Pál Gábor méltatlanul feledett alakját.
Nem rabként, hanem börtönkönyvtárosként „zárják rá” a súlyos fémajtót évek óta Illyés Claudiára, a Maros Megyei Könyvtár alkalmazottjára.
A csíkszeredai származású Kedves Csanád zeneszerző, előadóművész és zenei vezető az Artisjus Előadóművészi Díjában részesült. A szerzői egyesület azzal a céllal alapította a díjat, hogy köszönetet mondjon a kortárs zene elkötelezett terjesztőinek.
A halálra nem gyászos sóhajjal, hanem harsány nevetéssel felel Dósa Zoltán, aki új kötetében, a Rögcédulákban a mulandóságot nem tragédiának, hanem szellemes játéktérnek mutatja: ahol a szorongásból derű, a félelemből humor lesz.
Méliusz József életműve egyszerre személyes és történelmi tükör: az önismeret, a kisebbségi lét és a megújulás írói példája. Borcsa János irodalomtörténésszel a gondolkodó irodalom egyik legösszetettebb alakjáról beszélgettünk.
Absztrakt gesztusok, belső látomások, közösségi alkotás, formabontó performanszok, határokat nem ismerő kísérletezés: Márkos András művészete egyszerre személyes vallomás és világértelmező útkeresés. Munkái pedig ezúttal hazatértek.
A Túl közel csíkszeredai vetítése után nem maradt kényelmes távolság. A film főszereplője élőben mondta ki azt, amit sokan titokként cipelnek. A nézők ráébredtek: a bántalmazás nem mások története, hanem a társadalom közös kudarca.
szóljon hozzá!