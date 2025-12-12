Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie

Fotó: Tuchiluș Alex
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
December 10-én a képviselőház döntő házként egyetlen ellenszavazattal fogadta el a Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő által előterjesztett törvénytervezetet.
A helyi közpénzügyek törvényében megejtett módosítás változtat azon a gyakorlaton, hogy a más helységben bejegyzett nagyobb cégek kisebb falusi munkapontjain dolgozók személyi jövedelemadója csak akkor maradt helyben, ha több mint öt személyt foglalkoztattak abban az egységben.
még akkor is, ha nincsenek egy településen legalább öten.
„Nagyon sok esetben az alkalmazó székhelye Bukarestben van, így a fővárostól elveszünk, de sokkal méltányosabb, igazságosabb lesz a rendszer” – jelentette ki a képviselő. A munkapontoknak 30 napjuk van arra, hogy kiváltsák az adószámot (amit eddig csak 5 alkalmazott esetén kellett megszerezni), utána automatizált rendszerben történik a fizetési mechanizmus, tehát a változás nem jelent nagy bürokráciát – állította a törvénymódosítás kezdeményezője.
Hogy fogalmat alkothassunk e jogszabályváltozás hatásáról, Miklós Zoltán számokkal is illusztrálta a következményeket. Ha egy községben (annak több falujában) van összesen 30 ilyen alkalmazott, és 5000 lejes bruttó fizetéssel számolunk, aminek az adója 10 százalék, akkor az
A törvénymódosítás a kis önkormányzatoknak jövedelmet hoz, és kifogja a szelet a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vitorlájából, ugyanis az RMDSZ-es politikus szerint az USR arra hivatkozva akar összevonni, megszüntetni községeket, hogy nem tudják eltartani magukat. A törvénytervezet jelenleg az államelnök aláírására vár.
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
Hová lett a régi tánc? Többek között erről beszélgetnek és tartanak bemutatót adatközlőkkel péntek este a felsőcsernátoni Malomkertben. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány itt szervezi meg a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferenciáját.
