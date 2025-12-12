Ezzel a törvénymódosítással hazahozzák a pénzt, aminek itthon kell lennie

A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.

A helyi közpénzügyek törvényében megejtett módosítás változtat azon a gyakorlaton, hogy a más helységben bejegyzett nagyobb cégek kisebb falusi munkapontjain dolgozók személyi jövedelemadója csak akkor maradt helyben, ha több mint öt személyt foglalkoztattak abban az egységben.

December 10-én a képviselőház döntő házként egyetlen ellenszavazattal fogadta el a Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő által előterjesztett törvénytervezetet.

Most az olyan kis üzletekben dolgozók, mint a La Doi Pași, Profi Loco, Carrefour Express, de a papok, benzinkutasok, postások, óvónők, rendőrök jövedelemadója is a község kasszájában marad,

még akkor is, ha nincsenek egy településen legalább öten.

„Nagyon sok esetben az alkalmazó székhelye Bukarestben van, így a fővárostól elveszünk, de sokkal méltányosabb, igazságosabb lesz a rendszer” – jelentette ki a képviselő. A munkapontoknak 30 napjuk van arra, hogy kiváltsák az adószámot (amit eddig csak 5 alkalmazott esetén kellett megszerezni), utána automatizált rendszerben történik a fizetési mechanizmus, tehát a változás nem jelent nagy bürokráciát – állította a törvénymódosítás kezdeményezője.

A módosítás lényege és hatása a községekre

Hogy fogalmat alkothassunk e jogszabályváltozás hatásáról, Miklós Zoltán számokkal is illusztrálta a következményeket. Ha egy községben (annak több falujában) van összesen 30 ilyen alkalmazott, és 5000 lejes bruttó fizetéssel számolunk, aminek az adója 10 százalék, akkor az