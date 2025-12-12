Hová lett a régi tánc? Roma tánc téma köré épülő konferencia

A felsőcsernátoni Malomkertben a roma tánc lesz a témája az előttünk álló hétvégének

Hová lett a régi tánc? Többek között erről beszélgetnek és tartanak bemutatót adatközlőkkel péntek este a felsőcsernátoni Malomkertben. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány itt szervezi meg a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferenciáját.

Kocsis Károly 2025. december 12., 08:302025. december 12., 08:30

Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány 2025 májusában indította útjára az Élő Parázs – Erdélyi Roma Kulturális Örökség Programot, amelynek célja az erdélyi roma közösségek kulturális értékeinek feltárása és népszerűsítése, valamint megőrzésük ösztönzése különböző események szervezésén, gyűjtőmunkán és oktatási tevékenységen keresztül. Az elmúlt időszakban ennek megfelelően roma közösségekben folytattak terepszemlét, gyűjtéseket, roma gyerekek számára szerveztek tánctáborokat és néptánc-oktatást, néptánccsoportok térképeztek fel, valamint tető alá hozták a székelyföldi roma tánccsoportok találkozójául szolgáló Kóré Géza Emléknapot. Hirdetés András Lóránd programkoordinátor a Székelyhonnak elmondta, a program égisze alatti tevékenységük főleg Hargita és Kovászna megyére összpontosul, ahol 16 települést kerestek fel, de a munka folytatódik. Eddig

hat olyan roma tánccsoportot sikerült azonosítaniuk, amelyek többé-kevésbé rendszeresen közönség elé állnak,

de vannak olyanok is, amelyek csak alkalomszerűen verődnek össze egy-egy fellépésre, akárcsak az ad hoc összeverődő, úgynevezett adatközlő csoportosulások.

A felvételek a Kóré Géza Emléknap – székelyföldi cigány tánccsoportok találkozóján készültek Székelyszenterzsébeten 2025 novemberében Fotó: Kinda Botond/Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány

„Fontosnak tartjuk, hogy az aktív gyakorlati munka mellett időről időre szakmai kérdéseket is megvitassunk, mert így erősíthetjük munkánk szakmaiságát, hitelességét és a nélkülözhetetlen együttműködéseket” – tette hozzá András Lóránd. E célt szolgálja a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferencia is, amelynek a felsőcsernátoni Malomkert Turisztikai Központ ad otthont hétvégén. A háromnapos eseménysorozat programja December 12-én, pénteken délután 5 órától András Lóránd tartja a bevezető előadást, amit kerekasztal-beszélgetés követ roma tánccsoportok vezetőivel, valamint – vacsora után – táncbemutató adatközlőkkel. A szombat reggel 9 órakor kezdődő plenáris ülésen Orza Călin koreográfus, néptáncgyűjtő, táncoktató, László Csaba koreográfus, Lőrincz Hortenzia néptánc-pedagógus, Varga János Martin György-díjas koreográfus, Módos Máté Junior Prima-díjas, örökös „Aranysarkantyús” táncos és Horváth Zsófia koreográfus tartanak előadásokat székelyföldi, szászcsávási, kárpátaljai és nagyecsedi gyűjtésekről, a Ghy Yagallo program tanulságairól. Délután műhelymunkák és kerekasztal-beszélgetés, este Él még a parázs: napjaink kincsei címmel beszélgetés és táncbemutató (adatközlőkkel) szerepel a programban.

Fotó: Kinda Botond/Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány