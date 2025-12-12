Hová lett a régi tánc? Roma tánc téma köré épülő konferencia

A felsőcsernátoni Malomkertben a roma tánc lesz a témája az előttünk álló hétvégének
Fotó: Tuchiluș Alex
Hová lett a régi tánc? Többek között erről beszélgetnek és tartanak bemutatót adatközlőkkel péntek este a felsőcsernátoni Malomkertben. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány itt szervezi meg a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferenciáját.
Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány 2025 májusában indította útjára az Élő Parázs – Erdélyi Roma Kulturális Örökség Programot, amelynek célja az erdélyi roma közösségek kulturális értékeinek feltárása és népszerűsítése, valamint megőrzésük ösztönzése különböző események szervezésén, gyűjtőmunkán és oktatási tevékenységen keresztül. Az elmúlt időszakban ennek megfelelően roma közösségekben folytattak terepszemlét, gyűjtéseket, roma gyerekek számára szerveztek tánctáborokat és néptánc-oktatást, néptánccsoportok térképeztek fel, valamint tető alá hozták a székelyföldi roma tánccsoportok találkozójául szolgáló Kóré Géza Emléknapot.
András Lóránd programkoordinátor a Székelyhonnak elmondta, a program égisze alatti tevékenységük főleg Hargita és Kovászna megyére összpontosul, ahol 16 települést kerestek fel, de a munka folytatódik. Eddig
de vannak olyanok is, amelyek csak alkalomszerűen verődnek össze egy-egy fellépésre, akárcsak az ad hoc összeverődő, úgynevezett adatközlő csoportosulások.
A felvételek a Kóré Géza Emléknap – székelyföldi cigány tánccsoportok találkozóján készültek Székelyszenterzsébeten 2025 novemberében
Fotó: Kinda Botond/Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány
„Fontosnak tartjuk, hogy az aktív gyakorlati munka mellett időről időre szakmai kérdéseket is megvitassunk, mert így erősíthetjük munkánk szakmaiságát, hitelességét és a nélkülözhetetlen együttműködéseket” – tette hozzá András Lóránd. E célt szolgálja a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferencia is, amelynek a felsőcsernátoni Malomkert Turisztikai Központ ad otthont hétvégén.
December 12-én, pénteken délután 5 órától András Lóránd tartja a bevezető előadást, amit kerekasztal-beszélgetés követ roma tánccsoportok vezetőivel, valamint – vacsora után – táncbemutató adatközlőkkel. A szombat reggel 9 órakor kezdődő plenáris ülésen Orza Călin koreográfus, néptáncgyűjtő, táncoktató, László Csaba koreográfus, Lőrincz Hortenzia néptánc-pedagógus, Varga János Martin György-díjas koreográfus, Módos Máté Junior Prima-díjas, örökös „Aranysarkantyús” táncos és Horváth Zsófia koreográfus tartanak előadásokat székelyföldi, szászcsávási, kárpátaljai és nagyecsedi gyűjtésekről, a Ghy Yagallo program tanulságairól. Délután műhelymunkák és kerekasztal-beszélgetés, este Él még a parázs: napjaink kincsei címmel beszélgetés és táncbemutató (adatközlőkkel) szerepel a programban.
Fotó: Kinda Botond/Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány
December 14-én, vasárnap délelőtt Hogyan foglalkozzunk (vagy „ne”) roma közösségekkel? címmel tartanak nyilvános vitát, és a hogyan továbbról folytatnak eszmecserét. A konferencia minden érdeklődő számára nyitott, belépőmentes, a táncbemutatókon való részvétel fölöttébb különleges élményt ígér.
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
szóljon hozzá!