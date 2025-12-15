Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Fotó: Csató Andrea
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
A nappali hőmérsékletek az előrejelzési időszak első hetében (december 15–21. között) Erdély-szerte emelkedni fognak: december 15-én még átlagosan 3 Celsius-fok körül alakulnak, majd december 19–20-ára elérik a 10 Celsius-fok körüli értékeket. Ezt követően fokozatos lehűlés várható, így a kéthetes időszak végére a nappali maximumok mindössze 1–2 fok körül alakulnak.
majd ezt követően enyhülés következik: december 19–26. között a minimumok mínusz 2 és 0 fok között alakulnak. Az előrejelzési időszak végén ismét hidegebb éjszakák jönnek, átlagosan mínusz 4 fok körüli minimumokkal.
Csapadék ezen kevésbé valószínű, a második héten (december 22–28. között) azonban nő az esélye, különösen december 23-a után.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
A PSD támogatni fogja a szenátusban a környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt, mert Diana Buzoianunak vállalnia kell a politikai felelősséget a katasztrofálisan rossz döntések miatt – közölte hétfőn a Facebook-oldalán Mihai Fifor képviselő.
