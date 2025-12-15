Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

A nappali hőmérsékletek az előrejelzési időszak első hetében (december 15–21. között) Erdély-szerte emelkedni fognak: december 15-én még átlagosan 3 Celsius-fok körül alakulnak, majd december 19–20-ára elérik a 10 Celsius-fok körüli értékeket. Ezt követően fokozatos lehűlés várható, így a kéthetes időszak végére a nappali maximumok mindössze 1–2 fok körül alakulnak.

majd ezt követően enyhülés következik: december 19–26. között a minimumok mínusz 2 és 0 fok között alakulnak. Az előrejelzési időszak végén ismét hidegebb éjszakák jönnek, átlagosan mínusz 4 fok körüli minimumokkal.

Csapadék ezen kevésbé valószínű, a második héten (december 22–28. között) azonban nő az esélye, különösen december 23-a után.