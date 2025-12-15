Ötödik napja tüntetnek az igazságszolgáltatás függetlenségéért országszerte

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres
Több ezren tüntettek az igazságszolgáltatás függetlenségéért vasárnap este a bukaresti Victoriei téren – számolt be az Agerpres.
A tüntetők vasárnap délután kezdtek el gyülekezni a Bukaresti Egyetem előtti szökőkútnál, 18 óra után pedig elindultak a Victoriei tér felé. Plakátjaikon a következők voltak olvashatók:
„Igazságszolgáltatás telefonok nélkül”,
„Amikor Savonea megmenti a korruptakat, mi megmentjük az igazságszolgáltatást! Leváltás!”,
„Mindenki az igazságszolgáltatásért”,
„Fogja tartják az igazságszolgáltatást,/ Szabadnak akarjuk”,
„Az igazságszolgáltatás védelmet nyújt a korruptaknak”,
„Független igazságszolgáltatás”,
„AUR, PSD, CG, POT, SOS rajongói, hol vagytok? Ó... Lia hív titeket? Megértettük, »patrióták«”!
„Mondjon le”,
„Tisztesség, nem bűnrészesség!”,
„Bilincset akarunk, nem kifogásokat!”,
„Je suis Raluca”.
A tüntetők román és EU-zászlókkal, vuvuzelákkal, dobokkal és hangosbemondókkal felszerelkezve érkeztek a térre, ahol korrupcióellenes jelszavakat skandáltak, és Lia Savonea legfelsőbb bírósági elnök és Cătălin Predoiu volt igazságügyi, jelenlegi belügyminiszter lemondását követelték.
Az elégedetlen emberek országszerte utcára vonultak öt egymást követő este az igazságszolgáltatás függetlenségét követelve. Vasárnap este Kolozsváron több mint ezren vonultak fel a város utcán, Temesváron is több százan tüntettek az Igazságügyi palota előtt.
A tüntetők mind az öt napon Lia Savonea legfelsőbb bírósági elnök, Cătălin Predoiu volt igazságügyi, jelenlegi belügyminiszter, Radu Marinescu igazságügyi miniszter és Marius Voineag DNA-főügyész lemondását követelték.
