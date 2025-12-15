Ötödik napja tüntetnek az igazságszolgáltatás függetlenségéért országszerte

Több ezren tüntettek az igazságszolgáltatás függetlenségéért vasárnap este a bukaresti Victoriei téren – számolt be az Agerpres .

A tüntetők vasárnap délután kezdtek el gyülekezni a Bukaresti Egyetem előtti szökőkútnál, 18 óra után pedig elindultak a Victoriei tér felé. Plakátjaikon a következők voltak olvashatók:

„Igazságszolgáltatás telefonok nélkül”,

„Amikor Savonea megmenti a korruptakat, mi megmentjük az igazságszolgáltatást! Leváltás!”,

„Mindenki az igazságszolgáltatásért”,

„Fogja tartják az igazságszolgáltatást,/ Szabadnak akarjuk”,

„Az igazságszolgáltatás védelmet nyújt a korruptaknak”,

„Független igazságszolgáltatás”,

„AUR, PSD, CG, POT, SOS rajongói, hol vagytok? Ó... Lia hív titeket? Megértettük, »patrióták«”!

„Mondjon le”,

„Tisztesség, nem bűnrészesség!”,

„Bilincset akarunk, nem kifogásokat!”,

„Je suis Raluca”.

Hirdetés

A tüntetők román és EU-zászlókkal, vuvuzelákkal, dobokkal és hangosbemondókkal felszerelkezve érkeztek a térre, ahol korrupcióellenes jelszavakat skandáltak, és Lia Savonea legfelsőbb bírósági elnök és Cătălin Predoiu volt igazságügyi, jelenlegi belügyminiszter lemondását követelték.