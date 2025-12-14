Szárnyal a gyergyói zene: ezt igazolja a Made In Gyergyó II.

Hirdetés

Több dal elhangzott az albumról a lemez ismertetése során Fotó: Szent Miklós Napok Facebook oldala

Nem egyszeri csoda volt: hét évvel az első válogatás után megérkezett a Made In Gyergyó II., és vele együtt egyértelmű üzenet is – a gyergyói zene folyamatosan fejlődik, szórakoztat és új hangzásokat hoz.

Gergely Imre 2025. december 14., 18:032025. december 14., 18:03

A Szent Miklós Napokra időzítették a Made In Gyergyó II válogatáslemez megjelenését, amely

16 gyergyói előadó dalát tartalmazza.

Nyilván szerepel ezen a legismertebb nevek, a Bagossy Brothers Company és a 4S Street egy-egy szerzeménye is, de ugyanilyen hangsúlyt kaptak a friss szólóprojektek és a feltörekvő fiatal zenészek dalai is. A részleteket Bagossy László és Tatár Attila mondták el a Székelyhonnak.

Az első Made In Gyergyó válogatás 2018-ban jelent meg, és az azt megelőző két-három évtized gyergyói kötődésű zenéjét archiválta. Már akkor felmerült a gondolat, hogy nem egyszeri kezdeményezésről lesz szó. Most, hét évvel később, ez a terv valóra vált. A második lemez ötlete idén nyáron kezdett komolyabban formálódni. Akkor még kilenc dallal számoltak, ám ahogy haladtak a „leltározással”, egyre világosabbá vált: Gyergyóban bőven van miből válogatni.

A végére 15-16 dal gyűlt össze, különböző stílusokból, generációkból és zenei világokból.

Hálásabb munka, friss hangzások Míg az első lemeznél sok régi felvételt újra kellett stúdiózni az egységes hangzás érdekében,

a Made In Gyergyó II. elkészítése technikailag jóval „hálásabb” munka volt.

A 2018 utáni dalok már digitális formában, a mai hangzási standardoknak megfelelő minőségben álltak rendelkezésre, így gyorsan haladt a lemez összeállítása. Akadt azonban kihívás is:

két tehetséges előadónak még nem volt kész felvétele, így nekik néhány nap alatt kellett stúdióba vonulniuk, hogy ne maradjanak le a válogatásról

– mondta el Bagossy László.

A lemez egyik különlegessége, hogy több új szólóprojekt is bemutatkozik rajta. Mihály Csaba (ex–4S Street), Benő Szilveszter (ex–Rafters) és Ferenczi Zoltán (ex–No Sugar) is szólókarrierbe kezdett.

A Flanc néven jelentkező Ferenczi egy kemény metalcore hangzással hozott új színt a válogatásba.

Ahogyan Tatár Attila fogalmazott: bár egy zenekar felbomlása mindig fájdalmas, a Made In Gyergyó II. is bizonyítja, hogy ez nem csupán veszteséget jelent. A tagok új projektjei gazdagítják a helyi zenei életet.

A No Sugarból nemrégiben kilépett énekesnő Portik Lívia is saját dalokon dolgozik.

Ez is már a lehetséges Made In Gyergyó III. körvonalait vetíti előre. Tatár úgy véli, hogy szinte biztosan nem kell hét évet várni erre. Az alkotók szerint

a CD megjelenése ösztönzően hat a zenészekre, és amilyen gazdag a város zenei élete, akár 2-3 év múlva is jöhet a következő válogatás-album.

Felmerül a gondolat, hogy miként lehetne egy ilyen lemez anyagát koncerten is előadni.

Mivel nagyon változatos az anyag, rengeteg átszereléssel, hangbeállással járna amikor az előadók egymást váltják a színpadon, így nem lenne egyszerű megvalósítani. Ezért gondoltak arra, hogy jó lenne egy akusztikus válogatáslemezt kiadni, ami egyrészt más hangulatot adna a daloknak, de

lehetővé tenne egy olyan élő koncertet vagy akár turnét, ahol az összes előadó könnyebben, akusztikus hangszereken adhatná elő az alkotását.

Milyen a gyergyói zene 2025-ben? A stúdiómunkát Bagossy László fogta össze, a grafikai arculatot Ferenczi Zoltán készítette – vagyis a lemez minden elemében „hazai”. Domináns az indie-folk vonal, melynek alapjait az akusztikus gitár és az angolszász folkzene adja. Emellett erősek a '80-as évekből eredő rockzenei gyökerek is. De a paletta rendkívül színes: a hip-hop (Solyom Berni), a jazz és a népzene is jelen van.

A klasszikus, gitáralapú zenekari formációk Gyergyóban továbbra is élnek és virágoznak

– jegyezte meg Tatár Attila. A 500 példányban megjelent CD Gyergyószentmiklóson az Iromában és a Mark House üzletben vásárolható meg, online pedig a popshop.hu kínálatában, a Bagossy Brothers Company és a No Sugar közös terméklistájában is megtalálható lesz.

