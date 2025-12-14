Szárnyal a gyergyói zene: ezt igazolja a Made In Gyergyó II.

Nem egyszeri csoda volt: hét évvel az első válogatás után megérkezett a Made In Gyergyó II., és vele együtt egyértelmű üzenet is – a gyergyói zene folyamatosan fejlődik, szórakoztat és új hangzásokat hoz.
Több dal elhangzott az albumról a lemez ismertetése során
A Szent Miklós Napokra időzítették a Made In Gyergyó II válogatáslemez megjelenését, amely
Nyilván szerepel ezen a legismertebb nevek, a Bagossy Brothers Company és a 4S Street egy-egy szerzeménye is, de ugyanilyen hangsúlyt kaptak a friss szólóprojektek és a feltörekvő fiatal zenészek dalai is. A részleteket Bagossy László és Tatár Attila mondták el a Székelyhonnak.
Az első Made In Gyergyó válogatás 2018-ban jelent meg, és az azt megelőző két-három évtized gyergyói kötődésű zenéjét archiválta. Már akkor felmerült a gondolat, hogy nem egyszeri kezdeményezésről lesz szó. Most, hét évvel később, ez a terv valóra vált.
A második lemez ötlete idén nyáron kezdett komolyabban formálódni. Akkor még kilenc dallal számoltak, ám ahogy haladtak a „leltározással”, egyre világosabbá vált: Gyergyóban bőven van miből válogatni.
Míg az első lemeznél sok régi felvételt újra kellett stúdiózni az egységes hangzás érdekében,
A 2018 utáni dalok már digitális formában, a mai hangzási standardoknak megfelelő minőségben álltak rendelkezésre, így gyorsan haladt a lemez összeállítása. Akadt azonban kihívás is:
– mondta el Bagossy László.
A lemez egyik különlegessége, hogy több új szólóprojekt is bemutatkozik rajta. Mihály Csaba (ex–4S Street), Benő Szilveszter (ex–Rafters) és Ferenczi Zoltán (ex–No Sugar) is szólókarrierbe kezdett.
Ahogyan Tatár Attila fogalmazott: bár egy zenekar felbomlása mindig fájdalmas, a Made In Gyergyó II. is bizonyítja, hogy ez nem csupán veszteséget jelent. A tagok új projektjei gazdagítják a helyi zenei életet.
Ez is már a lehetséges Made In Gyergyó III. körvonalait vetíti előre.
Tatár úgy véli, hogy szinte biztosan nem kell hét évet várni erre. Az alkotók szerint
Felmerül a gondolat, hogy miként lehetne egy ilyen lemez anyagát koncerten is előadni.
Mivel nagyon változatos az anyag, rengeteg átszereléssel, hangbeállással járna amikor az előadók egymást váltják a színpadon, így nem lenne egyszerű megvalósítani. Ezért gondoltak arra, hogy jó lenne egy akusztikus válogatáslemezt kiadni, ami egyrészt más hangulatot adna a daloknak, de
A stúdiómunkát Bagossy László fogta össze, a grafikai arculatot Ferenczi Zoltán készítette – vagyis a lemez minden elemében „hazai”. Domináns az indie-folk vonal, melynek alapjait az akusztikus gitár és az angolszász folkzene adja. Emellett erősek a '80-as évekből eredő rockzenei gyökerek is. De a paletta rendkívül színes: a hip-hop (Solyom Berni), a jazz és a népzene is jelen van.
– jegyezte meg Tatár Attila.
A 500 példányban megjelent CD Gyergyószentmiklóson az Iromában és a Mark House üzletben vásárolható meg, online pedig a popshop.hu kínálatában, a Bagossy Brothers Company és a No Sugar közös terméklistájában is megtalálható lesz.
A Made In Gyergyó lemez tartalma:
1. NÉKED – Új vagy
2. VANILLA PHANK – Biztos út
3. 4S STREET – Tíz éven át
4. BENŐ – Leszek én
5. LARIDANTE – Bumeráng
6. CSABA – Nincs harag
7. BAGOSSY BROTHERS COMPANY – Zuhanás
8. SOBER – Rétegével
9. LUNDA – Repülj
10. NICO – Magamra hagytál
11. ÁLARC – Még néhány széket
12. LOVENET – Az ember dolga
13. MULLIGAN TREE – Stay with me
14. FLANC – Levegőt
15. NO SUGAR – Ez vagyok én
16. BLIND FOXES – Bolygó
