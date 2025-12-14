Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész

Néhány évtizede, amikor még nem hozták be az országba a rengeteg tömegárut, nagy értéke volt a belső termelésnek, virágzott a konfekcióipar, és volt igény a gyapjúfeldolgozásra, a belőle készült termékekre. Az idő múlásával azonban egyre több külföldi nagyvállalat „fészkelte be magát” a társadalmunkba, teljesen megváltoztatva a vásárlói szokásokat és igényeket.

Mózes Annamária, a csíkkarcfalvi gyapjúfeldolgozó manufaktúra vezetője szerint a gyapjú mint alapanyag mindig könnyen elérhető volt, hiszen, ha csak Karcfalva községet tekintjük, tulajdonképpen a lakosságszámmal megegyező a tartott juhok száma.

korábban írtuk Az olcsó tucatáru kiszorította a helyi gyapjúból készült termékeket Értékét vesztette a gyapjú, a gazdák gyakorlatilag kidobják a drága nyersanyagot, amelyből régen posztót, szőnyeget szőttek. Ma már csak néhány manufaktúra dolgozik gyapjúfeldolgozással. A rostlen szintén eltűnt, a lenfeldolgozók teljesen megszűntek.

Régen a gyapjút a háziasszonyok megmosták, feldolgozták, fonalat készíttettek belőle, majd szőnyegeket, takarókat, harisnyaposztót, mellénynek való posztókat szőttek belőle. Ez mára megváltozott, a padlásokról a szövőszékek, a fonókerekek szinte kivétel nélkül az enyészetté váltak.

Hirdetés

No és hogyan lesz a gyapjúból kész termék? Videónkból ez is kiderül.