Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész

Néhány évtizede, amikor még nem hozták be az országba a rengeteg tömegárut, nagy értéke volt a belső termelésnek, virágzott a konfekcióipar, és volt igény a gyapjúfeldolgozásra, a belőle készült termékekre. Az idő múlásával azonban egyre több külföldi nagyvállalat „fészkelte be magát” a társadalmunkba, teljesen megváltoztatva a vásárlói szokásokat és igényeket.
Mózes Annamária, a csíkkarcfalvi gyapjúfeldolgozó manufaktúra vezetője szerint a gyapjú mint alapanyag mindig könnyen elérhető volt, hiszen, ha csak Karcfalva községet tekintjük, tulajdonképpen a lakosságszámmal megegyező a tartott juhok száma.
Értékét vesztette a gyapjú, a gazdák gyakorlatilag kidobják a drága nyersanyagot, amelyből régen posztót, szőnyeget szőttek. Ma már csak néhány manufaktúra dolgozik gyapjúfeldolgozással. A rostlen szintén eltűnt, a lenfeldolgozók teljesen megszűntek.
Régen a gyapjút a háziasszonyok megmosták, feldolgozták, fonalat készíttettek belőle, majd szőnyegeket, takarókat, harisnyaposztót, mellénynek való posztókat szőttek belőle. Ez mára megváltozott, a padlásokról a szövőszékek, a fonókerekek szinte kivétel nélkül az enyészetté váltak.
No és hogyan lesz a gyapjúból kész termék? Videónkból ez is kiderül.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!