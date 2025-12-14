Nyomás alá helyeznek, és már viszik is a pénzed – így vernek át a Revolut nevében

A telefonos csalók a nyomásgyakorlásra építenek. Ha higgadtak maradunk, és ismerjük a hasonló eseteket, könnyebb felismerni a veszélyt. Ezért fontos megosztani történeteket, például amikor a Revolut nevében csalták ki az áldozat pénzét.

2025. december 14.

A telefonos csalók módszere kifinomult, sokakat képesek átverni, hiszen nem hagynak reakció-időt, azonnali „megoldásra” térnek, csak követned kell az utasításaikat. A Revolut Bank nevében is már egy ideje gyakran hívnak fel személyeket, és

azzal kezdik a beszélgetést, hogy valószínű csalás áldozatává vált a célszemély,

nekik pedig az a dolguk, hogy leellenőrizzék, valóban így történt-e, de ehhez számlafizetést vagy átutalás kezdeményezésére kérnek. Hirdetés Így járt a marosvásárhelyi Keresztes Péter is a napokban, aki annak ellenére, hogy sokat olvasott hasonló átverésekről, ezúttal ő vált a csalók áldozatává. „Felhívott egy angol nyelvű robothang, hogy előfizettem-e Amazon Prime-ra? Ha igen, akkor letehetem, amennyiben viszont nem fizettem elő, akkor csalás áldozata vagyok. Azzal kezdte, hogy

valószínűleg valaki ellopta az adataimat, és feliratkozott Amazonra a pénzemből, ő pedig a Revoluttól van, és ezt le kell ellenőrizze”

– kezdi a történetet Keresztes Péter, akinek itt vált hihetőbbé a történet, ugyanis vásárolt már korábban Amazonról, így valószínűnek érezte, hogy az adatait megszerezhették onnan a csalók. „Aztán sok dolgot leellenőriztetett velem a hívó, aki tudta az adataimat, amire ráadásul én mindig kínosan ügyelek, tudta, hogy mennyi pénz van a számlámon.

A Revolut alkalmazást teljesen ismerte, lépésről lépésre tudta, mi van, mint egy rendes ügyfélszolgálatos, virtuális kártya létrehozását kérte, végül egy számlafizetést kezdeményezett az applikáción keresztül, és én jóváhagytam.

Aztán még sokat csűrtük-csavartuk, mert valami nem működött, végül azt mondta, hogy valamit meg kell csinálni, és majd kapok egy e-mailt. Letettük. Ezer más dolgon pörgött az agyam, nem tudtam figyelni, hogy baj van. Sok cikket olvastam régebb a témában, eléggé ismerem a gyanús jeleket is, de itt egyik sem volt.

Azt akkor még nem tudtam, hogy a Revoluttól nem hívnak fel soha, ők mindig az applikáción keresztül kommunikálnak az ügyfelekkel”

– meséli az áldozat, aki rögtön ezután írt is a Revolutnak az alkalmazásban, hogy hívják vissza, mert nem értette pontosan, mit kell csinálnia a továbbiakban. De akkor írták a Revoluttól, hogy nem ők hívtak, és valószínűleg csalás áldozata lett.

Az áldozat szerint a csalók „irtó profik voltak, nem egy amatőr banda”.

A Revolut Bank ezután csak annyit írt, hogy sajnálja, de nem tudja megoldani a visszautalást, és az ügyet lezártnak tekinti.

Fontos tudnivaló: a Revolut Bank sosem kezdeményez hívást, csak a saját applikációjukon belül kommunikálnak az ügyfelekkel Fotó: Borbély Fanni

Honnan ismerheted fel, hogy csalásról van szó? Az országos kiberbiztonsági hatóság is közleményben figyelmeztet a csalók módszereire, akik olyan számokról hívnak, amelyek román számnak tűnnek, és azt állítják, hogy a Revoluttól, vagy egy másik banktól, esetleg valamilyen hatóságtól telefonálnak. Megpróbálnak rávenni arra, hogy megnyomj egy gombot „egy fizetés ellenőrzéséhez”, esetleg pénzt küldj egy „biztonságos számlára”, megadd a személyes adataidat, PIN-kódot vagy belépési kódot. Gyanús jelek lehetnek, ha: a hívás nem a Revolut alkalmazáson keresztül érkezik, hanem sima telefonhívásként;

nem te kérted, teljesen váratlanul hívnak;

a hívó fél rosszul beszél románul, vagy sürget, hogy azonnal cselekedj;

pénzt, kártyaadatokat kér, vagy arra próbál rávenni, hogy telepíts gyanús alkalmazásokat. Az országos kiberbiztonsági hatóság azt javasolja, ilyen esetben

ne kövessük a hívó utasításait, azonnal ellenőrizzük a Revolut alkalmazás chatjében, hogy valódi-e a hívás.