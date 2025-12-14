Nyomás alá helyeznek, és már viszik is a pénzed – így vernek át a Revolut nevében

Nem hagynak gondolkodási időt a célszemélyeknek
Fotó: Borbély Fanni
A telefonos csalók a nyomásgyakorlásra építenek. Ha higgadtak maradunk, és ismerjük a hasonló eseteket, könnyebb felismerni a veszélyt. Ezért fontos megosztani történeteket, például amikor a Revolut nevében csalták ki az áldozat pénzét.
A telefonos csalók módszere kifinomult, sokakat képesek átverni, hiszen nem hagynak reakció-időt, azonnali „megoldásra” térnek, csak követned kell az utasításaikat. A Revolut Bank nevében is már egy ideje gyakran hívnak fel személyeket, és
nekik pedig az a dolguk, hogy leellenőrizzék, valóban így történt-e, de ehhez számlafizetést vagy átutalás kezdeményezésére kérnek.
Így járt a marosvásárhelyi Keresztes Péter is a napokban, aki annak ellenére, hogy sokat olvasott hasonló átverésekről, ezúttal ő vált a csalók áldozatává.
„Felhívott egy angol nyelvű robothang, hogy előfizettem-e Amazon Prime-ra? Ha igen, akkor letehetem, amennyiben viszont nem fizettem elő, akkor csalás áldozata vagyok. Azzal kezdte, hogy
– kezdi a történetet Keresztes Péter, akinek itt vált hihetőbbé a történet, ugyanis vásárolt már korábban Amazonról, így valószínűnek érezte, hogy az adatait megszerezhették onnan a csalók.
„Aztán sok dolgot leellenőriztetett velem a hívó, aki tudta az adataimat, amire ráadásul én mindig kínosan ügyelek, tudta, hogy mennyi pénz van a számlámon.
Aztán még sokat csűrtük-csavartuk, mert valami nem működött, végül azt mondta, hogy valamit meg kell csinálni, és majd kapok egy e-mailt. Letettük. Ezer más dolgon pörgött az agyam, nem tudtam figyelni, hogy baj van. Sok cikket olvastam régebb a témában, eléggé ismerem a gyanús jeleket is, de itt egyik sem volt.
– meséli az áldozat, aki rögtön ezután írt is a Revolutnak az alkalmazásban, hogy hívják vissza, mert nem értette pontosan, mit kell csinálnia a továbbiakban. De akkor írták a Revoluttól, hogy nem ők hívtak, és valószínűleg csalás áldozata lett.
A Revolut Bank ezután csak annyit írt, hogy sajnálja, de nem tudja megoldani a visszautalást, és az ügyet lezártnak tekinti.
Fontos tudnivaló: a Revolut Bank sosem kezdeményez hívást, csak a saját applikációjukon belül kommunikálnak az ügyfelekkel
Fotó: Borbély Fanni
Az országos kiberbiztonsági hatóság is közleményben figyelmeztet a csalók módszereire, akik olyan számokról hívnak, amelyek román számnak tűnnek, és azt állítják, hogy a Revoluttól, vagy egy másik banktól, esetleg valamilyen hatóságtól telefonálnak. Megpróbálnak rávenni arra, hogy megnyomj egy gombot „egy fizetés ellenőrzéséhez”, esetleg pénzt küldj egy „biztonságos számlára”, megadd a személyes adataidat, PIN-kódot vagy belépési kódot.
Gyanús jelek lehetnek, ha:
a hívás nem a Revolut alkalmazáson keresztül érkezik, hanem sima telefonhívásként;
nem te kérted, teljesen váratlanul hívnak;
a hívó fél rosszul beszél románul, vagy sürget, hogy azonnal cselekedj;
pénzt, kártyaadatokat kér, vagy arra próbál rávenni, hogy telepíts gyanús alkalmazásokat.
Az országos kiberbiztonsági hatóság azt javasolja, ilyen esetben
Ha nem az, azonnal szakítsuk meg a beszélgetést, és jelentsük az esetet a Revolutnak és a hatóságoknak, illetve ne utaljunk pénzt, és ne adjunk ki személyes adatokat.
Fontos megjegyezni, a Revolut mindig az alkalmazáson keresztül lép kapcsolatba az ügyfelekkel, nem sima telefonhívással. Ha a hívás nem az alkalmazásból indul, szinte biztosan csalásról van szó.
