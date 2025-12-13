Jól haladnak a kórházépítések Marosvásárhelyen az egészségügyi miniszter szerint

A szívintézet, ami jövőben már fogadhatja a betegeket

Szemmel láthatóan haladnak a munkálatok a marosvásárhelyi szívintézetnél és a súlyos égési sérültek központjában, és ez nagyon megható – jelentette ki szombaton délután Marosvásárhelyen az egészségügyi miniszter.

Terepszemlét tartott szombaton Marosvásárhelyen Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, aki több, épülő egészségügyi intézményt meglátogatott. Míg előző nap Kolozsváron vette szemügyre a minisztériumi és uniós pénzalapokból, világbanki kölcsönből készülő egészségügyi beruházásokat, szombaton pedig Marosvásárhelyen „helyszínelt.” Mint utóbbi helyszínen elhangzott: országszerte 22 kórház épül.

Fotó: Haáz Vince

Minden egészségügyi beruházást megtekintett A tárcavezető találkozott az orvosi egyetem vezetőségével, majd a sürgősségi kórház két oldalán levő munkatelepet nézte meg.

Az utca felőli részen a szívintézet új otthona épül, míg a meglevő kórház mögött az égési betegek kezelésére alkalmas orvosi intézet készül.

A miniszter idén nyáron már meglátogatta a súlyos égési sérültek ellátására létrehozandó kórházat, akkor elégedetlen nyilatkozott a látottakról, hallottakról.

Jövőre mindkét új kórház megnyílhat „Az szívintézetnél augusztusban a második emelet épült, ma már a a belső munkálatokat végzik, látszik, hogy tudják tartani a határidőket, és el tudják költeni az uniós pénzalapokat.

Örülök, hogy ez a PNRR pályázat folytatódott, és meg tud valósulni. A szívintézet esetében a határidő jövő augusztus. A súlyos égési sérültek központjának megépítése korábban kezdődött, nagyon jól halad és most minden jel arra utal, hogy jövő áprilisban már használni is lehet.

Még idén elkezdődik az orvosi eszközök beszerzése, és folyamatban van a szakemberek alkalmazása, képzése” – fejtette ki Alexandru Rogobete.

Várják haza a szakembereket A miniszter úgy értékelte, hogy Marosvásárhelyen nagyon sok jó szakorvos van, nekik méltó munkakörülményeket kell biztosítani. Ezért is fontosak szerinte a folyamatos fejlesztések, de a minisztérium azt szeretné, hogy a külföldön dolgozó romániai orvosok is hazatérjenek.

Rogobete szóvá tette, hogy sajnálatos módon vannak olyan idősebb szakemberek, minisztériumi alkalmazottak, akik nem segítik azokat, akik haza akarnak térni.