Jól haladnak a kórházépítések Marosvásárhelyen az egészségügyi miniszter szerint

A szívintézet, ami jövőben már fogadhatja a betegeket
Fotó: Haáz Vince
Szemmel láthatóan haladnak a munkálatok a marosvásárhelyi szívintézetnél és a súlyos égési sérültek központjában, és ez nagyon megható – jelentette ki szombaton délután Marosvásárhelyen az egészségügyi miniszter.
2025. december 13., 17:182025. december 13., 17:18
Terepszemlét tartott szombaton Marosvásárhelyen Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter, aki több, épülő egészségügyi intézményt meglátogatott. Míg előző nap Kolozsváron vette szemügyre a minisztériumi és uniós pénzalapokból, világbanki kölcsönből készülő egészségügyi beruházásokat, szombaton pedig Marosvásárhelyen „helyszínelt.” Mint utóbbi helyszínen elhangzott: országszerte 22 kórház épül.
Fotó: Haáz Vince
A tárcavezető találkozott az orvosi egyetem vezetőségével, majd a sürgősségi kórház két oldalán levő munkatelepet nézte meg.
A miniszter idén nyáron már meglátogatta a súlyos égési sérültek ellátására létrehozandó kórházat, akkor elégedetlen nyilatkozott a látottakról, hallottakról.
Alexandru Rogobete Marosvásárhelyen
Fotó: Haáz Vince
„Az szívintézetnél augusztusban a második emelet épült, ma már a a belső munkálatokat végzik, látszik, hogy tudják tartani a határidőket, és el tudják költeni az uniós pénzalapokat.
Még idén elkezdődik az orvosi eszközök beszerzése, és folyamatban van a szakemberek alkalmazása, képzése” – fejtette ki Alexandru Rogobete.
Fotó: Haáz Vince
A miniszter úgy értékelte, hogy Marosvásárhelyen nagyon sok jó szakorvos van, nekik méltó munkakörülményeket kell biztosítani. Ezért is fontosak szerinte a folyamatos fejlesztések, de a minisztérium azt szeretné, hogy a külföldön dolgozó romániai orvosok is hazatérjenek.
Fotó: Haáz Vince
Most változásokat akarnak eszközölni, hogy a hazatérést megkönnyítsék, például közé akarják tenni azokat az állásokat, amelyeket be lehet tölteni.
„Vannak változások, folyamatos a munka” – jelentette ki a miniszter.
