„A világon valaha végzett legátfogóbb” medveszámolása szerint: sok a nagyvad Romániában

A legfrissebb tanulmány szerint Romániának a legnagyobb a medveállománya Európában, 10 600 és 12 700 közötti a barnamedvék száma az országban – számolt be pénteki brassói sajtótájékoztatóján a környezetvédelmi miniszter.

Diana Buzoianu elmondta, hogy az uniós támogatással készült kutatás a medvepopuláció becslése mellett ezeknek a nagyvadaknak a jelenlétét is feltérképezi, és alapul szolgál majd a jövő évi vadászati kvótákról szóló jogszabály kidolgozásához.

„Ez a tanulmány (...) lehetővé teszi számunkra az emberek védelmét, a konfliktusok megelőzését és egyúttal a Románia számára fontos fajok megőrzését. Az adatok segítségével megérthetjük, hol van szükség megelőzésre, konkrét beavatkozásokra vagy szigorú fajmegőrzésre” – idézi a minisztert az Agerpres hírügynökség.

Buzoianu szerint a tanulmányon három éven át nyolcszáz szakember dolgozott, akik országszerte mintegy 24 ezer mintát gyűjtöttek.