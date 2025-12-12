Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család

Nyáron még tervezgették, hová kerüljenek a szobák, de karácsonyhoz közeledve beköltözhettek az új otthonukba
Fotó: Tuchiluș Alex
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Januárban lesz egy éve annak, hogy Beáta és Hunor, valamint két kis gyermekük élete fenekestül felfordult. Szeretett házuk rövid idő alatt semmisült meg, méghozzá a házaspár szeme láttára.
Arra a délutánra ma is tisztán emlékeznek: éppen a díszektől szabadították meg a gyerekszobában álló karácsonyfát a gyerekekkel, eközben
A tűz megfékezhetetlenül terjedt tovább, míg végül a ház teljesen kiégett.
Január 15-én lesz egy éve, hogy régi otthonuk a szemük láttára égett le
Most, csaknem egy évvel később újra karácsonyfát állítanak, ezúttal az új házban, amely azért épült, hogy otthona legyen a családnak. Legutóbb júliusban látogattuk meg őket, akkor még csak tervezték, melyik szoba hová kerüljön. Azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy kisfiuk november 21-i születésnapját már abban a házban ünneplik meg, amelyet
És mint kiderült: a célt sikeresen teljesítették.
Sokak számára egy ilyen tragédia beárnyékolná a szeretet ünnepét. Noha Beáta elmondása szerint a családnak nincs rossz érzése a karácsonnyal kapcsolatban, azt tervezik, hogy idén mű lesz a fa, és nem lesz csillagszóró.
A családot számos vállalat, magánszemély segítette a talpra állásban
Fotó: Kádár Beáta archívuma
Mostanában gyakran eszébe jut az első este, miután a régi otthonuk leégett. „A fiunk azt kérte, ha új házat kell építenünk, azalatt legyünk végig együtt, és így is történt.
És a lányom is mondott két kedves dolgot akkor este. Az egyik, hogy hálás, amiért kiskorukban volt házunk, a másik, hogy idénre azt kérjük az angyaltól, hogy ne hozzon csillagszórót” – emlékezett vissza az édesanya.
Most már pihenik az elmúlt év fáradalmait és fogadják a vendégeket, hiszen mint mondta, az ajtajuk mindenki előtt nyitva áll.
Végig együtt volt a család, amíg az új ház megépült
Fotó: Kádár Beáta
A házaspár egy Facebook-csoportot is létrehozott azok számára, akik az elmúlt egy évben segítették őket. Több százan követték, hogyan halad az építkezés, mikor szerveznek kalákát, és ugyanitt szurkoltak is nekik, hogy mihamarabb sikerüljön valóra váltani az álmot. A család külön köszönetet mondott harminc olyan cégnek és intézménynek, akik segítették az útjukat.
„Már sokszor mondtam, de most is ez a legfontosabb számomra: sokkal biztosabban állok a földön, érzem, hogy nem vagyok egyedül,
– húzta alá Beáta, aki férjével, Hunorral és két gyermekükkel együtt igyekszik otthont varázsolni az új házból.
