Üzent a bukaresti ítélőtábla vezetőségével szembeszálló bírónő

Köszönetet mondott pénteken a Facebook-oldalán a bukaresti ítélőtábla vezetőségével szembeszálló Raluca Moroșanu mindazoknak, akik támogatják őt és a Recorder dokumentumfilmjében megszólaló Laurențiu Beșu bírót. Ez volt a bírónő első megnyilvánulása a bukaresti ítélőtáblánál tartott csütörtöki sajtótájékoztató óta.

Bejegyzése szerint Raluca Moroșanu eddig azért nem tudott válaszolni a támogató üzenetekre, mert idejét a bíróságon töltötte. „Miután befejeztem a mai munkámat, lesz időm válaszolni néhány üzenetre. Még egyszer köszönöm” – írta a bírónő.

A bukaresti táblabíróság vezetőségének sajtótájékoztatója előtti percekben Raluca Moroșanu az újságírók elé állt, és közölte, hogy