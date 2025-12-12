Frissen közölt határidők az észak-erdélyi autópálya Bihar megyei szakaszainak befejezésére

Fotó: Gazda Árpád
Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken megtekintette az észak-erdélyi (A3-as) autópálya két Bihar megyei szakaszának – a 26,35 kilométeres Berettyószéplak–Bisztraterebes és a 28,5 kilométeres Bisztraterebes–Bihar – munkálatait.
Helyszíni sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy az előbbi szakasz 60 százalékban, utóbbi 30 százalékban készült el,
Ez azt jelenti, hogy 2027 közepére a Szilágy megyei Meszes térségének kivételével az észak-erdélyi autópálya teljes hosszán lehet majd közlekedni.
A részben a Meszes-hegységen áthaladó utolsó szakasz kivitelezésére becslések szerint öt évre van szükség, így ideiglenes megoldásként 2028–2029-től Zilah körgyűrűje gyorsítja fel a közlekedést Kolozsvár és a szilágysági megyeszékhely között – írja az Agerpres hírügynökség Bolojan közlésére hivatkozva.
A miniszter elmondta azt is, hogy az autópálya Bihar megyei szakaszainak elkészültével a Moldovai Köztársaságból, Bukovinából és az észak-erdélyi megyékből érkező autósok gyorsabban juthatnak el az Európai Unió országaiba, ami terhermentesíti a jelenleg a nagyon forgalmas Kolozsvár–Nagyvárad országútszakaszt.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
