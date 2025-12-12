Frissen közölt határidők az észak-erdélyi autópálya Bihar megyei szakaszainak befejezésére

Ilie Bolojan miniszterelnök pénteken megtekintette az észak-erdélyi (A3-as) autópálya két Bihar megyei szakaszának – a 26,35 kilométeres Berettyószéplak–Bisztraterebes és a 28,5 kilométeres Bisztraterebes–Bihar – munkálatait.

Helyszíni sajtótájékoztatóján a kormányfő elmondta, hogy az előbbi szakasz 60 százalékban, utóbbi 30 százalékban készült el,

Ez azt jelenti, hogy 2027 közepére a Szilágy megyei Meszes térségének kivételével az észak-erdélyi autópálya teljes hosszán lehet majd közlekedni.

A részben a Meszes-hegységen áthaladó utolsó szakasz kivitelezésére becslések szerint öt évre van szükség, így ideiglenes megoldásként 2028–2029-től Zilah körgyűrűje gyorsítja fel a közlekedést Kolozsvár és a szilágysági megyeszékhely között – írja az Agerpres hírügynökség Bolojan közlésére hivatkozva.

A miniszter elmondta azt is, hogy az autópálya Bihar megyei szakaszainak elkészültével a Moldovai Köztársaságból, Bukovinából és az észak-erdélyi megyékből érkező autósok gyorsabban juthatnak el az Európai Unió országaiba, ami terhermentesíti a jelenleg a nagyon forgalmas Kolozsvár–Nagyvárad országútszakaszt.