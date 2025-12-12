Megvan az időjárás-előrejelzés az év végéig, benne karácsonnyal és szilveszterrel

Fények lesznek, hó viszont kevésbé – jelen állás szerint. Archív
Fotó: Beliczay László
Enyhén melegebb időjárásunk lesz az ilyenkor megszokottnál egészen év végéig, beleértve a karácsonyt is. A négyhetes előrejelzés szerint majd januártól térhetünk vissza a megszokott hőmérsékleti tartományokba, addig pedig csapadék is kevesebb lesz, mint korábban ilyenkor lenni szokott.
Elkészítette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő négy hétre vonatkozó időjárás-előrejelzését, amely a 2005–2024 közötti időszak átlagához viszonyít. Íme, a prognózis hetekre bontva.
A hőmérsékleti értékek az egész országban magasabbak lesznek az ilyenkor mért átlagnál, különösen a hegyvidéki térségekben, ahol az eltérés még erőteljesebb lehet. A csapadékmennyiség ebben az időszakban országos szinten a megszokottnál kevesebb lesz.
A középhőmérsékletek kissé meghaladják a többéves átlagot az ország minden régiójában. A csapadékmennyiség a nyugati és északnyugati térségekben kevesebb lesz, mint a korábbi átlag, míg az ország többi részén a normális értékek közelében várható.
A hőmérséklet országos szinten közel lesz a sokéves átlaghoz. A csapadékmennyiség többnyire a normál tartományban alakul.
A hőmérséklet ezen a héten is közel lesz az erre az időszakra jellemző átlaghoz Románia teljes területén. Csapadék szokásos mennyiségben várható, sőt ezt enyhén meg is haladhatja az ország déli részén.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
