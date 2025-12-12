Megvan az időjárás-előrejelzés az év végéig, benne karácsonnyal és szilveszterrel

Enyhén melegebb időjárásunk lesz az ilyenkor megszokottnál egészen év végéig, beleértve a karácsonyt is. A négyhetes előrejelzés szerint majd januártól térhetünk vissza a megszokott hőmérsékleti tartományokba, addig pedig csapadék is kevesebb lesz, mint korábban ilyenkor lenni szokott.

Elkészítette az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő négy hétre vonatkozó időjárás-előrejelzését, amely a 2005–2024 közötti időszak átlagához viszonyít. Íme, a prognózis hetekre bontva.

December 15–22. közötti hét

A hőmérsékleti értékek az egész országban magasabbak lesznek az ilyenkor mért átlagnál, különösen a hegyvidéki térségekben, ahol az eltérés még erőteljesebb lehet. A csapadékmennyiség ebben az időszakban országos szinten a megszokottnál kevesebb lesz.

December 22–29. közötti hét

A középhőmérsékletek kissé meghaladják a többéves átlagot az ország minden régiójában. A csapadékmennyiség a nyugati és északnyugati térségekben kevesebb lesz, mint a korábbi átlag, míg az ország többi részén a normális értékek közelében várható.

December 29. – január 5. közötti hét

A hőmérséklet országos szinten közel lesz a sokéves átlaghoz. A csapadékmennyiség többnyire a normál tartományban alakul.

Január 5–12. közötti hét

A hőmérséklet ezen a héten is közel lesz az erre az időszakra jellemző átlaghoz Románia teljes területén. Csapadék szokásos mennyiségben várható, sőt ezt enyhén meg is haladhatja az ország déli részén.