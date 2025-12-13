Rossz vízminőség miatt felfüggesztették a beutalásokat és elhalasztották a műtéteket a iași-i gyermekkórházban

Képünk illusztráció
Felfüggesztették a beutalásokat és elhalasztották az előre betervezett műtéteket a iași-i Szent Mária gyermekkórházban.
2025. december 13., 11:002025. december 13., 11:00
Ez azt követően történt, hogy az egészségügyi igazgatóság által végzett vizsgálatok
– nyilatkozta Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
A tárcavezető péntek este Iași-ba utazott, miután az egészségügyi igazgatóság (DSP) által a vízhálózat fertőtlenítése után végzett két vízvizsgálat is azt mutatta, hogy a maradék klór koncentrációja a megengedett alsó határ alá csökkent. Ugyanakkor a nyolc vízminta közül hétben a mezofil baktériumok teljes száma meghaladta a referenciaértékeket, kettőben pedig kimutatták a Pseudomonas aeruginosa baktériumot.
– magyarázta pénteken a Iași megyei DSP ideiglenes vezetője, Liviu Stafie.
Az egészségügyi hatóságok megfigyelés alatt tartják a helyzetet, vizsgálják az újabb vízmintákat, és
A sürgős eseteket a bukaresti Marie Curie és a Grigore Alexandrescu kórházhoz irányítják át – magyarázta a miniszter az Agerpres beszámolója szerint.
Azt is elmondta, hogy a megyei vészhelyzeti bizottság döntésére 14 500 liter palackozott ivóvizet igényeltek az állami tartalékból a kórházban levő betegek, a hozzátartozóik és a személyzet számára.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
