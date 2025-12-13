Rossz vízminőség miatt felfüggesztették a beutalásokat és elhalasztották a műtéteket a iași-i gyermekkórházban

Felfüggesztették a beutalásokat és elhalasztották az előre betervezett műtéteket a iași-i Szent Mária gyermekkórházban.

Ez azt követően történt, hogy az egészségügyi igazgatóság által végzett vizsgálatok

a maradék klór koncentrációjának csökkenését mutatták ki az ivóvízben, ami a mikrobiológiai szennyezettség kockázatával jár

A tárcavezető péntek este Iași-ba utazott, miután az egészségügyi igazgatóság (DSP) által a vízhálózat fertőtlenítése után végzett két vízvizsgálat is azt mutatta, hogy a maradék klór koncentrációja a megengedett alsó határ alá csökkent. Ugyanakkor a nyolc vízminta közül hétben a mezofil baktériumok teljes száma meghaladta a referenciaértékeket, kettőben pedig kimutatták a Pseudomonas aeruginosa baktériumot.

Egészséges emberek számára ez nem jelent veszélyt, a gyermekek vagy az immunhiányos betegek esetében azonban problémákat okozhat, a megfertőződés akár halálos kimenetelű is lehet

Az egészségügyi hatóságok megfigyelés alatt tartják a helyzetet, vizsgálják az újabb vízmintákat, és

megelőző intézkedésként felfüggesztették a beutalásokat, az előre betervezett műtéteket pedig elhalasztották.

A sürgős eseteket a bukaresti Marie Curie és a Grigore Alexandrescu kórházhoz irányítják át – magyarázta a miniszter az Agerpres beszámolója szerint.

Azt is elmondta, hogy a megyei vészhelyzeti bizottság döntésére 14 500 liter palackozott ivóvizet igényeltek az állami tartalékból a kórházban levő betegek, a hozzátartozóik és a személyzet számára.