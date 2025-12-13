Több ezren tüntettek péntek este az igazságügyi botrány nyomán Bukarestben

Fotó: Silviu Matei/Agerpres
Több ezren tüntettek péntek este a bukaresti Victoriei téren a Recorder oknyomozó portálnak a rendszer problémáit feltáró dokumentumfilmje nyomán.
A tiltakozók „Együtt az igazságszolgáltatásért”, „Lia hívott, megyek, beszélek vele”, „Igazságszolgáltatást, ne korrupciót!” feliratú táblákat tartottak a magasba, és
Egy ponton a tüntetők bekapcsolták mobiltelefonjuk zseblámpáját, a hírhedt 13-as sürgősségi rendelet elleni 2017-es tüntetést idézve fel ezzel – számol be az Agerpres.
A pénteki volt a harmadik este, amikor utcára vonultak az emberek, miután szerdán és csütörtökön a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bukaresti székhelye és a kolozsvári igazságügyi palota előtt tüntettek.
A CSM bírói részlege pénteken közölte, hogy kérik az Igazságügyi Felügyelettől (IJ), ellenőrizze a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott vádakat.
Egy nappal korábban az ügyészi részleg is bejelentette, hogy a Recorder filmjében elhangzottak kivizsgálását kéri.
A Recorder dokumentumfilmjében több bíró és ügyész névvel vagy név nélkül arról beszél, hogy a bukaresti ítélőtábla vezetősége
A példaként felidézett ügyek között van Marian Vanghelie volt bukaresti kerületi polgármester vagy Cristian Burci és Puiu Popoviciu üzletemberek büntetőpere is.
Megszólal a dokumentumfilmben Laurențiu Beșu bíró is, akit a Giurgiu megyei törvényszékről egy időre a bukaresti ítélőtáblához helyeztek át. A bíró a tényfeltáró portálnak elmondta, hogy szakmai előrelépési lehetőségnek tekintette és elfogadta az áthelyezést. Később azonban az új kollégáitól arról értesült, hogy
Beșu nyilatkozatát csütörtökön megerősítette a bukaresti ítélőtábla egyik bírónője. Raluca Moroșanu az intézmény vezetősége által összehívott sajtótájékoztató első perceiben az újságírók elé állt és közölte, hogy minden igaz, amit Laurențiu Beșu a tényfeltáró anyagban nyilatkozott.
„Mi itt a bukaresti ítélőtáblánál nagyon sokat dolgozunk. A vezetőség semmiben sem segít bennünket.
– fogalmazott.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
