Több ezren tüntettek péntek este az igazságügyi botrány nyomán Bukarestben

Több ezren tüntettek péntek este a bukaresti Victoriei téren a Recorder oknyomozó portálnak a rendszer problémáit feltáró dokumentumfilmje nyomán.

A tiltakozók „Együtt az igazságszolgáltatásért”, „Lia hívott, megyek, beszélek vele”, „Igazságszolgáltatást, ne korrupciót!” feliratú táblákat tartottak a magasba, és

a legfelsőbb bíróság elnöke, Lia Savonea, Radu Marinescu igazságügyi miniszter, Cătălin Predoiu belügyminiszter, valamint Marius Voineag korrupcióellenes főügyész lemondását követelték.

Egy ponton a tüntetők bekapcsolták mobiltelefonjuk zseblámpáját, a hírhedt 13-as sürgősségi rendelet elleni 2017-es tüntetést idézve fel ezzel – számol be az Agerpres. Hirdetés A pénteki volt a harmadik este, amikor utcára vonultak az emberek, miután szerdán és csütörtökön a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bukaresti székhelye és a kolozsvári igazságügyi palota előtt tüntettek.

Hasonló megmozdulások voltak Temesváron és Brassóban is.

A CSM bírói részlege pénteken közölte, hogy kérik az Igazságügyi Felügyelettől (IJ), ellenőrizze a Recorder dokumentumfilmjében elhangzott vádakat. Egy nappal korábban az ügyészi részleg is bejelentette, hogy a Recorder filmjében elhangzottak kivizsgálását kéri. A Recorder dokumentumfilmjében több bíró és ügyész névvel vagy név nélkül arról beszél, hogy a bukaresti ítélőtábla vezetősége

sok esetben a bírói testületek összetételének megváltoztatásával eszközölt ki a korrupcióval vádolt személyek számára kedvező ítéleteket.

A példaként felidézett ügyek között van Marian Vanghelie volt bukaresti kerületi polgármester vagy Cristian Burci és Puiu Popoviciu üzletemberek büntetőpere is. Megszólal a dokumentumfilmben Laurențiu Beșu bíró is, akit a Giurgiu megyei törvényszékről egy időre a bukaresti ítélőtáblához helyeztek át. A bíró a tényfeltáró portálnak elmondta, hogy szakmai előrelépési lehetőségnek tekintette és elfogadta az áthelyezést. Később azonban az új kollégáitól arról értesült, hogy

valójában el akarták távolítani őt a giurgiui törvényszékről, ahol Mircea Beuran volt egészségügyi miniszter korrupciós perének tárgyalását is vezette.

Beșu nyilatkozatát csütörtökön megerősítette a bukaresti ítélőtábla egyik bírónője. Raluca Moroșanu az intézmény vezetősége által összehívott sajtótájékoztató első perceiben az újságírók elé állt és közölte, hogy minden igaz, amit Laurențiu Beșu a tényfeltáró anyagban nyilatkozott. „Mi itt a bukaresti ítélőtáblánál nagyon sokat dolgozunk. A vezetőség semmiben sem segít bennünket.

Egyszerűen terrorban tartanak a fegyelmi eljárásokkal. El sem tudom mondani, milyen toxikus, feszült légkörben kell dolgoznunk”