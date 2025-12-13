Börtönben kellett volna lennie ittas és jogosítvány nélküli vezetésért, vezetés közben kapcsolták le a rendőrök

Börtönbe került egy 28 éves, ittas vezetésért már elítélt férfi, egy 56 éves ellen pedig bűnügyi eljárás indult Kovászna megyében. Mindketten ittas állapotban vezettek autót.

Székelyhon 2025. december 13., 10:172025. december 13., 10:17 2025. december 13., 10:372025. december 13., 10:37

Egy korábban elítélt, 28 éves személy került rendőrkézre csütörtökön Bodokon. A férfi ellen a sepsiszentgyörgyi bíróság börtönbüntetés végrehajtására vonatkozó elfogatóparancsot adott ki. Az illetőt korábban

jogerősen 2 év és 3 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték, miután jogosítvány nélkül, alkoholos befolyásoltság alatt ült volán mögé.

A rendőrök egy büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték, ahol megkezdte büntetése letöltését. Hirdetés Másnap éjszaka újabb ittas sofőr miatt intézkedtek a hatóságok. A 10-es országúton, Bodzaforduló térségében egy személygépkocsi feltűnően bizonytalan haladása keltette fel a járőrök figyelmét.

Az ellenőrzés során kiderült, hogy a 56 éves gépjárművezető jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott: a szonda 0,78 milligramm/liter értéket mutatott az általa kilélegzett levegőből.