Nem volt csendes éjszakája a Maros megyei tűzoltóknak

Több Maros megyei településen is lakóházakban és gazdasági melléképületekben keletkezett tűz szombatra virradóra. A tűzoltók minden esetben gyorsan beavatkoztak, személyi sérülés sehol sem történt.

Éjszaka és a kora reggeli órák során több riasztás is érkezett a Maros megyei hivatásos tűzoltókhoz, akik különböző településeken égő lakóházakhoz és gazdasági melléképületekhez vonultak ki.

A tüzeket sikerült eloltani, személyi sérülések, áldozatok nem voltak a beavatkozások során.

Elsőként este 22 óra körül Alsóbölkényben csaptak fel a lángok egy gazdasági melléképület tetején. A szászrégeni tűzoltóság két tűzoltóautóval és egy elsősegélnyújtó egységgel vonult a helyszínre, a helyi önkéntes tűzoltók segítségével. A tűz mintegy 20 négyzetméteren károsította az épület tetejét.

Nem sokkal éjfél után, 0 óra 20 perckor Hodákon egy lakóház tetőszerkezete gyulladt ki. A szászrégeni tűzoltók mellett a hodáki, ibánfalvi és görgényszentimrei önkéntes egységek is részt vettek az oltásban. A lángok körülbelül 60 négyzetméteren pusztítottak.