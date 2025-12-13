Nem volt csendes éjszakája a Maros megyei tűzoltóknak

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Több Maros megyei településen is lakóházakban és gazdasági melléképületekben keletkezett tűz szombatra virradóra. A tűzoltók minden esetben gyorsan beavatkoztak, személyi sérülés sehol sem történt.
2025. december 13., 09:312025. december 13., 09:31
2025. december 13., 13:002025. december 13., 13:00
Éjszaka és a kora reggeli órák során több riasztás is érkezett a Maros megyei hivatásos tűzoltókhoz, akik különböző településeken égő lakóházakhoz és gazdasági melléképületekhez vonultak ki.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Elsőként este 22 óra körül Alsóbölkényben csaptak fel a lángok egy gazdasági melléképület tetején. A szászrégeni tűzoltóság két tűzoltóautóval és egy elsősegélnyújtó egységgel vonult a helyszínre, a helyi önkéntes tűzoltók segítségével. A tűz mintegy 20 négyzetméteren károsította az épület tetejét.
Nem sokkal éjfél után, 0 óra 20 perckor Hodákon egy lakóház tetőszerkezete gyulladt ki. A szászrégeni tűzoltók mellett a hodáki, ibánfalvi és görgényszentimrei önkéntes egységek is részt vettek az oltásban. A lángok körülbelül 60 négyzetméteren pusztítottak.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Hajnali 3 óra körül Somosdon keletkezett tűz egy gazdasági melléképületben. A marosvásárhelyi tűzoltók két oltóautóval és egy elsősegélynyújtó egységgel avatkoztak be, az ákosfalvi önkéntesekkel együtt. A tűz során
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A reggeli órákban, 7 óra 30 perc körül Marosvásárhelyen, a Dózsa György útról riasztották a tűzoltókat egy lakóháztűzhöz. Három tűzoltóautó és egy elsősegélynyújtó egység vett részt az oltásban. Az eset során körülbelül 40 négyzetméteren keletkeztek károk.
A hatóságok kimelik: a gyors beavatkozásnak köszönhetően egyik tűzeset sem követelt emberéletet.
