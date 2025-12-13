Drón bukatott le egy környezetszennyező önkormányzatot

Elkobozta a környezetőrség az első olyan munkagépet, amelyet drónfelvételek segítségével leleplezett illegális hulladékkezeléshez használtak – jelentette be szombaton Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter.

Székelyhon 2025. december 13., 18:442025. december 13., 18:44

A tárcavezető Facebook-bejegyzése szerint a Bihar megyei Illye község önkormányzata bérelt egy buldózert, amelyet

műanyag, textil- és növényi hulladékok illegális kezeléséhez használtak, egy mezőgazdasági út közelében, egy hozzávetőlegesen 2 hektáros területen.

A buldózert elkobozták, az önkormányzatra pedig 70 000 lej értékű bírságot szabtak ki. Emellett

rá hárul az illegális hulladéktárolásra használt terület megtisztításának kötelezettsége is