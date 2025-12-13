447 lövedék került elő egy balánbányai építkezésnél

Hirdetés

Fotó: ISU Hargita

Éles lőszerek kerültek elő egy lakóház építése során Balánbányán, ezért pirotechnikai beavatkozásra volt szükség szombaton. Összesen 447 lövedéket találtak fémkeresővel.

A hatóságokat szombaton értesítették arról, hogy egy családi háznál zajló építkezési munkálatok közben lőszernek látszó tárgyak kerültek felszínre. A helyszínre a Hargita megyei tűzoltóság pirotechnikai egysége vonult ki speciális felszerelésekkel.

A szakemberek fémkereső segítségével átvizsgálták a területet, és összesen 447 darab, 7,92 milliméteres kaliberű lőszert találtak.

A megtalált töltényeket a pirotechnikusok biztonságosan összegyűjtötték, elszállították, majd egy erre a célra kialakított raktárban helyezték el, ahol később megsemmisítik.

A tűzoltóság felhívja a lakosság figyelmét, hogy amennyiben bárki lőszert, robbanótestet vagy más hadianyagot talál,

semmiképpen ne nyúljon hozzá, ne mozdítsa el, ne próbálja szétszerelni, és ne adja le fémhulladék-gyűjtőknél.

Szintén tilos az ilyen eszközök megütése, vágása, megbontása, illetve nyílt láng használata a közelükben. Ilyen esetekben azonnal értesíteni kell a hatóságokat, hogy a szakemberek biztonságosan elszállíthassák.

