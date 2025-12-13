Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része

A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, és meddőséget is okozhat

Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.

Farkas Orsolya 2025. december 13., 20:292025. december 13., 20:29

A javaslat indoklása szerint a jelenlegi jogszabályok nem biztosítanak megfelelő keretet az endometriózisban szenvedő nők szükségleteinek kezelésre. Az érintetteknek meg kell küzdeniük a betegség fizikai és mentális következményeivel, többek között azzal is, hogy

a kritikus napokon nem tudnak megfelelően teljesíteni a munkahelyükön.

A cél az lenne, hogy az orvosilag igazolt endometriózisos betegeknek a menstruáció ideje alatt havi egy fizetett szabadnapot biztosítsanak, kérésre. A munkatörvénykönyvet módosító tervezetről a képviselőház szavaz döntő házként. korábban írtuk Havi egy fizetett szabadnapot kaphatnak az endometriózissal élő nők Első házként megszavazta a szenátus hétfőn azt a törvénytervezetet, amely szerint az endometriózisban szenvedő nők havi egy fizetett szabadnapra jogosultak. Mi az endometriózis? Az endometriózis a fogamzóképes korú nők 10–15 százalékát érintő betegség. Egy tanulmány szerint a Romániában a krónikus kismedencei fájdalommal élő betegek körülbelül 70 százalékánál, a meddőségi problémákkal küzdők 50 százalékánál mutatható ki. Hirdetés Szász Szabolcs, a kézdivásárhelyi kórház szülész-nőgyógyász főorvosa elmagyarázta: az endometriózis egy krónikus betegség, amelynek során

a méhnyálkahártya (endometrium) a méh üregén kívül, leggyakrabban a petefészkekben, de akár a méhfal, a hashártya felszínére is eljut, és bizonyos esetekben a beleket is érintheti.

Ezek a szövetek ugyanúgy követik a menstruációs ciklust, azaz ugyanúgy válaszolnak a hormonális változásokra, mint a méhüregben található endometrium: a ciklus kezdetén megvastagodnak és ha nem alakul ki terhesség, vérzés kíséretében lelökődnek.

Ha ez a szövet a méhen kívül van, nem tud kiürülni, és rendkívül kellemetlen gyulladásos reakciót idéz elő, ingerli a környező szöveteket.

A szakorvos elmondása szerint a betegek állandó alhasi fájdalomra, diszkomfort-érzésre panaszkodnak. Mivel ez a szövet könnyen tapad másokkal, összenövések alakulnak ki. Ha ez elzárja a petevezetéket, akkor jelentősen megnehezedik a teherbeesés, de súlyosabb esetekben károsodások alakulhatnak ki a bélrendszerben is.

Az endometrium a petefészkekben, de akár a méhfalon is megtapadhat Fotó: Farkas Orsolya

Az endometriózis leggyakoribb tünetei: fájdalmas menstruáció,

fájdalmas szexuális együttlét,

visszatérő kismedencei fájdalom,

meddőség. Az orvos a diagnózis felállításához egyrészt szövettani vizsgálatot végez, másrészt mágneses rezonanciás vizsgálatot (MRI) is elrendel, hiszen ezzel mutathatók ki a legpontosabban a kismedencében megbúvó endometriózisos göbök. A szakorvos szerint megfelelő hormonális kezeléssel kontroll alá lehet vonni a betegséget, és bizonyos esetekben műtéti beavatkozásra is sor kerülhet.

Teljes gyógyulás csak ritkán érhető el.