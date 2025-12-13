Endometriózis: amikor a fájdalom a mindennapok része

A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, és meddőséget is okozhat
Fotó: Pexels
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
A javaslat indoklása szerint a jelenlegi jogszabályok nem biztosítanak megfelelő keretet az endometriózisban szenvedő nők szükségleteinek kezelésre. Az érintetteknek meg kell küzdeniük a betegség fizikai és mentális következményeivel, többek között azzal is, hogy
A cél az lenne, hogy az orvosilag igazolt endometriózisos betegeknek a menstruáció ideje alatt havi egy fizetett szabadnapot biztosítsanak, kérésre. A munkatörvénykönyvet módosító tervezetről a képviselőház szavaz döntő házként.
Első házként megszavazta a szenátus hétfőn azt a törvénytervezetet, amely szerint az endometriózisban szenvedő nők havi egy fizetett szabadnapra jogosultak.
Az endometriózis a fogamzóképes korú nők 10–15 százalékát érintő betegség. Egy tanulmány szerint a Romániában a krónikus kismedencei fájdalommal élő betegek körülbelül 70 százalékánál, a meddőségi problémákkal küzdők 50 százalékánál mutatható ki.
Szász Szabolcs, a kézdivásárhelyi kórház szülész-nőgyógyász főorvosa elmagyarázta: az endometriózis egy krónikus betegség, amelynek során
Ezek a szövetek ugyanúgy követik a menstruációs ciklust, azaz ugyanúgy válaszolnak a hormonális változásokra, mint a méhüregben található endometrium: a ciklus kezdetén megvastagodnak és ha nem alakul ki terhesség, vérzés kíséretében lelökődnek.
A szakorvos elmondása szerint a betegek állandó alhasi fájdalomra, diszkomfort-érzésre panaszkodnak. Mivel ez a szövet könnyen tapad másokkal, összenövések alakulnak ki. Ha ez elzárja a petevezetéket, akkor jelentősen megnehezedik a teherbeesés, de súlyosabb esetekben károsodások alakulhatnak ki a bélrendszerben is.
Az endometrium a petefészkekben, de akár a méhfalon is megtapadhat
Fotó: Farkas Orsolya
Az endometriózis leggyakoribb tünetei:
fájdalmas menstruáció,
fájdalmas szexuális együttlét,
visszatérő kismedencei fájdalom,
meddőség.
Az orvos a diagnózis felállításához egyrészt szövettani vizsgálatot végez, másrészt mágneses rezonanciás vizsgálatot (MRI) is elrendel, hiszen ezzel mutathatók ki a legpontosabban a kismedencében megbúvó endometriózisos göbök. A szakorvos szerint megfelelő hormonális kezeléssel kontroll alá lehet vonni a betegséget, és bizonyos esetekben műtéti beavatkozásra is sor kerülhet.
Több kutatás is arról számol be, hogy az endometriózissal összefüggő tünetek a betegek életének minden területére hatással vannak: a testmozgásra, alvásra, étvágyra, szexuális életre, munkahelyre, stb.
Az Amerikai Reproduktív Orvostudományi Társaság adatai szerint a betegek mintegy 85 százaléka tapasztal romlást a munka minőségében, közel 20 százalékuk a fájdalom miatt képtelen dolgozni. A kutatásban résztvevők jelentős hányada érezte úgy, hogy betegsége negatívan befolyásolta karrierjét, többen számoltak be arról, hogy a betegség miatt ki kellett maradnia a munkából, elbocsátották, illetve ideiglenesen munkaképtelenné váltak.
