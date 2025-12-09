Havi egy fizetett szabadnapot kaphatnak az endometriózissal élő nők

Első házként megszavazta a szenátus hétfőn azt a törvénytervezetet, amely szerint az endometriózisban szenvedő nők havi egy fizetett szabadnapra jogosultak.

A munkatörvénykönyvet módosító tervezetet 77 támogató, 34 ellenszavazattal, négy tartózkodás mellett fogadta el a felsőház.

A jogszabályjavaslat értelmében az endometriózisban szenvedő nők kérésre és nőgyógyász ajánlása alapján havonta egy fizetett szabadnapra jogosultak.

A tervezetről a képviselőház szavaz döntő házként – írja az Agerpres.