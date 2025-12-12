Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak

Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.

A „mikós” közösség története során számtalan esetben mutatta meg az összefogás erejét. Ezúttal Tas számára szerveznek adománygyűjtést, akinek történetét korábban már megosztottuk a Székelyhon olvasóival.

„Elemi tagozatos növendékünknél, Sebestyén Tasnál egy ritka betegséget, Duchenne-féle izomdisztrófiát diagnosztizáltak. Ez a betegség fokozatosan leépíti az izmokat, mozgásképtelenséget okoz, végül a belső szerveket is érinti.