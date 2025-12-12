Adományokat gyűjt a Székely Mikó Kollégium a Duchenne-szindrómás Tasnak

A HelpTas nevű weboldalon nyomon lehet követni a kisfiú életét
Fotó: Tuchiluș Alex
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
A „mikós” közösség története során számtalan esetben mutatta meg az összefogás erejét. Ezúttal Tas számára szerveznek adománygyűjtést, akinek történetét korábban már megosztottuk a Székelyhon olvasóival.
„Elemi tagozatos növendékünknél, Sebestyén Tasnál egy ritka betegséget, Duchenne-féle izomdisztrófiát diagnosztizáltak. Ez a betegség fokozatosan leépíti az izmokat, mozgásképtelenséget okoz, végül a belső szerveket is érinti.
– áll az iskola felhívásában.
Az említett kezelést egy olyan génterápiás készítmény jelenti, amelyet erre a betegségre fejlesztettek ki, és lassítja az izomsejtek pusztulását. E készítmény ára felfoghatatlanul drága, 3,5 millió amerikai dollár, átszámítva több mint 15 millió lej – osztotta meg korábban a kisfiú édesanyja, Gabriella.
A Székely Mikó Kollégium arra kéri a közösséget, segítsenek, hogy még idejében megkaphassa a kezelést, mielőtt állapota súlyosan romlana. Készpénzes adományokat az iskola titkárságán fogadnak.
A Tas részére működő alapítvány adatai, a következők: ASOCIATIA TAS
RON RO88 RNCB 0124 1666 1390 0001
USD RO34 RNCB 0124 1666 1390 0003
EUR RO61 RNCB 0124 1666 1390 0002
