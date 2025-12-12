Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken

Képünk illusztráció
Fotó: Veres Nándor
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
A telefonszám a nap 24 órájában bármikor hívható, így az ügyfél maga dönti el, hogy mikor jelenti az vízóraállást, az egyetlen megkötés, hogy minden hónap 25-ig kell ezt megtenni, azután már csak a következő hónapban lesz rá lehetőség.
A szolgáltatás román és magyar nyelven érhető el, az ügyfélnek pedig olyan adatokra lesz szüksége, amelyeket megtalál egy előző számlán.
A hívó által bediktált információkat egy mesterséges intelligencia által támogatott rendszer dolgozza fel, az óraállást is ez ellenőrzi. A rendszer a hallottak alapján megerősítést is kér az ügyféltől. Amennyiben az ügyfél tévedett és helytelen adatot diktált be, van lehetősége a korrigálásra is.
Fontos szempont, hogy mivel mesterséges intelligenciára alapul az adatok bevitele, csendes környezetre van szükség, zajban könnyen tévedhet a rendszer – hívta fel a figyelmet a szolgáltató.
A rendszer már működőképes, esetleges hibákat a továbbiakban javítanak. Bármilyen hibát a Hydrokov Facebook-felhasználójának küldött üzenetben lehet jelezni.
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
Hová lett a régi tánc? Többek között erről beszélgetnek és tartanak bemutatót adatközlőkkel péntek este a felsőcsernátoni Malomkertben. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány itt szervezi meg a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferenciáját.
szóljon hozzá!