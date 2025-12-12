Mesterséges intelligencia segíti a vízóraállás lejelentését Háromszéken

A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.

Farkas Orsolya 2025. december 12., 19:062025. december 12., 19:06

A telefonszám a nap 24 órájában bármikor hívható, így az ügyfél maga dönti el, hogy mikor jelenti az vízóraállást, az egyetlen megkötés, hogy minden hónap 25-ig kell ezt megtenni, azután már csak a következő hónapban lesz rá lehetőség. A szolgáltatás román és magyar nyelven érhető el, az ügyfélnek pedig olyan adatokra lesz szüksége, amelyeket megtalál egy előző számlán.

A folyamat nagyjából 3 percet vesz igénybe, ha az ügyfél diktálja az adatokat, ha telefonon pötyögi, akkor sokkal gyorsabb is lehet.