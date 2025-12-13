Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok

A kifogásolt Petőfi-szoborterv első változata. Az emberek a Petőfi-ábrázolásokhoz nagyon hasonlítót akartak, a művészi szabadság ebben az esetben másodlagossá vált

Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.

Bodor Tünde 2025. december 13., 09:022025. december 13., 09:02

A Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány még 2022-ben kezdeményezte, hogy a 2012-ben elhunyt Sylvester Lajos közírónak, egykori színházigazgatónak szobrot állítsanak, és még ugyanabban az évben egy Petőfi-szobor állításának ötletét is felvetették. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat mindkét esetben támogatta az ötletet és felvállalta a kivitelezéshez szükséges összeg nagy részét is. Hirdetés A Sylvester-szoborra annak idején 205 ezer lejt szánt a város, az alapítvány 1370 lejjel járult (volna) hozzá a költségekhez. Az alkotást Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművész készítette el, a mű pedig már jó ideje várja, hogy helyére, azaz a Háromszék Táncszínház székhelyének bejáratához kerülhessen.

Az avatás azért késlekedik, mert egyelőre az a szűk udvar, amely a színház és a táncstúdió között van, nem méltó egy szoborhoz,

a belső városmag átépítésének folyamatban lévő munkálatai miatt egyhamar nem is várható, hogy az egy rendezett tér legyen.

Igy néz ki az új Petőfi-park, már csak a költő szobra hiányzik belőle Fotó: Tuchiluș Alex

Lényegében már csak egy kavicsréteget kellene leteríteni, lefolyókat elhelyezni, de tekintetbe véve, hogy hamarosan megkezdődnek a színház átépítésének három évre tervezett munkálatai, és ott lényegében építőtelep fog működni,

a tökéletes pillanatra tehát még várni kell.

Az egész alakos Petőfi-szoborra kiírt pályázatot szintén 2022-ben hirdette meg az önkormányzat, azzal a szándékkal, hogy a költő születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Petőfi-emlékévben, pontosabban az ő halálának évfordulóján, július 31-én felavatják azt. Ezt a tervet egy kis malőr borította,

a nyertes pályaművet, Gergely Zoltán alkotását „megvétózta” a közvélemény,

ugyanis a szobortervhez a közösségi oldalon hozzászólók többségének nem tetszett a túl vékony Petőfi, aki egy tollat tart maga előtt, azt üzenvén: „a kultúra erősebb a kardnál”.

Ilyen volt a rendezés előtt a zöldövezet

Antal Árpád polgármester ennek hatására új pályázatot hirdetett, emiatt viszont a szakma, a művészközösség hördült fel, így végül az a kompromisszumos megoldás született, hogy Gergely Zoltán

a lakossági elvárásokhoz közelítve, de a zsűri véleményét sem felülírva módosítja a szobrot.

Ez meg is történt. Az új szobor avatását 2024. július végére időzítették, de ismét halasztani kellett. Közben elkészült az a parkocska az 1918. December 1. és a Zefír utca kereszteződésében – az Arany János-mellszoborral szinte szemben –, ahová a szobor kerülne: a korábban elhanyagolt, 1500 négyzetméteres területen padokat helyeztek el, fákat, díszcserjéket ültetett a városháza.

A padokat újra kellett kezelni Fotó: Tuchiluș Alex

Sztakics Éva alpolgármestertől megtudtuk, jelenleg azon dolgoznak, hogy a park melletti üres tömbházfalat alkalmassá tegyék arra, hogy oda Petőfi versidézeteket vetítsenek. Némi utómunka még a parkba helyezett padoknál is szükségeltetett, ugyanis

a padok vörösfenyőből készült lécein kiütött a gyanta, azokat újra le kellett csiszolni és kezelni.