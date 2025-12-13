Kikívánkoznak a raktárból a sepsiszentgyörgyi köztéri szobrok

A kifogásolt Petőfi-szoborterv első változata. Az emberek a Petőfi-ábrázolásokhoz nagyon hasonlítót akartak, a művészi szabadság ebben az esetben másodlagossá vált
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A Háromszéki Magyar Sajtóért Alapítvány még 2022-ben kezdeményezte, hogy a 2012-ben elhunyt Sylvester Lajos közírónak, egykori színházigazgatónak szobrot állítsanak, és még ugyanabban az évben egy Petőfi-szobor állításának ötletét is felvetették. A sepsiszentgyörgyi önkormányzat mindkét esetben támogatta az ötletet és felvállalta a kivitelezéshez szükséges összeg nagy részét is.
A Sylvester-szoborra annak idején 205 ezer lejt szánt a város, az alapítvány 1370 lejjel járult (volna) hozzá a költségekhez. Az alkotást Vetró András kézdivásárhelyi szobrászművész készítette el, a mű pedig már jó ideje várja, hogy helyére, azaz a Háromszék Táncszínház székhelyének bejáratához kerülhessen.
a belső városmag átépítésének folyamatban lévő munkálatai miatt egyhamar nem is várható, hogy az egy rendezett tér legyen.
Igy néz ki az új Petőfi-park, már csak a költő szobra hiányzik belőle
Fotó: Tuchiluș Alex
Lényegében már csak egy kavicsréteget kellene leteríteni, lefolyókat elhelyezni, de tekintetbe véve, hogy hamarosan megkezdődnek a színház átépítésének három évre tervezett munkálatai, és ott lényegében építőtelep fog működni,
Az egész alakos Petőfi-szoborra kiírt pályázatot szintén 2022-ben hirdette meg az önkormányzat, azzal a szándékkal, hogy a költő születésének 200. évfordulója alkalmából meghirdetett Petőfi-emlékévben, pontosabban az ő halálának évfordulóján, július 31-én felavatják azt. Ezt a tervet egy kis malőr borította,
ugyanis a szobortervhez a közösségi oldalon hozzászólók többségének nem tetszett a túl vékony Petőfi, aki egy tollat tart maga előtt, azt üzenvén: „a kultúra erősebb a kardnál”.
Ilyen volt a rendezés előtt a zöldövezet
Antal Árpád polgármester ennek hatására új pályázatot hirdetett, emiatt viszont a szakma, a művészközösség hördült fel, így végül az a kompromisszumos megoldás született, hogy Gergely Zoltán
Ez meg is történt. Az új szobor avatását 2024. július végére időzítették, de ismét halasztani kellett. Közben elkészült az a parkocska az 1918. December 1. és a Zefír utca kereszteződésében – az Arany János-mellszoborral szinte szemben –, ahová a szobor kerülne: a korábban elhanyagolt, 1500 négyzetméteres területen padokat helyeztek el, fákat, díszcserjéket ültetett a városháza.
A padokat újra kellett kezelni
Fotó: Tuchiluș Alex
Sztakics Éva alpolgármestertől megtudtuk, jelenleg azon dolgoznak, hogy a park melletti üres tömbházfalat alkalmassá tegyék arra, hogy oda Petőfi versidézeteket vetítsenek. Némi utómunka még a parkba helyezett padoknál is szükségeltetett, ugyanis
A szobor talapzata készen van, de még a csíksomlyói faragóműhelyben várakozik, ott egyelőre nagyobb biztonságban van, nem érheti sérülés, mondta a Székelyhonnak Váry O. Péter, a Hármas Alapítvány tagja. Mivel a munkának a 95 százaléka már készen van, remélhetően 2026-ban helyére kerül a szobor.
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
Hová lett a régi tánc? Többek között erről beszélgetnek és tartanak bemutatót adatközlőkkel péntek este a felsőcsernátoni Malomkertben. Az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvány itt szervezi meg a roma tánc téma köré épülő Élő Parázs-konferenciáját.
szóljon hozzá!