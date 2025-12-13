Székelyudvarhelyi turista sérült meg a Forgarasi-havasokban

A Szeben megyei Salvamont tájékoztatása szerint az 56 éves székelyudvarhelyi férfi elcsúszott és elesett a Netedu-csúcs és a Văiuga-völgy közötti részen,

A Szeben megyei hegyimentők elsősegélyben részesítették és Argeș megyei kollégáikkal azon dolgoznak, hogy biztonságban lehozzák a hegyről a sérültet – számol be az Agerpres.