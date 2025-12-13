Rovatok
Nem mindennapi nézőpontokból mutatják meg a természetet az idei Transnatura Fotópályázat fotósai

A Vadon Egyesület kiosztotta a XII. TransNatura Természetfotó pályázat díjait péntek este, Sepsiszentgyörgyön. Az idei kiírásra beérkezett fotókon gyakran tettenérhető az absztrakció a mikro- és makrovilágban.

Bodor Tünde

2025. december 13., 14:39

2025. december 15., 13:062025. december 15., 13:06

Fotó: Bunta Anna

Fotó: Bunta Anna

A Vadon Egyesület kiosztotta a XII. TransNatura Természetfotó pályázat díjait péntek este, Sepsiszentgyörgyön. Az idei kiírásra beérkezett fotókon gyakran tettenérhető az absztrakció a mikro- és makrovilágban.

Bodor Tünde

2025. december 13., 14:392025. december 13., 14:39

2025. december 15., 13:062025. december 15., 13:06

A versenyre a maghirdetett két kategóriában (Vadvilág, Táj és természet)

47 országból összesen 841 fotó érkezett 216 fotóstól.

A megmérettetés hírnevét mutatja, hogy olyan távoli országokból is ismétlődően érkeznek pályaművek, mint India, Brazília, Szingapúr, Banglades, Mianmar, Chile, Irán, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Spanyolország, de természetesen romániai, magyarországi fotóművészek számon tartják, figyelik a Vadon Egyesület kiírását.

A Vadvilág kategória legjobbja Szűcs Boldizsár Ablak a világra című képe • Fotó: Vadon Egyesület

A Vadvilág kategória legjobbja Szűcs Boldizsár Ablak a világra című képe

Fotó: Vadon Egyesület

Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója a díjkiosztón – amelyen a díjazottak nem voltak jelen – elmondta:

idén, főleg a drónoknak köszönhetően, sokszor izgalmas absztrakt látványt nyújt a fotókon a természet.

Erre a gondolatra reflektált a pályaműveket méltató Péter Alpár képzőművész, egyetemi tanár is, aki maga is közeli kapcsolatban van a természettel és a fotózással is, hiszen szerinte

az általa létrehozott természetművészeti alkotások nagyon múlandók, azokat csak a fotók mentik meg az örökkévalóságnak.
Aki és ami mindenkit lekörözött: Ramprasa Dutta (India) fotója: A figyelő és a vándor • Fotó: Vadon Egyesület

Aki és ami mindenkit lekörözött: Ramprasa Dutta (India) fotója: A figyelő és a vándor

Fotó: Vadon Egyesület

A Radisics Milán, Potyó Imre, Magdó István, Ovi D. Pop és Demeter János fotóművészekből alkotott zsűri számára idén több díjazott esetében is egyértelmű volt a döntés, így a végső sorrend végül így alakult:

a TransNatura fotópályázat fődíjasa és a 15 ezer euró birtokosa az indiai Ramprasa Dutta A figyelő és a vándor című fotójával.
Mark Levitin (Indonézia) képe a Táj és Természet kategória legjobbja. A kép címe: Anak Krakatau • Fotó: Vadon Egyesület

Mark Levitin (Indonézia) képe a Táj és Természet kategória legjobbja. A kép címe: Anak Krakatau

Fotó: Vadon Egyesület

A Vadvilág kategória 1000, 600, illetve 400 euróval és oklevéllel jutalmazott dobogósai:

I. Szűcs Boldizsár (Magyarország): Ablak a világra
II. Hira Punjabi (India): Hiéna mozgásban
III. Szabó Csaba (Magyarország):Kapás?

A Táj és természet kategória legjobbjai:

I. Juan Lopez (Spanyolország): Hádész fája
II.Daniel Vine Garcia (Spanyolország): A sivatag piramisa
III. Mark Levitin (Indonezia): Anak Krakatau

Az idei versenyen ugyanaz lett a közönségdíjas, aki tavaly is:

a szlovákiai Ervin Horesnyik: A Mennyország kapuja című fotójával.

• Fotó: Vadon Egyesület

Fotó: Vadon Egyesület

Juan Lopez (Spanyolország) Hádész fája • Fotó: Vadon Egyesület

Juan Lopez (Spanyolország) Hádész fája

Fotó: Vadon Egyesület

A Vadvilág kategória II. helyezettje: Hira Punjabi (India) Hiéna mozgásban című fotója • Fotó: Vadon Egyesület

A Vadvilág kategória II. helyezettje: Hira Punjabi (India) Hiéna mozgásban című fotója

Fotó: Vadon Egyesület

Háromszék Sepsiszentgyörgy
