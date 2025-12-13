Nem mindennapi nézőpontokból mutatják meg a természetet az idei Transnatura Fotópályázat fotósai

A Vadon Egyesület kiosztotta a XII. TransNatura Természetfotó pályázat díjait péntek este, Sepsiszentgyörgyön. Az idei kiírásra beérkezett fotókon gyakran tettenérhető az absztrakció a mikro- és makrovilágban.
Fotó: Bunta Anna
A Vadon Egyesület kiosztotta a XII. TransNatura Természetfotó pályázat díjait péntek este, Sepsiszentgyörgyön. Az idei kiírásra beérkezett fotókon gyakran tettenérhető az absztrakció a mikro- és makrovilágban.
A versenyre a maghirdetett két kategóriában (Vadvilág, Táj és természet)
A megmérettetés hírnevét mutatja, hogy olyan távoli országokból is ismétlődően érkeznek pályaművek, mint India, Brazília, Szingapúr, Banglades, Mianmar, Chile, Irán, az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, Spanyolország, de természetesen romániai, magyarországi fotóművészek számon tartják, figyelik a Vadon Egyesület kiírását.
A Vadvilág kategória legjobbja Szűcs Boldizsár Ablak a világra című képe
Fotó: Vadon Egyesület
Demeter János, a Vadon Egyesület ügyvezető igazgatója a díjkiosztón – amelyen a díjazottak nem voltak jelen – elmondta:
Erre a gondolatra reflektált a pályaműveket méltató Péter Alpár képzőművész, egyetemi tanár is, aki maga is közeli kapcsolatban van a természettel és a fotózással is, hiszen szerinte
Aki és ami mindenkit lekörözött: Ramprasa Dutta (India) fotója: A figyelő és a vándor
Fotó: Vadon Egyesület
A Radisics Milán, Potyó Imre, Magdó István, Ovi D. Pop és Demeter János fotóművészekből alkotott zsűri számára idén több díjazott esetében is egyértelmű volt a döntés, így a végső sorrend végül így alakult:
Mark Levitin (Indonézia) képe a Táj és Természet kategória legjobbja. A kép címe: Anak Krakatau
Fotó: Vadon Egyesület
A Vadvilág kategória 1000, 600, illetve 400 euróval és oklevéllel jutalmazott dobogósai:
I. Szűcs Boldizsár (Magyarország): Ablak a világra
II. Hira Punjabi (India): Hiéna mozgásban
III. Szabó Csaba (Magyarország):Kapás?
A Táj és természet kategória legjobbjai:
I. Juan Lopez (Spanyolország): Hádész fája
II.Daniel Vine Garcia (Spanyolország): A sivatag piramisa
III. Mark Levitin (Indonezia): Anak Krakatau
Az idei versenyen ugyanaz lett a közönségdíjas, aki tavaly is:
a szlovákiai Ervin Horesnyik: A Mennyország kapuja című fotójával.
Fotó: Vadon Egyesület
Juan Lopez (Spanyolország) Hádész fája
Fotó: Vadon Egyesület
A Vadvilág kategória II. helyezettje: Hira Punjabi (India) Hiéna mozgásban című fotója
Fotó: Vadon Egyesület
