Egy bírónő is csatlakozik az igazságszolgáltatás függetlenségét követelő tüntetőkhöz

A craiovai ítélőtábla egyik bírája bejelentette, hogy szombaton csatlakozni fog a bíróság épülete előtt az igazságszolgáltatás függetlenségéért tüntetőkhöz.
2025. december 13., 14:172025. december 13., 14:17
Sorina Marinaș péntek esti Facebook-bejegyzésében azt írta, bár tudatában van annak, hogy döntése a pályafutása végét jelentheti, jómaga is részt fog venni szombat este a craiovai bíróság előtt tartandó tüntetésen. Bevallása szerint
Csütörtökön a cariovai bírónő azt nyilatkozta, meggyőződése, hogy az Igazságügyi Felügyelet (IJ) eljárást fog indítani azok ellen a bírák és ügyészek ellen, akiknek volt bátorságuk beszélni az igazságszolgáltatási rendszer problémáiról a Recorder oknyomozó portálnak.
Sorina Marinaș neve azután vált ismertté, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) keretében működő IJ
Ugyanakkor több száz kollégája mellett ő is aláírta a Recordernek nyilatkozó bírákat és ügyészeket támogató állásfoglalást.
Az elmúlt napokban több ezren tüntettek a nagyobb városokban – Bukarestben, Kolozsváron, Iași-ban, Nagyszebenben, Temesváron és Brassóban – a Recorder oknyomozó portálnak a rendszer problémáit feltáró dokumentumfilmje nyomán.
