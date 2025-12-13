Egy bírónő is csatlakozik az igazságszolgáltatás függetlenségét követelő tüntetőkhöz

A craiovai ítélőtábla egyik bírája bejelentette, hogy szombaton csatlakozni fog a bíróság épülete előtt az igazságszolgáltatás függetlenségéért tüntetőkhöz.

Sorina Marinaș péntek esti Facebook-bejegyzésében azt írta, bár tudatában van annak, hogy döntése a pályafutása végét jelentheti, jómaga is részt fog venni szombat este a craiovai bíróság előtt tartandó tüntetésen. Bevallása szerint

a megmozduláson való jelenlétével azt akarja üzenni, hogy „ez így nem mehet tovább”.

Csütörtökön a cariovai bírónő azt nyilatkozta, meggyőződése, hogy az Igazságügyi Felügyelet (IJ) eljárást fog indítani azok ellen a bírák és ügyészek ellen, akiknek volt bátorságuk beszélni az igazságszolgáltatási rendszer problémáiról a Recorder oknyomozó portálnak. Hirdetés Sorina Marinaș neve azután vált ismertté, hogy a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) keretében működő IJ

hivatalból fegyelmi vizsgálatot indított ellene, mert Facebook-bejegyzésben részletezte, hogy miért ítélt 30 év börtönbüntetésre egy férfit, aki megkísérelte megölni a feleségét.